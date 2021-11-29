В мире
Археологи нашли в Перу 800-летнюю связанную мумию
© AP Photo / Rodrigo AbdПосетитель Национального музея в Лиме смотрит на копию мумии Леди Цао, найденную в 2005 году на месте археологических раскопок Уака-эль-Брухо (5 июля 2017). Перу
© AP Photo / Rodrigo Abd
Пока ученым не удалось установить пол мумифицированной личности. Для точного определения времени проживания мумии, ее пошлют на радиоуглеродный анализ.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. На центральном побережье Перу археологи нашли мумию возрастом не менее 800 лет, которая была перевязана веревками и закрывала лицо руками, передает The Guardian.
По данным издания, пока ученым не удалось установить пол мумифицированной личности. Для точного определения возраста мумии, ее пошлют на радиоуглеродный анализ. Отмечается, что вместе с ней археологи также нашли в гробнице керамику, следы овощей и каменные орудия труда.
© AP Photo / Rodrigo AbdКопия мумии Леди Цао, найденная в 2005 году на месте археологических раскопок Уака-эль-Брухо, выставлена в Национальном музее в Лиме (5 июля 2017). Перу
Копия мумии Леди Цао, найденная в 2005 году на месте археологических раскопок Уака-эль-Брухо, выставлена в Национальном музее в Лиме (5 июля 2017). Перу
© AP Photo / Rodrigo Abd
В древности на территории Перу мумификация была обычной для многих культур. В 2006 году в стране нашли мумию женщины. Ей дали имя Леди Цао. Она проживала 1,7 тысяч лет назад. По предположению ученых, женщина умерла от осложнений при беременности. Тело мумии было сильно татуировано и обмотано многослойной тканью. В 2017 году специалистам удалось восстановить облик Леди при помощи 3D-сканера.