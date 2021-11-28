https://uz.sputniknews.ru/20211128/v-dvux-oblastnyx-upravleniyax-minyusta-smenilis-nachalniki-21556061.html

В двух областных управлениях Минюста сменились начальники

В двух областных управлениях Минюста сменились начальники

Кадровые перестановки произошли в Сурхандарьинском и Сырдарьинском управлениях юстиции в соответствии с распоряжением министра.

2021-11-28T12:55+0500

2021-11-28T12:55+0500

2021-11-28T13:01+0500

общество

минюст узбекистана

назначение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/709/71/7097132_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c787e3e5195432e0a08df24ff81fe67a.jpg

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях сменились начальники управлений юстиции, сообщает пресс-служба Минюста. Должность начальника управления юстиции Сырдарьинской области занял Салохиддин Саттаров. Ранее он возглавлял управление юстиции Сурхандарьинской области.Теперь на должность начальника управления юстиции Сурхандарьинской области назначен Сунатилло Абдурасулов. Прежде он работал первым замначальника управления юстиции Сурхандарьинской области.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минюст узбекистана, назначение