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https://uz.sputniknews.ru/20211126/berdymuxamedov-priglasil-mirziyoeva-v-ashxabad---dlya-chego-21541122.html
Бердымухамедов пригласил Мирзиёева в Ашхабад - для чего?
Бердымухамедов пригласил Мирзиёева в Ашхабад - для чего?
В рамках программы пребывания в Туркменистане запланирован также ряд двусторонних встреч.
2021-11-26T19:24+0500
2021-11-26T19:25+0500
экономика
узбекистан
шавкат мирзиёев
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Шавката Мирзиёева посетить Ашхабад с рабочим визитом 28 ноября. В этот республика примет очередной саммит Организации экономического сотрудничества, сообщили в администрации лидера Узбекистана. Планируется рассмотреть вопросы развития торговых отношений в рамках Организации и повышения транзитного потенциала региона. В числе приоритетных для обсуждения тем также - продвижение "зеленой экономики" и внедрение инноваций. По итогам саммита будет принят совместный документ.В рамках программы пребывания в Туркменистане запланирован также ряд двусторонних встреч.Напомним, Узбекистан также является государством-наблюдателем в ЕАБР. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Шавкат Мирзиёев заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР.ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. Членами ЕАБР являются Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.
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узбекистан, шавкат мирзиёев, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов

Бердымухамедов пригласил Мирзиёева в Ашхабад - для чего?

19:24 26.11.2021 (обновлено: 19:25 26.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с официальным визитом.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с официальным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Во время своего пребывания в Туркменистане глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Шавката Мирзиёева посетить Ашхабад с рабочим визитом 28 ноября. В этот республика примет очередной саммит Организации экономического сотрудничества, сообщили в администрации лидера Узбекистана.
Планируется рассмотреть вопросы развития торговых отношений в рамках Организации и повышения транзитного потенциала региона. В числе приоритетных для обсуждения тем также - продвижение "зеленой экономики" и внедрение инноваций. По итогам саммита будет принят совместный документ.
В рамках программы пребывания в Туркменистане запланирован также ряд двусторонних встреч.
Что такое ОЭС и кто входит в структуру?

Организация экономического сотрудничества является региональной многосторонней структурой, созданной в 1985 году в целях содействия развитию тесных торгово-экономических связей между странами региона.

В настоящее время членами структуры являются 10 государств – Узбекистан, Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

Узбекистан присоединился к ОЭС в 1992 году.

Напомним, Узбекистан также является государством-наблюдателем в ЕАБР. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Шавкат Мирзиёев заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР.
ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. Членами ЕАБР являются Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.
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