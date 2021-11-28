https://uz.sputniknews.ru/20211128/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-ashxabad-chto-obsudili-lidery-dvux-stran-21555705.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Ашхабад: что обсудили лидеры двух стран

Шавкат Мирзиёев прибыл в Ашхабад: что обсудили лидеры двух стран

Президент Узбекистана примет участие в саммите ОЭС. В рамках официального визита также состоялись переговоры глав двух государств.

2021-11-28T12:21+0500

2021-11-28T12:21+0500

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политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу Туркменистана для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в аэропорту его встретил глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В рамках официального визита состоялись переговоры лидеров двух стран, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений добрососедства и стратегического партнерства. К тому же особое внимание президенты уделили продвижению совместных проектов торгово-экономического сотрудничества согласно договоренностям, достигнутым на высшем уровне в октябре этого года.Во время встречи Шавкат Мирзиёев высоко оценил председательство Туркменистана в ОЭС. Он также пожелал успешного проведения саммита в Ашхабаде. Известно, что в повестку мероприятия включены вопросы расширения многопланового взаимодействия в сфере торговли, инвестиций, "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, транспорта, логистики, туризма и многое другие.

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