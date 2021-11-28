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Ученые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции
Ученые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции
Команда экспертов изучила маркеры повреждения мозга, называемые "гиперинтенсивностью белого вещества". Установлено, что они проявляются в виде ярких пятен на снимках МРТ.
2021-11-28T22:00+0500
2021-11-28T22:27+0500
мрт
ученые
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Развитию деменции и хронической энцефалопатии чаще всего подвержены спортсмены контактных видов спорта, которые регулярно получают удары по голове. Об этом стало известно из исследования ученых Бостонского университета США, опубликованного в журнале Neurology.Команда экспертов изучила маркеры повреждения мозга, называемые "гиперинтенсивностью белого вещества". Установлено, что они проявляются в виде ярких пятен на снимках мозга. В ходе проведенного анализа ученым удалось выявить связь между количеством зон гиперинтенсивности и проявлениями заболевания мелких сосудов.Исследователи сопоставили данные вскрытия и МРТ испытуемых, которые занимались травмоопасной деятельностью. Они выяснили, что 90% людей при жизни были игроками американского футбола. Другие играли в обычный футбол и боксировали, или же были ветеранами армии. Отмечается, что большинство из них перед смертью страдали от деменции, а 71% – от хронической травматической энцефалопатии.Ранее ученые из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии обнаружили в крови особые биологические маркеры. Их повышенное содержание косвенно указывало на приближающуюся деменцию.Деменцией называется приобретенное слабоумие. Это стойкое снижение познавательной деятельности с утратой некоторых ранее усвоенных знаний и практических навыков. Чаще всего такое состояние наблюдается у пожилых людей.Во всем мире ежегодно медики регистрирует около 10 миллионов новых случаев деменции.
https://uz.sputniknews.ru/20211122/kofe-protiv-insulta-i-dementsii-21440529.html
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мрт, ученые

Ученые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции

22:00 28.11.2021 (обновлено: 22:27 28.11.2021)
© pexels/MART PRODUCTIONМРТ головного мозга
МРТ головного мозга - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2021
© pexels/MART PRODUCTION
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Команда экспертов изучила маркеры повреждения мозга, называемые "гиперинтенсивностью белого вещества". Установлено, что они проявляются в виде ярких пятен на снимках мозга.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Развитию деменции и хронической энцефалопатии чаще всего подвержены спортсмены контактных видов спорта, которые регулярно получают удары по голове. Об этом стало известно из исследования ученых Бостонского университета США, опубликованного в журнале Neurology.
Команда экспертов изучила маркеры повреждения мозга, называемые "гиперинтенсивностью белого вещества". Установлено, что они проявляются в виде ярких пятен на снимках мозга. В ходе проведенного анализа ученым удалось выявить связь между количеством зон гиперинтенсивности и проявлениями заболевания мелких сосудов.
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Кофе против инсульта и деменции
22 ноября, 07:00
Исследователи сопоставили данные вскрытия и МРТ испытуемых, которые занимались травмоопасной деятельностью. Они выяснили, что 90% людей при жизни были игроками американского футбола. Другие играли в обычный футбол и боксировали, или же были ветеранами армии. Отмечается, что большинство из них перед смертью страдали от деменции, а 71% – от хронической травматической энцефалопатии.
Ранее ученые из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии обнаружили в крови особые биологические маркеры. Их повышенное содержание косвенно указывало на приближающуюся деменцию.
Деменцией называется приобретенное слабоумие. Это стойкое снижение познавательной деятельности с утратой некоторых ранее усвоенных знаний и практических навыков. Чаще всего такое состояние наблюдается у пожилых людей.
Во всем мире ежегодно медики регистрирует около 10 миллионов новых случаев деменции.
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