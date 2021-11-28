https://uz.sputniknews.ru/20211128/v-parke-tashkent-city-zajgla-ogni-novogodnyaya-yolka--video-21561326.html
В парке Tashkent city зажгла огни новогодняя ёлка — видео
В парке Tashkent city зажгла огни новогодняя ёлка — видео
Зимняя красавица украшена разноцветными шарами и светодиодными гирляндами, красиво переливающимися на увесистых зеленых ветвях.
2021-11-28T20:25+0500
2021-11-28T20:25+0500
2021-11-28T20:49+0500
общество
праздник
новый год
tashkent city
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В парке Tashkent city установлена большая новогодняя ёлка. Соответствующее видео и фото администрация опубликовала в сторис соцсети Instagram. Зимняя красавица украшена разноцветными шарами и светодиодными гирляндами, красиво переливающимися на увесистых зеленых ветвях.Информация о том, сколько метров достигает ель в высоту не сообщается.Новогодняя ёлка впервые зажгла свои огни именно в парке Tashkent city в 2019-м. Установленная в прошлом году главная ёлка Узбекистана вошла в тройку самых высоких на пространстве СНГ.
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праздник, новый год, tashkent city
В парке Tashkent city зажгла огни новогодняя ёлка — видео
20:25 28.11.2021 (обновлено: 20:49 28.11.2021)
Зимняя красавица украшена разноцветными шарами и светодиодными гирляндами, красиво переливающимися на увесистых зеленых ветвях.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik.
В парке Tashkent city установлена большая новогодняя ёлка. Соответствующее видео и фото администрация опубликовала в сторис соцсети Instagram
.
Зимняя красавица украшена разноцветными шарами и светодиодными гирляндами, красиво переливающимися на увесистых зеленых ветвях.
Информация о том, сколько метров достигает ель в высоту не сообщается.
Новогодняя ёлка впервые зажгла свои огни именно в парке Tashkent city в 2019-м.
Установленная в прошлом году главная ёлка Узбекистана вошла
в тройку самых высоких на пространстве СНГ.