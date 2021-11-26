Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией на шахте в Кузбассе

Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек.

Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.

По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей.

В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Погибших спасателей наградят орденами Мужества.