https://uz.sputniknews.ru/20211129/21564536.html

Археологи нашли в Перу 800-летнюю связанную мумию

Археологи нашли в Перу 800-летнюю связанную мумию

Пока археологам не удалось установить пол мумифицированной личности. Для точного определения времени проживания мумии, ее пошлют на радиоуглеродный анализ.

2021-11-29T12:31+0500

2021-11-29T12:31+0500

2021-11-29T12:31+0500

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. На центральном побережье Перу археологи нашли мумию возрастом не менее 800 лет, которая была перевязана веревками и закрывала лицо руками, передает The Guardian. По данным издания, пока ученым не удалось установить пол мумифицированной личности. Для точного определения возраста мумии, ее пошлют на радиоуглеродный анализ. Отмечается, что вместе с ней археологи также нашли в гробнице керамику, следы овощей и каменные орудия труда.В древности на территории Перу мумификация была обычной для многих культур. В 2006 году в стране нашли мумию женщины. Ей дали имя Леди Цао. Она проживала 1,7 тысяч лет назад. По предположению ученых, женщина умерла от осложнений при беременности. Тело мумии было сильно татуировано и обмотано многослойной тканью. В 2017 году специалистам удалось восстановить облик Леди при помощи 3D-сканера.

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перу, мумия