https://uz.sputniknews.ru/20211128/uchenye-vyyavili-kto-bolshe-vsex-podverjen-razvitiyu-dementsii-21560323.html

Ученые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции

Ученые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции

Команда экспертов изучила маркеры повреждения мозга, называемые "гиперинтенсивностью белого вещества". Установлено, что они проявляются в виде ярких пятен на снимках МРТ.

2021-11-28T22:00+0500

2021-11-28T22:00+0500

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мрт

ученые

в мире

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Развитию деменции и хронической энцефалопатии чаще всего подвержены спортсмены контактных видов спорта, которые регулярно получают удары по голове. Об этом стало известно из исследования ученых Бостонского университета США, опубликованного в журнале Neurology.Команда экспертов изучила маркеры повреждения мозга, называемые "гиперинтенсивностью белого вещества". Установлено, что они проявляются в виде ярких пятен на снимках мозга. В ходе проведенного анализа ученым удалось выявить связь между количеством зон гиперинтенсивности и проявлениями заболевания мелких сосудов.Исследователи сопоставили данные вскрытия и МРТ испытуемых, которые занимались травмоопасной деятельностью. Они выяснили, что 90% людей при жизни были игроками американского футбола. Другие играли в обычный футбол и боксировали, или же были ветеранами армии. Отмечается, что большинство из них перед смертью страдали от деменции, а 71% – от хронической травматической энцефалопатии.Ранее ученые из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии обнаружили в крови особые биологические маркеры. Их повышенное содержание косвенно указывало на приближающуюся деменцию.Деменцией называется приобретенное слабоумие. Это стойкое снижение познавательной деятельности с утратой некоторых ранее усвоенных знаний и практических навыков. Чаще всего такое состояние наблюдается у пожилых людей.Во всем мире ежегодно медики регистрирует около 10 миллионов новых случаев деменции.

https://uz.sputniknews.ru/20211122/kofe-protiv-insulta-i-dementsii-21440529.html

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