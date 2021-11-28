https://uz.sputniknews.ru/20211128/v-dvux-oblastnyx-upravleniyax-minyusta-smenilis-nachalniki-21556061.html
В двух областных управлениях Минюста сменились начальники
В двух областных управлениях Минюста сменились начальники
Кадровые перестановки произошли в Сурхандарьинском и Сырдарьинском управлениях юстиции в соответствии с распоряжением министра.
2021-11-28T12:55+0500
2021-11-28T12:55+0500
2021-11-28T13:01+0500
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минюст узбекистана
назначение
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях сменились начальники управлений юстиции, сообщает пресс-служба Минюста. Должность начальника управления юстиции Сырдарьинской области занял Салохиддин Саттаров. Ранее он возглавлял управление юстиции Сурхандарьинской области.Теперь на должность начальника управления юстиции Сурхандарьинской области назначен Сунатилло Абдурасулов. Прежде он работал первым замначальника управления юстиции Сурхандарьинской области.
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минюст узбекистана, назначение
В двух областных управлениях Минюста сменились начальники
12:55 28.11.2021 (обновлено: 13:01 28.11.2021)
Кадровые перестановки произошли в Сурхандарьинском и Сырдарьинском управлениях юстиции в соответствии с распоряжением министра.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях сменились начальники управлений юстиции, сообщает пресс-служба Минюста.
Должность начальника управления юстиции Сырдарьинской области занял
Салохиддин Саттаров. Ранее он возглавлял управление юстиции Сурхандарьинской области.
Теперь на должность начальника управления юстиции Сурхандарьинской области назначен
Сунатилло Абдурасулов. Прежде он работал первым замначальника управления юстиции Сурхандарьинской области.