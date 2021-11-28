https://uz.sputniknews.ru/20211128/sladkaya-polza-tykvennye-oladi-21543364.html
Сладкая польза: тыквенные оладьи
Сладкая польза: тыквенные оладьи
Яркая, полезная, вкусная - королева осени тыква. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас идеальный рецепт для выходного дня: тыквенные оладьи. 28.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-28T07:00+0500
2021-11-28T07:00+0500
2021-11-28T07:00+0500
общество
рецепт
тыква
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ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Тыква - один из самых полезных продуктов осени. Она приводит в порядок печень, выводит холистерин, улучшает обмен веществ, помогает сердечно-сосудистой системе. Предлагаем вам приготовить отличный сладкий и полезный витаминный десерт.Тыквенные оладьиИнгредиенты:Приготовление:Мякоть запеченной тыквы протрите через сито или пробейте в блендере до состояния пюре. Соедините сухие ингредиенты в глубокой миске, добавьте яйцо, ванилин и пюре из тыквы. Посолите и перемешайте.Разогрейте сковородку, добавьте масло. Выложите оладьи ложкой и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.Выложите оладьи стопкой и подайте с греческим йогуртом, сметаной, медом или растопленным сливочным маслом.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт, тыква
Сладкая польза: тыквенные оладьи
Яркая, полезная, вкусная - королева осени тыква. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас идеальный рецепт для выходного дня: тыквенные оладьи.
ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Тыква - один из самых полезных продуктов осени. Она приводит в порядок печень, выводит холистерин, улучшает обмен веществ, помогает сердечно-сосудистой системе. Предлагаем вам приготовить отличный сладкий и полезный витаминный десерт.
Тыквенные оладьи
Запеченная тыква (мякоть) - 400 гр,
Ванилин или экстракт ванили,
Мякоть запеченной тыквы протрите через сито или пробейте в блендере до состояния пюре. Соедините сухие ингредиенты в глубокой миске, добавьте яйцо, ванилин и пюре из тыквы. Посолите и перемешайте.
Разогрейте сковородку, добавьте масло. Выложите оладьи ложкой и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Выложите оладьи стопкой и подайте с греческим йогуртом, сметаной, медом или растопленным сливочным маслом.