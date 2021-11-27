https://uz.sputniknews.ru/20211127/kak-tsentralnaya-aziya-namerena-borotsya-s-narkotikami-i-terrorizmom-21547196.html

Как Центральная Азия намерена бороться с наркотиками и терроризмом

Как Центральная Азия намерена бороться с наркотиками и терроризмом

В Узбекистане подписали программу ООН по наркотикам и преступности. Что она предполагает, читайте в обзоре.

2021-11-27T12:30+0500

2021-11-27T12:30+0500

2021-11-27T12:30+0500

общество

центральная азия

борьба с терроризмом

наркотики

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Ташкенте подписали программу Управления ООН по наркотикам и преступности. Она рассчитана на страны Центральной Азии. Срок действия программы — 2022-2025 годы, бюджет — 90 миллионов долларов.В этом году объем производства опиума в Афганистане вырос на 8%, достигнув 6,8 тысячи тонн, сообщили в Управлении ООН по наркотикам и преступности (УПН ООН). То есть, на рынки по всему мире поступил около 320 тонн чистого героина.В свою очередь, по всему миру растет объем изъятий новых психоактивных веществ. Например, в Центральной Азии статистика ООН демонстрирует, что синтетические наркотики стали изымать в 74 раза чаще. Эти вещества обычно поступают на рынок через Интернет, отмечают эксперты.По их мнению, страны Центральной Азии нуждаются в большей осведомленности о запрещенных веществах. Поэтому программа охватит пять направлений, включая борьбу с транснациональной организованной преступностью, борьбу с терроризмом, а также расширение лечения расстройств, связанных с употреблением наркотиков, и профилактика ВИЧ/СПИД.Что предлагают экспертыОсновное внимание в программе эксперты УПН ООН предлагают уделять молодежи, ведь около 60% населения региона составляют люди в возрасте до 29 лет.Учитывая значительную зависимость УНП ООН от финансирования со стороны доноров, они являются важнейшими партнерами. Так, в рамках предыдущего цикла программы (2015-2021 годы) Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии тесно сотрудничало с различными странами, в том числе с Россией.Благодаря глобальным программам УНП ООН, странам доступна техническая помощь в борьбе с отмыванием денег, контролем над контейнерными перевозками, организованными и тяжкими преступлениями, а также помощь в профилактике, лечении, уходе и поддержке людей с ВИЧ, потребителей наркотиков и заключенных.Предыдущий цикл программы был успешным в плане мобилизации ресурсов и получилось достичь запланированного бюджета в 70 миллионов долларов. В этом году совместное осуществление программы обойдется в 90 миллионов долларов. Она будет реализовываться УНП ООН под руководством Регионального представительства в Центральной Азии, базирующегося в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20190626/Geldyev-rasskazal-o-rabote-OON-s-Uzbekistanom-po-borbe-s-narkotikami-11868374.html

центральная азия

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

центральная азия, борьба с терроризмом, наркотики