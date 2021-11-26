Милые, пушистые, стильные: в Бангкоке прошла выставка животных

Кот в рюкзаке-переноске. Выставка прошла в Бангкоке 25 ноября.
Кот в рюкзаке-переноске. Выставка прошла в Бангкоке 25 ноября.
Тарантул ползет по руке своего хозяина. В павильоне с животными были представлены всевозможные питомцы - от кошек и собак до насекомых.
Тарантул ползет по руке своего хозяина. В павильоне с животными были представлены всевозможные питомцы - от кошек и собак до насекомых.
Чихуахуа осматривает экспонаты, выглядывая из иллюминатора рюкзака-переноски. С животными мероприятие пришли не только участники, но и посетители.
Чихуахуа осматривает экспонаты, выглядывая из иллюминатора рюкзака-переноски. С животными мероприятие пришли не только участники, но и посетители.
Суслики в стильных нарядах. Представлены были как традиционные, так и весьма экзотические питомцы.
Суслики в стильных нарядах. Представлены были как традиционные, так и весьма экзотические питомцы.
Собачки в коляске. Помимо живых экспонатов, здесь можно было увидеть товары и корма для животных.
Собачки в коляске. Помимо живых экспонатов, здесь можно было увидеть товары и корма для животных.
Морская свинка. Заводчики представили на выставке различные породы домашних питомцев.
Морская свинка. Заводчики представили на выставке различные породы домашних питомцев.
Беличьи обезьянки в клетке. На выставке были представлены экзотические животные, рептилии и различные насекомые.
Беличьи обезьянки в клетке. На выставке были представлены экзотические животные, рептилии и различные насекомые.
Хозяин сажает богомола на лист растения.
Хозяин сажает богомола на лист растения.
Женщина показывает хорька. Помимо заводчиков животных, свои товары на выставке представили производители кормов и добавок.
Женщина показывает хорька. Помимо заводчиков животных, свои товары на выставке представили производители кормов и добавок.
Два питона. Выставка проводилась с соблюдением противоэпидемиологических мер: все участники и посетители обязаны были носить маски.
Два питона. Выставка проводилась с соблюдением противоэпидемиологических мер: все участники и посетители обязаны были носить маски.
Лягушка в террариуме.
Лягушка в террариуме.
Джек-рассел-терьер в переноске. На зоовыставке в Бангкоке можно было увидеть различные породы собак и кошек.
Джек-рассел-терьер в переноске. На зоовыставке в Бангкоке можно было увидеть различные породы собак и кошек.
Французский бульдог в клетчатом костюмчике. Традиционно в рамках выставки проводится конкурс костюмов для собак и кошек.
Французский бульдог в клетчатом костюмчике. Традиционно в рамках выставки проводится конкурс костюмов для собак и кошек.
Собачка подает лапу.
Собачка подает лапу.
Кошка в розовом костюмчике. Традиционно в рамках выставки проводится конкурс костюмов для собак и кошек.
Кошка в розовом костюмчике. Традиционно в рамках выставки проводится конкурс костюмов для собак и кошек.
Чихуа-хуа в костюмчике. На выставке свои товары также представили производители одежды для животных.
Чихуа-хуа в костюмчике. На выставке свои товары также представили производители одежды для животных.