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ФОТО: как наряжают рождественские ели в разных странах
ФОТО: как наряжают рождественские ели в разных странах
Жители всего мира готовятся к самому чудесному времени года - тому самому, когда можно позволить себе загадать любое желание и с чистым сердцем надеяться на его исполнение.
2021-11-29T22:30+0500
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фото, мультимедиа , новогодняя елка

ФОТО: как наряжают рождественские ели в разных странах

22:30 29.11.2021
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Жители всего мира готовятся к самому чудесному времени года - тому самому, когда можно позволить себе загадать любое желание и с чистым сердцем надеяться на его исполнение. Как наряжают рождественскую елку в разных странах - в обзоре Sputnik.
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Вандомская площадь в Париже роскошно украшена в преддверии рождественских и новогодних праздников. Однако для посетителей продолжают действовать обязательное правило: все должны быть в защитных масках.

Вандомская площадь в Париже роскошно украшена в преддверии рождественских и новогодних праздников. Однако для посетителей продолжают действовать обязательное правило: все должны быть в защитных масках. - Sputnik Узбекистан
1/15
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Вандомская площадь в Париже роскошно украшена в преддверии рождественских и новогодних праздников. Однако для посетителей продолжают действовать обязательное правило: все должны быть в защитных масках.

© REUTERS / Arnd Wiegmann

Многолюдно в эти дни на рождественской ярмарке в Страсбурге (Франция).

Многолюдно в эти дни на рождественской ярмарке в Страсбурге (Франция). - Sputnik Узбекистан
2/15
© REUTERS / Arnd Wiegmann

Многолюдно в эти дни на рождественской ярмарке в Страсбурге (Франция).

© REUTERS / Nacho Doce

В ярком рождественском убранстве и бульвар Лас-Рамблас в Барселоне (Испания).

В ярком рождественском убранстве и бульвар Лас-Рамблас в Барселоне (Испания). - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Nacho Doce

В ярком рождественском убранстве и бульвар Лас-Рамблас в Барселоне (Испания).

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Народные гулянья проходят и на Соборной площади в Вильнюсе (Литва). Более 80% жителей этой страны - христиане, что делает рождественские праздники национальными.

Народные гулянья проходят и на Соборной площади в Вильнюсе (Литва). Более 80% жителей этой страны - христиане, что делает рождественские праздники национальными. - Sputnik Узбекистан
4/15
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Народные гулянья проходят и на Соборной площади в Вильнюсе (Литва). Более 80% жителей этой страны - христиане, что делает рождественские праздники национальными.

© AP Photo / Olivier Matthys

Время Зимних чудес наступило и на площади Гран-Плас в Брюсселе, (Бельгия). Там развернулась традиционная рождественская ярмарка.

Время Зимних чудес наступило и на площади Гран-Плас в Брюсселе, (Бельгия). Там развернулась традиционная рождественская ярмарка. - Sputnik Узбекистан
5/15
© AP Photo / Olivier Matthys

Время Зимних чудес наступило и на площади Гран-Плас в Брюсселе, (Бельгия). Там развернулась традиционная рождественская ярмарка.

© REUTERS / UK Parliament/Jessica Taylor

В Парламентском поместье в Вестминстере, Лондон (Великобритания) также украшают рождественскую ель.

В Парламентском поместье в Вестминстере, Лондон (Великобритания) также украшают рождественскую ель. - Sputnik Узбекистан
6/15
© REUTERS / UK Parliament/Jessica Taylor

В Парламентском поместье в Вестминстере, Лондон (Великобритания) также украшают рождественскую ель.

© Sputnik / Evgeniy Odinokov / Перейти в фотобанкВид на Никольскую башню Московского Кремля на Никольской улице.
Вид на Никольскую башню Московского Кремля на Никольской улице - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Evgeniy Odinokov
/
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Вид на Никольскую башню Московского Кремля на Никольской улице.
© Sputnik / Aleksei Vitvitskiy / Перейти в фотобанк

Традиционный рождественский рынок развернулся на площади Жандарменмаркт в Берлине (Германия). На дальнем плане: Французский собор.

Традиционный рождественский рынок развернулся на площади Жандарменмаркт в Берлине (Германия). На дальнем плане: Французский собор. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Aleksei Vitvitskiy
/
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Традиционный рождественский рынок развернулся на площади Жандарменмаркт в Берлине (Германия). На дальнем плане: Французский собор.

© REUTERS / Lam Yik

Жители Гонконга в Китае фотографируются рядом с украшенными рождественскими елками.

Жители Гонконга в Китае фотографируются рядом с украшенными рождественскими елками. - Sputnik Узбекистан
9/15
© REUTERS / Lam Yik

Жители Гонконга в Китае фотографируются рядом с украшенными рождественскими елками.

© REUTERS / David W Cerny

А в чешской Праге традиционный рождественский рынок решили отменить из-за осложнившейся ситуации с COVID-19. Но елку к празднику нарядили.

А в чешской Праге традиционный рождественский рынок решили отменить из-за осложнившейся ситуации с COVID-19. Но елку к празднику нарядили. - Sputnik Узбекистан
10/15
© REUTERS / David W Cerny

А в чешской Праге традиционный рождественский рынок решили отменить из-за осложнившейся ситуации с COVID-19. Но елку к празднику нарядили.

© REUTERS / I-Hwa Cheng

А так лесную красавицу нарядили в Тайбэе (Тайвань).

А так лесную красавицу нарядили в Тайбэе (Тайвань). - Sputnik Узбекистан
11/15
© REUTERS / I-Hwa Cheng

А так лесную красавицу нарядили в Тайбэе (Тайвань).

© AP Photo / Michael Probst

Рождественскую ярмарку в Инсбруке (Австрия) также решено не проводить из-за распространения коронавируса. Австрия находится в условиях изоляции до 12 декабря, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19.

Рождественскую ярмарку в Инсбруке (Австрия) также решено не проводить из-за распространения коронавируса. Австрия находится в условиях изоляции до 12 декабря, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19. - Sputnik Узбекистан
12/15
© AP Photo / Michael Probst

Рождественскую ярмарку в Инсбруке (Австрия) также решено не проводить из-за распространения коронавируса. Австрия находится в условиях изоляции до 12 декабря, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19.

© AFP / Jack Taylor

Группа молодых людей фотографируется перед украшенной елкой возле торгового центра в Бангкоке.

Группа молодых людей фотографируется перед украшенной елкой возле торгового центра в Бангкоке. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP / Jack Taylor

Группа молодых людей фотографируется перед украшенной елкой возле торгового центра в Бангкоке.

© REUTERS / Arnd Wiegmann

В швейцарском Цюрихе действую строгие ограничительные меры.

В швейцарском Цюрихе действую строгие ограничительные меры. - Sputnik Узбекистан
14/15
© REUTERS / Arnd Wiegmann

В швейцарском Цюрихе действую строгие ограничительные меры.

© AFP / Mandel Ngan

Рождественская елка зажигает огни в Нантакете, штат Массачусетс в День Благодарения.

Рождественская елка зажигает огни в Нантакете, штат Массачусетс в День Благодарения. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AFP / Mandel Ngan

Рождественская елка зажигает огни в Нантакете, штат Массачусетс в День Благодарения.

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