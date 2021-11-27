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Самаркандец спел в шоу Андрея Малахова и привел публику в восторг — видео
Самаркандец спел в шоу Андрея Малахова и привел публику в восторг — видео
Певец Шоди Хайдаров исполнил три композиции и привел публику в восторг.
2021-11-27T12:00+0500
2021-11-27T12:00+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Узбекский певец Шоди Хайдаров принял участие в программе ведущего Андрея Малахова на телеканале "Россия-1".Выпуск был посвящен композициям из юности, которые звучали раньше в каждом дворе.Артист сначала исполнил композицию "Три дороги". Гости и участники программы остались в восторге.Хайдаров поделился воспоминаниями из своего детства и рассказал, как открыл для себя мир музыки.После узбекистанец спел песню "Лягушка". Гости улыбались и подпевали артисту. "А узбекские дворовые песни есть какие-нибудь?" — спросил Малахов. Хайдаров исполнил еще одну композицию и сорвал аплодисменты зала.
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телеканал, андрей малахов

Самаркандец спел в шоу Андрея Малахова и привел публику в восторг — видео

12:00 27.11.2021
© Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанкТелеведущий Андрей Малахов на телеканале "Россия 1"
Телеведущий Андрей Малахов на телеканале Россия 1 - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2021
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
/
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Артист исполнил три известные композиции. Гости и участники программы аплодировали и кричали "Браво!"
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Узбекский певец Шоди Хайдаров принял участие в программе ведущего Андрея Малахова на телеканале "Россия-1".
Выпуск был посвящен композициям из юности, которые звучали раньше в каждом дворе.
Артист сначала исполнил композицию "Три дороги". Гости и участники программы остались в восторге.
"Шоди приехал к нам из Самарканда, друзья! Прямо с самолета. Послушайте, мне сказали, что тебе 34 года, ты выглядишь на 18", — пошутил Малахов.
Хайдаров поделился воспоминаниями из своего детства и рассказал, как открыл для себя мир музыки.
После узбекистанец спел песню "Лягушка". Гости улыбались и подпевали артисту.
"А узбекские дворовые песни есть какие-нибудь?" — спросил Малахов.
Хайдаров исполнил еще одну композицию и сорвал аплодисменты зала.
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