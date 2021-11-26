https://uz.sputniknews.ru/20211126/srochnoe-soveschanie-voz-v-afrike-obnarujili-novyy-shtamm-koronavirusa-21534004.html
Срочное совещание ВОЗ: в Африке обнаружили новый штамм коронавируса
Срочное совещание ВОЗ: в Африке обнаружили новый штамм коронавируса
В ВОЗ обсудят, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.
2021-11-26T12:31+0500
2021-11-26T12:31+0500
2021-11-26T12:31+0500
в мире
воз
коронавирус covid-19
южная африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18054723_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_df1b255ff63981590b46c483cbe1e644.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В одном из государств Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса. В этой связи Всемирная организация здравоохранения решила провести специальную встречу. такое объявление сделала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.В организации рассказали, что отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся вакцин.В ВОЗ обсудят, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 258 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18054723_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_21765bb0f800b4b32ac0cdd50c9714e3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
воз, коронавирус covid-19, южная африка
Срочное совещание ВОЗ: в Африке обнаружили новый штамм коронавируса
В ВОЗ обсудят, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В одном из государств Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса. В этой связи Всемирная организация здравоохранения решила провести специальную встречу. такое объявление сделала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
В организации рассказали, что отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся вакцин.
Мы еще не обладаем достаточной информацией о нем. Доступно менее 100 полных генетических последовательностей <...>. Однако мы знаем, что у этого штамма много мутаций.
Мария Ван Керкхове
Руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ
В ВОЗ обсудят, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 258 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.