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Шавкат Мирзиёев прибыл в Ашхабад: что обсудили лидеры двух стран
Шавкат Мирзиёев прибыл в Ашхабад: что обсудили лидеры двух стран
Президент Узбекистана примет участие в саммите ОЭС. В рамках официального визита также состоялись переговоры глав двух государств.
2021-11-28T12:21+0500
2021-11-28T12:21+0500
2021-11-28T12:25+0500
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу Туркменистана для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в аэропорту его встретил глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В рамках официального визита состоялись переговоры лидеров двух стран, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений добрососедства и стратегического партнерства. К тому же особое внимание президенты уделили продвижению совместных проектов торгово-экономического сотрудничества согласно договоренностям, достигнутым на высшем уровне в октябре этого года.Во время встречи Шавкат Мирзиёев высоко оценил председательство Туркменистана в ОЭС. Он также пожелал успешного проведения саммита в Ашхабаде. Известно, что в повестку мероприятия включены вопросы расширения многопланового взаимодействия в сфере торговли, инвестиций, "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, транспорта, логистики, туризма и многое другие.
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узбекистан, шавкат мирзиёев, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов, оэс
Шавкат Мирзиёев прибыл в Ашхабад: что обсудили лидеры двух стран
12:21 28.11.2021 (обновлено: 12:25 28.11.2021)
Президент Узбекистана примет участие в саммите ОЭС. В рамках официального визита также состоялись переговоры глав двух государств.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу Туркменистана для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в аэропорту его встретил глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В рамках официального визита состоялись переговоры лидеров двух стран, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений добрососедства и стратегического партнерства.
К тому же особое внимание президенты уделили продвижению совместных проектов торгово-экономического сотрудничества согласно договоренностям, достигнутым на высшем уровне в октябре этого года.
Во время встречи Шавкат Мирзиёев высоко оценил председательство Туркменистана в ОЭС. Он также пожелал успешного проведения саммита в Ашхабаде. Известно, что в повестку мероприятия включены вопросы расширения многопланового взаимодействия в сфере торговли, инвестиций, "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, транспорта, логистики, туризма и многое другие.