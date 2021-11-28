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Лидеры России и Азербайджана встретились в Сочи: что обсудили Путин и Алиев
Лидеры России и Азербайджана встретились в Сочи: что обсудили Путин и Алиев
В рамках беседы президенты России и Азербайджана выразили друг другу слова благодарности.
2021-11-28T17:07+0500
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Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились перед трехсторонней встречей России, Азербайджана и Армении. Они провели переговоры в Сочи. В рамках беседы президент России выразил благодарность коллеге за поддержку русского языка в Азербайджане. Алиев в свою очередь сообщил, что Баку настроен и дальше развивать отношения с Москвой по всем направлениям. Смотрите в нашем видео, какие важные вопросы в ходе мероприятия обсудили президенты двух стран.
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Лидеры России и Азербайджана встретились в Сочи: что обсудили Путин и Алиев

17:07 28.11.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
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В рамках беседы президент России выразил благодарность коллеге за поддержку русского языка в Азербайджане.
Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились перед трехсторонней встречей России, Азербайджана и Армении. Они провели переговоры в Сочи.
В рамках беседы президент России выразил благодарность коллеге за поддержку русского языка в Азербайджане.
Алиев в свою очередь сообщил, что Баку настроен и дальше развивать отношения с Москвой по всем направлениям.
Смотрите в нашем видео, какие важные вопросы в ходе мероприятия обсудили президенты двух стран.
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