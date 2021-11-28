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Сладкая польза: тыквенные оладьи
Сладкая польза: тыквенные оладьи
Яркая, полезная, вкусная - королева осени тыква. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас идеальный рецепт для выходного дня: тыквенные оладьи. 28.11.2021, Sputnik Узбекистан
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общество
рецепт
тыква
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ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Тыква - один из самых полезных продуктов осени. Она приводит в порядок печень, выводит холистерин, улучшает обмен веществ, помогает сердечно-сосудистой системе. Предлагаем вам приготовить отличный сладкий и полезный витаминный десерт.Тыквенные оладьиИнгредиенты:Приготовление:Мякоть запеченной тыквы протрите через сито или пробейте в блендере до состояния пюре. Соедините сухие ингредиенты в глубокой миске, добавьте яйцо, ванилин и пюре из тыквы. Посолите и перемешайте.Разогрейте сковородку, добавьте масло. Выложите оладьи ложкой и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.Выложите оладьи стопкой и подайте с греческим йогуртом, сметаной, медом или растопленным сливочным маслом.
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рецепт, тыква

Сладкая польза: тыквенные оладьи

07:00 28.11.2021
© Sputnik / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкАграрная выставка
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© Sputnik / Таисия Воронцова
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Яркая, полезная, вкусная - королева осени тыква. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас идеальный рецепт для выходного дня: тыквенные оладьи.
ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Тыква - один из самых полезных продуктов осени. Она приводит в порядок печень, выводит холистерин, улучшает обмен веществ, помогает сердечно-сосудистой системе. Предлагаем вам приготовить отличный сладкий и полезный витаминный десерт.

Тыквенные оладьи

Ингредиенты:
Запеченная тыква (мякоть) - 400 гр,
Мука - 100 гр,
Яйцо - 1 шт,
Разрыхлитель - 10 гр,
Сахарная пудра - 50 гр,
Ванилин или экстракт ванили,
Корица,
Соль.
Приготовление:
Мякоть запеченной тыквы протрите через сито или пробейте в блендере до состояния пюре. Соедините сухие ингредиенты в глубокой миске, добавьте яйцо, ванилин и пюре из тыквы. Посолите и перемешайте.
Разогрейте сковородку, добавьте масло. Выложите оладьи ложкой и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Выложите оладьи стопкой и подайте с греческим йогуртом, сметаной, медом или растопленным сливочным маслом.
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