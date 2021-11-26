https://uz.sputniknews.ru/20211126/ekipaj-samoleta-reysom-peterburg---namangan-prinyal-rody-na-bortu-21540245.html

Экипаж самолета, следовавшего в Наманган, принял роды на борту

Экипаж самолета, следовавшего в Наманган, принял роды на борту

Из-за преждевременно начавшихся родов лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода.

2021-11-26T17:52+0500

2021-11-26T17:52+0500

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происшествия

роды

самолет

аэрофлот

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. На борту самолета А-320, который направлялся из Санкт-Петербурга в Наманган родился ребенок, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Намангана.По этой причине лайнер совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода в ночь с 25 на 26 ноября - в 1.32 по московскому времени.Роды у одной из пассажирки начались преждевременно, командир воздушного судна запросил посадку в запасном аэропорту Нижнего Новгорода, где уже ждала карета скорой помощи. После приземления самолета, пассажирку и новорожденного доставили в больницу. Полет продолжился примерно через час.Роды принимали бортпроводники Дарина Протасова и Варвара Бороковала, а также случайные пассажиры-медики. В местном минздраве отметили, что ребенок находится в перинатальном отделении, его состояние удовлетворительное. Медицинская эвакуация роженицы и младенца прошла без осложнений.

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роды, самолет, аэрофлот