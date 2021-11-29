https://uz.sputniknews.ru/20211129/v-tashkente-proizoshel-krupnyy-pojar-v-obschejitii-dlya-rabochix-21563890.html

В Ташкенте произошел крупный пожар в общежитии для рабочих

В Ташкенте произошел крупный пожар в общежитии для рабочих

Инцидент произошел 29 ноября в 5.05 утра в общежитии, расположенном на территории предприятия Uzmill в Сергелийском районе.

2021-11-29T11:29+0500

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происшествия

ташкент

пожар

рабочий

общежитие

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана произошел крупный пожар в общежитии для рабочих. В происшествии пострадали 18 человек, они доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба МЧС.Инцидент случился 29 ноября в 5.05 утра в здании, расположенном на территории предприятия Uzmill в Сергелийском районе. По предварительным данным, пожар возник из–за возгорания газовоздушной смеси в помещении.На место происшествия прибыли четыре пожарных экипажа. Они оперативно потушили пламя.Отмечается, что во время инцидента в общежитии находились 43 человека, 18 из них были срочно госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Информация о жертвах не поступала. Как заявили в Минздраве, 10 пострадавших мужчин сейчас находятся в реанимации.В настоящее время для выяснения причин происшествия была создана оперативно-розыскная группа. Расследование продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-texnicheskom-vuze-tashkenta-proizoshel-krupnyy-pojar--video-21137762.html

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ташкент, пожар, рабочий, общежитие