https://uz.sputniknews.ru/20211129/v-tashkente-proizoshel-krupnyy-pojar-v-obschejitii-dlya-rabochix-21563890.html
В Ташкенте произошел крупный пожар в общежитии для рабочих
В Ташкенте произошел крупный пожар в общежитии для рабочих
Инцидент произошел 29 ноября в 5.05 утра в общежитии, расположенном на территории предприятия Uzmill в Сергелийском районе.
2021-11-29T11:29+0500
2021-11-29T11:29+0500
2021-11-29T13:58+0500
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рабочий
общежитие
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана произошел крупный пожар в общежитии для рабочих. В происшествии пострадали 18 человек, они доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба МЧС.Инцидент случился 29 ноября в 5.05 утра в здании, расположенном на территории предприятия Uzmill в Сергелийском районе. По предварительным данным, пожар возник из–за возгорания газовоздушной смеси в помещении.На место происшествия прибыли четыре пожарных экипажа. Они оперативно потушили пламя.Отмечается, что во время инцидента в общежитии находились 43 человека, 18 из них были срочно госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Информация о жертвах не поступала. Как заявили в Минздраве, 10 пострадавших мужчин сейчас находятся в реанимации.В настоящее время для выяснения причин происшествия была создана оперативно-розыскная группа. Расследование продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-texnicheskom-vuze-tashkenta-proizoshel-krupnyy-pojar--video-21137762.html
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ташкент, пожар, рабочий, общежитие
В Ташкенте произошел крупный пожар в общежитии для рабочих
11:29 29.11.2021 (обновлено: 13:58 29.11.2021)
Инцидент случился 29 ноября в 5.05 утра в общежитии, расположенном на территории предприятия Uzmill в Сергелийском районе. Есть пострадавшие.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
В столице Узбекистана произошел крупный пожар в общежитии для рабочих. В происшествии пострадали 18 человек, они доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести, сообщает
пресс-служба МЧС.
Инцидент случился 29 ноября в 5.05 утра в здании, расположенном на территории предприятия Uzmill в Сергелийском районе. По предварительным данным, пожар возник из–за возгорания газовоздушной смеси в помещении.
На место происшествия прибыли четыре пожарных экипажа. Они оперативно потушили пламя.
Отмечается, что во время инцидента в общежитии находились 43 человека, 18 из них были срочно госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Информация о жертвах не поступала.
Как заявили
в Минздраве, 10 пострадавших мужчин сейчас находятся в реанимации.
В настоящее время для выяснения причин происшествия была создана оперативно-розыскная группа. Расследование продолжается.