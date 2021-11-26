https://uz.sputniknews.ru/20211126/uzbekistan-i-rossiya-obedinyat-koronavirusnye-bazy-dannyx-21535297.html
Узбекистан и Россия объединят "коронавирусные" базы данных
Узбекистан и Россия объединят "коронавирусные" базы данных
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прибыла в Ташкент, чтобы посетить Центр передовых технологий при Мининноваций республики.
2021-11-26T13:31+0500
2021-11-26T13:31+0500
2021-11-26T13:39+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прибыла в Узбекистан, чтобы посетить Центр передовых технологий при Мининноваций республики.Главе ведомства рассказали о генетических исследованиях, проводимых в лаборатории.Прежде всего, Анну Юрьевну интересовало, как в Узбекистане проводится секвенирование геномов коронавируса. Этот процесс позволит контролировать распространение новых штаммов COVID-19.Данная лаборатория является единственной в стране, которая контролирует появление и распространение новых штаммов в республике, заявила в комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.Было предложено организовать сотрудничество с НИИ Эпидемиологии России в области секвенирования и внесения в совместную базу данных тех генетических последовательностей, которые будут обнаруживаться в Узбекистане.Ранее полученные узбекскими учеными сведения о коронавирусе в республике, вносились в международную базу, теперь они будут изучаться совместно с российскими коллегами и вноситься в базы данных России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19
Узбекистан и Россия объединят "коронавирусные" базы данных
13:31 26.11.2021 (обновлено: 13:39 26.11.2021)
Главе Роскомнадзора рассказали о генетических исследованиях, проводимых в лаборатории Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прибыла в Узбекистан, чтобы посетить Центр передовых технологий при Мининноваций республики.
Главе ведомства рассказали о генетических исследованиях, проводимых в лаборатории.
Прежде всего, Анну Юрьевну интересовало, как в Узбекистане проводится секвенирование геномов коронавируса. Этот процесс позволит контролировать распространение новых штаммов COVID-19.
Данная лаборатория является единственной в стране, которая контролирует появление и распространение новых штаммов в республике, заявила в комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан
первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.
Было предложено организовать сотрудничество с НИИ Эпидемиологии России в области секвенирования и внесения в совместную базу данных тех генетических последовательностей, которые будут обнаруживаться в Узбекистане.
Ранее полученные узбекскими учеными сведения о коронавирусе в республике, вносились в международную базу, теперь они будут изучаться совместно с российскими коллегами и вноситься в базы данных России.