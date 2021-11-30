https://uz.sputniknews.ru/20211130/k-chemu-mojet-privesti-vspyshka-na-solntse-pod-udarom-vsemirnaya-set-21572637.html
К чему может привести вспышка на Солнце: под ударом Всемирная сеть
К чему может привести вспышка на Солнце: под ударом Всемирная сеть
В конце октября на Солнце была зафиксирована вспышка класса X. Тогда индекс солнечной активности был повышен до оранжевого уровня.
2021-11-30T07:30+0500
2021-11-30T07:30+0500
2021-11-30T12:58+0500
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Специалисты по информационным технологиям бью тревогу: мощная вспышка на Солнце может стать причиной повреждения кабелей, через которые поступает сигнал. Это приведет к выходу из строя фрагментов Всемирной паутины, передает радио Sputnik.В первую очередь опасность грозит тем кабелям, которые проложены по дну океанов, –они являются основой Интернета, предупреждает IT-специалист из Калифорнийского университета Сангита Абду Джиоти."Вероятность – примерно один раз в сто лет. Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она еще вполне может произойти при нашей жизни", – рассказала специалист.В конце октября на Солнце зафиксирована вспышка класса X. Тогда индекс солнечной активности был повышен до оранжевого уровня, лишь немного не дотянув до красного.
https://uz.sputniknews.ru/20201202/Uchenyj-rasskazal-skolko-ostalos-zhit-Solncu-v-ego-nyneshnem-sostoyanii-15520673.html
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интернет, солнце
К чему может привести вспышка на Солнце: под ударом Всемирная сеть
07:30 30.11.2021 (обновлено: 12:58 30.11.2021)
В конце октября на Солнце зафиксирована вспышка класса X. Тогда индекс солнечной активности был повышен до оранжевого уровня.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Специалисты по информационным технологиям бью тревогу: мощная вспышка на Солнце может стать причиной повреждения кабелей, через которые поступает сигнал. Это приведет к выходу из строя фрагментов Всемирной паутины, передает радио Sputnik
.
В первую очередь опасность грозит тем кабелям, которые проложены по дну океанов, –они являются основой Интернета, предупреждает IT-специалист из Калифорнийского университета Сангита Абду Джиоти.
"Вероятность – примерно один раз в сто лет. Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она еще вполне может произойти при нашей жизни", – рассказала специалист.
В конце октября на Солнце зафиксирована вспышка класса X. Тогда индекс солнечной активности был повышен до оранжевого уровня, лишь немного не дотянув до красного.