https://uz.sputniknews.ru/20211129/kogda-erevan-i-baku-nachnut-polnotsennoe-sotrudnichestvo--mnenie-eksperta-21568932.html
Когда Ереван и Баку начнут полноценное сотрудничество — мнение эксперта
Когда Ереван и Баку начнут полноценное сотрудничество — мнение эксперта
Своим экспертным мнением поделился политолог Алексей Мухин. Он подвел итоги трехсторонних переговоров Путина, Алиева и Пашиняна. 29.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-29T17:35+0500
2021-11-29T17:35+0500
2021-11-29T17:35+0500
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Политолог Алексей Мухин подвел итоги трехсторонних переговоров Путина, Алиева и Пашиняна. К тому же эксперт рассказал, когда Армения и Азербайджан начнут сотрудничать и общаться друг с другом без посредников. Как считает Мухин, есть ряд стран, которые не заинтересованы в нормализации отношений Баку и Еревана. Они всячески будут мешать попыткам сторон договориться, отметил спикер. По предположению политолога, после предстоящих переговоров Алиева и Пашиняна в Брюсселе, Евросоюз может попытаться присвоить себе заслуги России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Смотрите в нашем видеоролике, о чем еще важном говорил Алексей Мухин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео
Когда Ереван и Баку начнут полноценное сотрудничество — мнение эксперта
Своим экспертным мнением поделился политолог Алексей Мухин. Он подвел итоги трехсторонних переговоров Путина, Алиева и Пашиняна.
Политолог Алексей Мухин подвел итоги трехсторонних переговоров Путина, Алиева и Пашиняна. К тому же эксперт рассказал, когда Армения и Азербайджан начнут сотрудничать и общаться друг с другом без посредников.
Как считает Мухин, есть ряд стран, которые не заинтересованы в нормализации отношений Баку и Еревана. Они всячески будут мешать попыткам сторон договориться, отметил спикер.
По предположению политолога, после предстоящих переговоров Алиева и Пашиняна в Брюсселе, Евросоюз может попытаться присвоить себе заслуги России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Смотрите в нашем видеоролике, о чем еще важном говорил Алексей Мухин.