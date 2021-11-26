Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211126/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-tragediey-na-shaxte-v-kuzbasse-21532925.html
Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией на шахте в Кузбассе
Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией на шахте в Кузбассе
Трагедия произошланакануне в Кемеровской области. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека.
2021-11-26T11:03+0500
2021-11-26T11:42+0500
политика
владимир путин
шавкат мирзиёев
трагедия
шахта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21532590_0:119:3004:1809_1920x0_80_0_0_4c72ffd8fecf917347c68321a6bfa90c.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи трагедией на шахте "Листвяжная".Глава Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Мирзиёев также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21532590_218:0:2786:1926_1920x0_80_0_0_002c96733dd38ba3733a8e89bdf51c2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, шавкат мирзиёев, трагедия, шахта

Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией на шахте в Кузбассе

11:03 26.11.2021 (обновлено: 11:42 26.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
Спасательные работы на шахте Листвяжная в Кемеровской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
ЧП произошло накануне в Кемеровской области. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи трагедией на шахте "Листвяжная".
© Sputnik / Press service of the administration of the Kuzbass Government / Перейти в фотобанкМашины спасательных служб возле шахты "Листвяжная" в городе Белово
Машины спасательных служб возле шахты Листвяжная в городе Белово - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
Машины спасательных служб возле шахты "Листвяжная" в городе Белово
© Sputnik / Press service of the administration of the Kuzbass Government
/
Перейти в фотобанк
Глава Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Мирзиёев также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Что произошло

Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек.

Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.

По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей.

В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Погибших спасателей наградят орденами Мужества.

© Sputnik / The investigative committee of the Russian Federation / Перейти в фотобанкСотрудник медицины катастроф Кузбасса на шахте "Листвяжная" в городе Белово.
Сотрудник медицины катастроф Кузбасса на шахте Листвяжная в городе Белово. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
Сотрудник медицины катастроф Кузбасса на шахте "Листвяжная" в городе Белово.
© Sputnik / The investigative committee of the Russian Federation
/
Перейти в фотобанк
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:34Президенту придется ответить за оскорбления верующих
13:31Узбекистан и Россия объединят "коронавирусные" базы данных
12:53Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"
12:31Срочное совещание ВОЗ: в Африке обнаружили новый штамм коронавируса
11:39Под Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года
11:03Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией на шахте в Кузбассе
10:53Как тебе такое, "Росатом"? Украина идет в ядерные сверхдержавы
10:32В Госкомстате раскрыли, как изменились цены на самые популярные продукты
10:00На Узбекистан надвигаются туманные выходные
09:35Ложь о прививках: стоит ли России ставить на себе эксперимент
09:20Суд вынес приговор узбекистанцу, откусившему нос жене во время ссоры
08:55СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана
08:30Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли
07:30Диетолог назвал универсальный продукт для очистки организма
07:02Новый южнокорейский сериал обошел "Игру в кальмара"
ВчераМода, футбол, изоляция: жизнь во Вьетнаме в 2021 году
ВчераСердцем на Восток: звезды из России, вышедшие в свет в узбекских нарядах
ВчераРусское оружие версии 2021
ВчераСенаторы выяснили, почему взрываются газовые баллоны в авто
ВчераВ каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе — рейтинг