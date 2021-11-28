https://uz.sputniknews.ru/20211128/sladkaya-polza-tykvennye-oladi-21543364.html

Сладкая польза: тыквенные оладьи

Сладкая польза: тыквенные оладьи

Яркая, полезная, вкусная - королева осени тыква. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас идеальный рецепт для выходного дня: тыквенные оладьи. 28.11.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

рецепт

тыква

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ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Тыква - один из самых полезных продуктов осени. Она приводит в порядок печень, выводит холистерин, улучшает обмен веществ, помогает сердечно-сосудистой системе. Предлагаем вам приготовить отличный сладкий и полезный витаминный десерт.Тыквенные оладьиИнгредиенты:Приготовление:Мякоть запеченной тыквы протрите через сито или пробейте в блендере до состояния пюре. Соедините сухие ингредиенты в глубокой миске, добавьте яйцо, ванилин и пюре из тыквы. Посолите и перемешайте.Разогрейте сковородку, добавьте масло. Выложите оладьи ложкой и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.Выложите оладьи стопкой и подайте с греческим йогуртом, сметаной, медом или растопленным сливочным маслом.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт, тыква