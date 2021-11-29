https://uz.sputniknews.ru/20211129/v-uzbekistane-uproschaetsya-poryadok-ustanovleniya-invalidnosti-detey-21562816.html

В Узбекистане упрощается порядок установления инвалидности детей

В Узбекистане упрощается порядок установления инвалидности детей

Согласно постановлению президента, лицам с особенностями развития и анатомическими дефектами инвалидность устанавливается бессрочно без их участия.

2021-11-29T09:57+0500

2021-11-29T09:57+0500

2021-11-29T10:13+0500

общество

узбекистан

постановление

инвалиды

помощь

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Узбекистане совершенствуется служба медико-социальной экспертизы и система установления инвалидности детям. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Главной целью документа является проведение в стране медико-социальной экспертизы граждан без излишней волокиты и бюрократических барьеров. К тому же ставится задача по устранению условий, порождающих коррупцию. Для этого планируется сформировать специальную электронную информационную систему.Отмечается, что с 1 декабря в случае отсутствия возможности у гражданина лично явиться в медико-социальную экспертную комиссию по состоянию здоровья, установление инвалидности проводится на выездном заседании, на дому или в стационаре по месту его лечения, а также через заочное освидетельствование.Важно, что лицам с явными признаками инвалидности и анатомическими дефектами инвалидность устанавливается бессрочно без их участия.Кроме того, в справках об инвалидности вносятся рекомендации по профессиям, согласно которым лица с инвалидностью могут осуществлять трудовую деятельность.На первом этапе в Ташкенте с 1 августа 2022 года также внедряется новая электронная информационная система "Медико-социальная экспертиза" по принятию на учет и проведению освидетельствования лиц с инвалидностью.С 1 января 2023-го данную систему планируется полностью внедрить во всех остальных регионах республики.Наряду с этим предусмотрено создание во всех областях специальных педиатрических медико-социальных экспертных комиссий. Они будут устанавливать инвалидность у детей до 18 лет.Кроме того, в Узбекистане со следующего учебного года на основе международных образовательных стандартов усовершенствуют учебные программы магистратуры, клинической ординатуры, переподготовки и повышения квалификации специалистов медико-социальной экспертизы, реабилитологии, здравоохранения, социальной и профессиональной реабилитации.В настоящее время правительство разрабатывает проект поэтапного перехода на социальную модель установления инвалидности с привлечением технического содействия Программы развития ООН, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.

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