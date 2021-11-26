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Милые, пушистые, стильные: в Бангкоке прошла выставка животных
Милые, пушистые, стильные: в Бангкоке прошла выставка животных
Ежегодная Pet Expo Thailand - крупнейшая выставка животных и зоотоваров - прошла в Бангкоке 25 ноября. Самые забавные, умилительные, стильные питомцы на выставке - в фотоподборке Sputnik.
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фото, выставка, бангкок

Милые, пушистые, стильные: в Бангкоке прошла выставка животных

23:00 26.11.2021
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Ежегодная Pet Expo Thailand - крупнейшая выставка животных и зоотоваров - прошла в Бангкоке 25 ноября. Самые забавные, умилительные, стильные питомцы на выставке - в фотоподборке Sputnik.
© AFP / Jack Taylor

Кот в рюкзаке-переноске. Выставка прошла в Бангкоке 25 ноября.

Кот в рюкзаке-переноске. Выставка прошла в Бангкоке 25 ноября. - Sputnik Узбекистан
1/16
© AFP / Jack Taylor

Кот в рюкзаке-переноске. Выставка прошла в Бангкоке 25 ноября.

© AFP / Jack Taylor

Тарантул ползет по руке своего хозяина. В павильоне с животными были представлены всевозможные питомцы - от кошек и собак до насекомых.

Тарантул ползет по руке своего хозяина. В павильоне с животными были представлены всевозможные питомцы - от кошек и собак до насекомых. - Sputnik Узбекистан
2/16
© AFP / Jack Taylor

Тарантул ползет по руке своего хозяина. В павильоне с животными были представлены всевозможные питомцы - от кошек и собак до насекомых.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

Чихуахуа осматривает экспонаты, выглядывая из иллюминатора рюкзака-переноски. С животными мероприятие пришли не только участники, но и посетители.

Чихуахуа осматривает экспонаты, выглядывая из иллюминатора рюкзака-переноски. С животными мероприятие пришли не только участники, но и посетители. - Sputnik Узбекистан
3/16
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Чихуахуа осматривает экспонаты, выглядывая из иллюминатора рюкзака-переноски. С животными мероприятие пришли не только участники, но и посетители.

© AFP / Jack Taylor

Суслики в стильных нарядах. Представлены были как традиционные, так и весьма экзотические питомцы.

Суслики в стильных нарядах. Представлены были как традиционные, так и весьма экзотические питомцы. - Sputnik Узбекистан
4/16
© AFP / Jack Taylor

Суслики в стильных нарядах. Представлены были как традиционные, так и весьма экзотические питомцы.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

Собачки в коляске. Помимо живых экспонатов, здесь можно было увидеть товары и корма для животных.

Собачки в коляске. Помимо живых экспонатов, здесь можно было увидеть товары и корма для животных. - Sputnik Узбекистан
5/16
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Собачки в коляске. Помимо живых экспонатов, здесь можно было увидеть товары и корма для животных.

© AFP / Jack Taylor

Морская свинка. Заводчики представили на выставке различные породы домашних питомцев.

Морская свинка. Заводчики представили на выставке различные породы домашних питомцев. - Sputnik Узбекистан
6/16
© AFP / Jack Taylor

Морская свинка. Заводчики представили на выставке различные породы домашних питомцев.

© AFP / Jack Taylor

Беличьи обезьянки в клетке. На выставке были представлены экзотические животные, рептилии и различные насекомые.

Беличьи обезьянки в клетке. На выставке были представлены экзотические животные, рептилии и различные насекомые. - Sputnik Узбекистан
7/16
© AFP / Jack Taylor

Беличьи обезьянки в клетке. На выставке были представлены экзотические животные, рептилии и различные насекомые.

© AFP / Jack Taylor

Хозяин сажает богомола на лист растения.

Хозяин сажает богомола на лист растения. - Sputnik Узбекистан
8/16
© AFP / Jack Taylor

Хозяин сажает богомола на лист растения.

© AFP / Jack Taylor

Женщина показывает хорька. Помимо заводчиков животных, свои товары на выставке представили производители кормов и добавок.

Женщина показывает хорька. Помимо заводчиков животных, свои товары на выставке представили производители кормов и добавок. - Sputnik Узбекистан
9/16
© AFP / Jack Taylor

Женщина показывает хорька. Помимо заводчиков животных, свои товары на выставке представили производители кормов и добавок.

© AFP / Jack Taylor

Два питона. Выставка проводилась с соблюдением противоэпидемиологических мер: все участники и посетители обязаны были носить маски.

Два питона. Выставка проводилась с соблюдением противоэпидемиологических мер: все участники и посетители обязаны были носить маски. - Sputnik Узбекистан
10/16
© AFP / Jack Taylor

Два питона. Выставка проводилась с соблюдением противоэпидемиологических мер: все участники и посетители обязаны были носить маски.

© AFP / Jack Taylor

Лягушка в террариуме.

Лягушка в террариуме. - Sputnik Узбекистан
11/16
© AFP / Jack Taylor

Лягушка в террариуме.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

Джек-рассел-терьер в переноске. На зоовыставке в Бангкоке можно было увидеть различные породы собак и кошек.

Джек-рассел-терьер в переноске. На зоовыставке в Бангкоке можно было увидеть различные породы собак и кошек. - Sputnik Узбекистан
12/16
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Джек-рассел-терьер в переноске. На зоовыставке в Бангкоке можно было увидеть различные породы собак и кошек.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

Французский бульдог в клетчатом костюмчике. Традиционно в рамках выставки проводится конкурс костюмов для собак и кошек.

Французский бульдог в клетчатом костюмчике. Традиционно в рамках выставки проводится конкурс костюмов для собак и кошек. - Sputnik Узбекистан
13/16
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Французский бульдог в клетчатом костюмчике. Традиционно в рамках выставки проводится конкурс костюмов для собак и кошек.

© AFP / Jack Taylor

Собачка подает лапу.

Собачка подает лапу. - Sputnik Узбекистан
14/16
© AFP / Jack Taylor

Собачка подает лапу.

© AFP / Jack Taylor

Кошка в розовом костюмчике. Традиционно в рамках выставки проводится конкурс костюмов для собак и кошек.

Кошка в розовом костюмчике. Традиционно в рамках выставки проводится конкурс костюмов для собак и кошек. - Sputnik Узбекистан
15/16
© AFP / Jack Taylor

Кошка в розовом костюмчике. Традиционно в рамках выставки проводится конкурс костюмов для собак и кошек.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

Чихуа-хуа в костюмчике. На выставке свои товары также представили производители одежды для животных.

Чихуа-хуа в костюмчике. На выставке свои товары также представили производители одежды для животных. - Sputnik Узбекистан
16/16
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Чихуа-хуа в костюмчике. На выставке свои товары также представили производители одежды для животных.

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