https://uz.sputniknews.ru/20211128/desert-dlya-sladkoejek-kak-raspoznat-kachestvennyy-shokolad-21561121.html

Десерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад

Десерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад

Эксперт рекомендует при выборе данного продукта хорошего качества внимательно читать информацию на упаковке. Известно, что шоколад является изделием, изготовленным на основе какао-продуктов и сахара.

2021-11-28T22:45+0500

2021-11-28T22:45+0500

2021-11-28T22:45+0500

общество

шоколад

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Хороший шоколад всегда тает во рту, так как температура его растапливания совпадает с температурой тела человека (35-37 градусов), рассказала агентству "Прайм" руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова.По словам эксперта, настоящий шоколад может плохо таять только в случае его хранения в холодильнике.Специалист также рекомендует при выборе данного продукта хорошего качества внимательно читать информацию на упаковке. Известно, что шоколад является изделием, изготовленным на основе какао-продуктов и сахара. В его состав обязательно должно входить не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, а также не менее 18% масла какао и 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.Как отмечает Логинова, отличить шоколад от кондитерской плитки можно, если предварительно растопить изделие, а затем посмотреть, как полученная масса охлаждается при комнатной температуре."Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твердую однородную массу, а останется мягким. Спустя какое-то время он все-таки начнет застывать, но на поверхности, а затем и по всей структуре, появятся вкрапления-кристаллы", — поделилась секретом эксперт.По утверждению специалиста, если растопить массу на водяной бане, сделанную на основе заменителей масла какао, она застынет с однородной структурой. Кристаллизации и поседения не последует, так как заменители не имеют полиморфизма, уточнила Логинова.

https://uz.sputniknews.ru/20190330/Pravilnaya-sladost-ili-Kak-vybrat-idealnyy-shokolad--sovety-spetsialistov-11118918.html

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шоколад, мнение эксперта