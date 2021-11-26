https://uz.sputniknews.ru/20211126/sud-vynes-prigovor-uzbekistantsu-otkusivshemu-nos-jene-vo-vremya-ssory-21530325.html

Суд вынес приговор узбекистанцу, откусившему нос жене во время ссоры

Суд вынес приговор узбекистанцу, откусившему нос жене во время ссоры

У женщины теперь отсутствует кончик носа, ей предстоит длительное лечение и несколько сложных операций.

2021-11-26T09:20+0500

2021-11-26T09:20+0500

2021-11-26T09:20+0500

происшествия

суд

жена

семейная ссора

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Суд приговорил жителя Андижанской области к трем годам лишения свободы за то, что он во время ссоры откусил жене кончик носа.Конфликт произошел в 2020 году в одном из кишлаков Булакбашинского района.Мужчина пришел в дом тестя, чтобы помириться с супругой. Однако против примирения категорически выступила теща. Это привело мужа в ярость, и тот схватил возлюбленную и укусил ее за нос.По заключению судебно-медицинской экспертизы, у женщины теперь отсутствует кончик носа, ей предстоит длительное лечение и несколько сложных операций.Максимальная санкция наказания по данной статье — пять лет лишения свободы.В ходе судебного разбирательства выяснилось, что агрессивный супруг пострадавшей ранее уже отбывал наказание по ряду уголовных статей.

https://uz.sputniknews.ru/20181224/V-Tashkente-revnivaya-zhena-obrila-nalyso-lyubovnitsu-muzha-10332429.html

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суд, жена, семейная ссора