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Узбекистан и Россия объединят "коронавирусные" базы данных
Узбекистан и Россия объединят "коронавирусные" базы данных
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прибыла в Ташкент, чтобы посетить Центр передовых технологий при Мининноваций республики.
2021-11-26T13:31+0500
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прибыла в Узбекистан, чтобы посетить Центр передовых технологий при Мининноваций республики.Главе ведомства рассказали о генетических исследованиях, проводимых в лаборатории.Прежде всего, Анну Юрьевну интересовало, как в Узбекистане проводится секвенирование геномов коронавируса. Этот процесс позволит контролировать распространение новых штаммов COVID-19.Данная лаборатория является единственной в стране, которая контролирует появление и распространение новых штаммов в республике, заявила в комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.Было предложено организовать сотрудничество с НИИ Эпидемиологии России в области секвенирования и внесения в совместную базу данных тех генетических последовательностей, которые будут обнаруживаться в Узбекистане.Ранее полученные узбекскими учеными сведения о коронавирусе в республике, вносились в международную базу, теперь они будут изучаться совместно с российскими коллегами и вноситься в базы данных России.
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коронавирус covid-19

Узбекистан и Россия объединят "коронавирусные" базы данных

13:31 26.11.2021 (обновлено: 13:39 26.11.2021)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПроведение анализа в лаборатории
Проведение анализа в лаборатории - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Главе Роскомнадзора рассказали о генетических исследованиях, проводимых в лаборатории Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прибыла в Узбекистан, чтобы посетить Центр передовых технологий при Мининноваций республики.
Главе ведомства рассказали о генетических исследованиях, проводимых в лаборатории.
Прежде всего, Анну Юрьевну интересовало, как в Узбекистане проводится секвенирование геномов коронавируса. Этот процесс позволит контролировать распространение новых штаммов COVID-19.
Данная лаборатория является единственной в стране, которая контролирует появление и распространение новых штаммов в республике, заявила в комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.
Было предложено организовать сотрудничество с НИИ Эпидемиологии России в области секвенирования и внесения в совместную базу данных тех генетических последовательностей, которые будут обнаруживаться в Узбекистане.
Ранее полученные узбекскими учеными сведения о коронавирусе в республике, вносились в международную базу, теперь они будут изучаться совместно с российскими коллегами и вноситься в базы данных России.
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