ФОТО: как наряжают рождественские ели в разных странах

Вандомская площадь в Париже роскошно украшена в преддверии рождественских и новогодних праздников. Однако для посетителей продолжают действовать обязательное правило: все должны быть в защитных масках.
Вандомская площадь в Париже роскошно украшена в преддверии рождественских и новогодних праздников. Однако для посетителей продолжают действовать обязательное правило: все должны быть в защитных масках.
Многолюдно в эти дни на рождественской ярмарке в Страсбурге (Франция).
В ярком рождественском убранстве и бульвар Лас-Рамблас в Барселоне (Испания).
Народные гулянья проходят и на Соборной площади в Вильнюсе (Литва). Более 80% жителей этой страны - христиане, что делает рождественские праздники национальными.
Народные гулянья проходят и на Соборной площади в Вильнюсе (Литва). Более 80% жителей этой страны - христиане, что делает рождественские праздники национальными.
Время Зимних чудес наступило и на площади Гран-Плас в Брюсселе, (Бельгия). Там развернулась традиционная рождественская ярмарка.
Время Зимних чудес наступило и на площади Гран-Плас в Брюсселе, (Бельгия). Там развернулась традиционная рождественская ярмарка.
В Парламентском поместье в Вестминстере, Лондон (Великобритания) также украшают рождественскую ель.
В Парламентском поместье в Вестминстере, Лондон (Великобритания) также украшают рождественскую ель.
Традиционный рождественский рынок развернулся на площади Жандарменмаркт в Берлине (Германия). На дальнем плане: Французский собор.
Традиционный рождественский рынок развернулся на площади Жандарменмаркт в Берлине (Германия). На дальнем плане: Французский собор.
Жители Гонконга в Китае фотографируются рядом с украшенными рождественскими елками.
Жители Гонконга в Китае фотографируются рядом с украшенными рождественскими елками.
А в чешской Праге традиционный рождественский рынок решили отменить из-за осложнившейся ситуации с COVID-19. Но елку к празднику нарядили.
А в чешской Праге традиционный рождественский рынок решили отменить из-за осложнившейся ситуации с COVID-19. Но елку к празднику нарядили.
А так лесную красавицу нарядили в Тайбэе (Тайвань).
Рождественскую ярмарку в Инсбруке (Австрия) также решено не проводить из-за распространения коронавируса. Австрия находится в условиях изоляции до 12 декабря, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19.
Рождественскую ярмарку в Инсбруке (Австрия) также решено не проводить из-за распространения коронавируса. Австрия находится в условиях изоляции до 12 декабря, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19.
Группа молодых людей фотографируется перед украшенной елкой возле торгового центра в Бангкоке.
Группа молодых людей фотографируется перед украшенной елкой возле торгового центра в Бангкоке.
В швейцарском Цюрихе действую строгие ограничительные меры.
Рождественская елка зажигает огни в Нантакете, штат Массачусетс в День Благодарения.
Рождественская елка зажигает огни в Нантакете, штат Массачусетс в День Благодарения.