Бердымухамедов пригласил Мирзиёева в Ашхабад - для чего?

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Шавката Мирзиёева посетить Ашхабад с рабочим визитом 28 ноября. В этот республика примет очередной саммит Организации экономического сотрудничества, сообщили в администрации лидера Узбекистана. Планируется рассмотреть вопросы развития торговых отношений в рамках Организации и повышения транзитного потенциала региона. В числе приоритетных для обсуждения тем также - продвижение "зеленой экономики" и внедрение инноваций. По итогам саммита будет принят совместный документ.В рамках программы пребывания в Туркменистане запланирован также ряд двусторонних встреч.Напомним, Узбекистан также является государством-наблюдателем в ЕАБР. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Шавкат Мирзиёев заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР.ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. Членами ЕАБР являются Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.
Во время своего пребывания в Туркменистане глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Шавката Мирзиёева посетить Ашхабад с рабочим визитом 28 ноября. В этот республика примет очередной саммит Организации экономического сотрудничества, сообщили в администрации лидера Узбекистана.
Планируется рассмотреть вопросы развития торговых отношений в рамках Организации и повышения транзитного потенциала региона. В числе приоритетных для обсуждения тем также - продвижение "зеленой экономики" и внедрение инноваций. По итогам саммита будет принят совместный документ.
В рамках программы пребывания в Туркменистане запланирован также ряд двусторонних встреч.
Что такое ОЭС и кто входит в структуру?
Организация экономического сотрудничества является региональной многосторонней структурой, созданной в 1985 году в целях содействия развитию тесных торгово-экономических связей между странами региона.
В настоящее время членами структуры являются 10 государств – Узбекистан, Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.
Узбекистан присоединился к ОЭС в 1992 году.
Напомним, Узбекистан также является государством-наблюдателем в ЕАБР. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Шавкат Мирзиёев заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР.
ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. Членами ЕАБР являются Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.