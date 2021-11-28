Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211128/desert-dlya-sladkoejek-kak-raspoznat-kachestvennyy-shokolad-21561121.html
Десерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад
Десерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад
Эксперт рекомендует при выборе данного продукта хорошего качества внимательно читать информацию на упаковке. Известно, что шоколад является изделием, изготовленным на основе какао-продуктов и сахара.
2021-11-28T22:45+0500
2021-11-28T22:45+0500
общество
шоколад
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1c/21561082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d31b786631a4f44b9321ed60d07c3884.jpg
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Хороший шоколад всегда тает во рту, так как температура его растапливания совпадает с температурой тела человека (35-37 градусов), рассказала агентству "Прайм" руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова.По словам эксперта, настоящий шоколад может плохо таять только в случае его хранения в холодильнике.Специалист также рекомендует при выборе данного продукта хорошего качества внимательно читать информацию на упаковке. Известно, что шоколад является изделием, изготовленным на основе какао-продуктов и сахара. В его состав обязательно должно входить не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, а также не менее 18% масла какао и 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.Как отмечает Логинова, отличить шоколад от кондитерской плитки можно, если предварительно растопить изделие, а затем посмотреть, как полученная масса охлаждается при комнатной температуре."Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твердую однородную массу, а останется мягким. Спустя какое-то время он все-таки начнет застывать, но на поверхности, а затем и по всей структуре, появятся вкрапления-кристаллы", — поделилась секретом эксперт.По утверждению специалиста, если растопить массу на водяной бане, сделанную на основе заменителей масла какао, она застынет с однородной структурой. Кристаллизации и поседения не последует, так как заменители не имеют полиморфизма, уточнила Логинова.
https://uz.sputniknews.ru/20190330/Pravilnaya-sladost-ili-Kak-vybrat-idealnyy-shokolad--sovety-spetsialistov-11118918.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1c/21561082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22661c66750e26eb32d6f43b18d9b952.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шоколад, мнение эксперта

Десерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад

22:45 28.11.2021
© pexels/LisaШоколад
Шоколад - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2021
© pexels/Lisa
Подписаться на
Эксперт рекомендует при выборе данного продукта хорошего качества внимательно читать информацию на упаковке. Известно, что шоколад является изделием, изготовленным на основе какао-продуктов и сахара.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Хороший шоколад всегда тает во рту, так как температура его растапливания совпадает с температурой тела человека (35-37 градусов), рассказала агентству "Прайм" руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова.
По словам эксперта, настоящий шоколад может плохо таять только в случае его хранения в холодильнике.
Специалист также рекомендует при выборе данного продукта хорошего качества внимательно читать информацию на упаковке. Известно, что шоколад является изделием, изготовленным на основе какао-продуктов и сахара. В его состав обязательно должно входить не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, а также не менее 18% масла какао и 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.
Шоколадная плитка - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2019
Общество
Правильная сладость, или Как выбрать идеальный шоколад – советы специалистов
30 марта 2019, 18:12
Как отмечает Логинова, отличить шоколад от кондитерской плитки можно, если предварительно растопить изделие, а затем посмотреть, как полученная масса охлаждается при комнатной температуре.
"Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твердую однородную массу, а останется мягким. Спустя какое-то время он все-таки начнет застывать, но на поверхности, а затем и по всей структуре, появятся вкрапления-кристаллы", — поделилась секретом эксперт.
По утверждению специалиста, если растопить массу на водяной бане, сделанную на основе заменителей масла какао, она застынет с однородной структурой. Кристаллизации и поседения не последует, так как заменители не имеют полиморфизма, уточнила Логинова.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:45Десерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад
22:00Ученые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции
20:25В парке Tashkent city зажгла огни новогодняя ёлка — видео
17:28Узбекистан заинтересован в присоединении Казахстана к "Агроэкспрессу"
17:07Лидеры России и Азербайджана встретились в Сочи: что обсудили Путин и Алиев
16:46Бесстрашным борцам с ковид-заговором показали их жертв
16:31Зеленский объявил войну России
15:49Частная авиакомпания запустит рейсы между Ташкентом и Воронежем
15:19Рахмон высоко оценил сотрудничество Таджикистана с Узбекистаном
14:25Тураев завоевал "серебро" на турнире Большого шлема по дзюдо в ОАЭ
13:24Власти Узбекистана обновят свыше 200 школ в следующем году
12:55В двух областных управлениях Минюста сменились начальники
12:21Шавкат Мирзиёев прибыл в Ашхабад: что обсудили лидеры двух стран
11:28Александр Градский скончался на 73-м году жизни — причина смерти
10:54Самвел Бабаян станет главным тренером ФК "Навбахор"
10:21Алишер Усманов снова возглавил Международную федерацию фехтования
07:30Что будет, если питаться макаронами ежедневно
07:00Сладкая польза: тыквенные оладьи
ВчераВрач посоветовал, как быстро снизить сахар в крови без лекарств
ВчераTelegram добавит новую функцию: только для тех, у кого iPhone