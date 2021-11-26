https://uz.sputniknews.ru/20211126/berdymuxamedov-priglasil-mirziyoeva-v-ashxabad---dlya-chego-21541122.html

Бердымухамедов пригласил Мирзиёева в Ашхабад - для чего?

Бердымухамедов пригласил Мирзиёева в Ашхабад - для чего?

В рамках программы пребывания в Туркменистане запланирован также ряд двусторонних встреч.

2021-11-26T19:24+0500

2021-11-26T19:24+0500

2021-11-26T19:25+0500

экономика

узбекистан

шавкат мирзиёев

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Шавката Мирзиёева посетить Ашхабад с рабочим визитом 28 ноября. В этот республика примет очередной саммит Организации экономического сотрудничества, сообщили в администрации лидера Узбекистана. Планируется рассмотреть вопросы развития торговых отношений в рамках Организации и повышения транзитного потенциала региона. В числе приоритетных для обсуждения тем также - продвижение "зеленой экономики" и внедрение инноваций. По итогам саммита будет принят совместный документ.В рамках программы пребывания в Туркменистане запланирован также ряд двусторонних встреч.Напомним, Узбекистан также является государством-наблюдателем в ЕАБР. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Шавкат Мирзиёев заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР.ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. Членами ЕАБР являются Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.

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