Политика
Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией на шахте в Кузбассе
11:03 26.11.2021 (обновлено: 11:42 26.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
© Sputnik / Александр Кряжев/
ЧП произошло накануне в Кемеровской области. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи трагедией на шахте "Листвяжная".
© Sputnik / Press service of the administration of the Kuzbass Government / Перейти в фотобанкМашины спасательных служб возле шахты "Листвяжная" в городе Белово
Машины спасательных служб возле шахты "Листвяжная" в городе Белово
© Sputnik / Press service of the administration of the Kuzbass Government/
Глава Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Мирзиёев также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Что произошло
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек.
Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей.
В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Погибших спасателей наградят орденами Мужества.
© Sputnik / The investigative committee of the Russian Federation / Перейти в фотобанкСотрудник медицины катастроф Кузбасса на шахте "Листвяжная" в городе Белово.
Сотрудник медицины катастроф Кузбасса на шахте "Листвяжная" в городе Белово.
© Sputnik / The investigative committee of the Russian Federation/