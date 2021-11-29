ФОТО: как наряжают рождественские ели в разных странах

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Жители всего мира готовятся к самому чудесному времени года - тому самому, когда можно позволить себе загадать любое желание и с чистым сердцем надеяться на его исполнение. Как наряжают рождественскую елку в разных странах - в обзоре Sputnik.