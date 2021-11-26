https://uz.sputniknews.ru/20211126/tretyakovka-budet-provodit-proekty-v-uzbekistane-21541935.html
Третьяковка будет проводить проекты в Узбекистане
Третьяковка будет проводить проекты в Узбекистане
Узбекский Фонд развития культуры и искусства подписал соглашение о сотрудничестве с Третьяковской галереей.
2021-11-26T20:15+0500
2021-11-26T20:15+0500
2021-11-26T20:15+0500
общество
узбекистан
культура
третьяковская галерея
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ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства будут реализовывать совместные проекты в Узбекистане. Соглашение об этом стороны подписали в пятницу в рамках ЭКСПО-2020 в Дубае.Соглашение предусматривает совместное изучение коллекций Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе. Цель документа: установить партнерские отношения и развить долгосрочное эффективное сотрудничество с Третьяковской галереей.Такое сотрудничество будет включать в себя образовательные проекты для специалистов музея, научное консультирование, стажировки и мастер-классы. Кроме того, будут проходить совместные выставки, мультимедийные проекты.На территории музея будут проводиться научно-исследовательские и реставрационные проекты и технологические исследования, результаты которых представят на научно-практических конференциях и семинарах.Совместно с галереей, фонд будет использовать инновационные технологии для оцифровки и архивирования экспонатов музея, создавать мультимедийные материалы, в том числе с технологией дополненной реальности.Фонд развития культуры и искусства был создан при Министерстве культуры в октябре 2017 года. Задачи фонда – проводить проекты, направленные на развитие культуры и различных видов искусства в Узбекистане, налаживать культурные связи и продвигать культурный потенциал страны на мировой арене.
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узбекистан, культура, третьяковская галерея
Третьяковка будет проводить проекты в Узбекистане
Узбекский Фонд развития культуры и искусства подписал соглашение о сотрудничестве с Третьяковской галереей.
ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства будут реализовывать совместные проекты в Узбекистане. Соглашение об этом стороны подписали в пятницу в рамках ЭКСПО-2020 в Дубае.
Соглашение предусматривает совместное изучение коллекций Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе. Цель документа: установить партнерские отношения и развить долгосрочное эффективное сотрудничество с Третьяковской галереей.
Такое сотрудничество будет включать в себя образовательные проекты для специалистов музея, научное консультирование, стажировки и мастер-классы. Кроме того, будут проходить совместные выставки, мультимедийные проекты.
На территории музея будут проводиться научно-исследовательские и реставрационные проекты и технологические исследования, результаты которых представят на научно-практических конференциях и семинарах.
Совместно с галереей, фонд будет использовать инновационные технологии для оцифровки и архивирования экспонатов музея, создавать мультимедийные материалы, в том числе с технологией дополненной реальности.
Фонд развития культуры и искусства был создан при Министерстве культуры в октябре 2017 года. Задачи фонда – проводить проекты, направленные на развитие культуры и различных видов искусства в Узбекистане, налаживать культурные связи и продвигать культурный потенциал страны на мировой арене.