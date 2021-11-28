https://uz.sputniknews.ru/20211128/v-parke-tashkent-city-zajgla-ogni-novogodnyaya-yolka--video-21561326.html

В парке Tashkent city зажгла огни новогодняя ёлка — видео

В парке Tashkent city зажгла огни новогодняя ёлка — видео

Зимняя красавица украшена разноцветными шарами и светодиодными гирляндами, красиво переливающимися на увесистых зеленых ветвях.

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общество

праздник

новый год

tashkent city

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В парке Tashkent city установлена большая новогодняя ёлка. Соответствующее видео и фото администрация опубликовала в сторис соцсети Instagram. Зимняя красавица украшена разноцветными шарами и светодиодными гирляндами, красиво переливающимися на увесистых зеленых ветвях.Информация о том, сколько метров достигает ель в высоту не сообщается.Новогодняя ёлка впервые зажгла свои огни именно в парке Tashkent city в 2019-м. Установленная в прошлом году главная ёлка Узбекистана вошла в тройку самых высоких на пространстве СНГ.

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праздник, новый год, tashkent city