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Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео
Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео
По данным хокимията Ташкентской области, инцидент произошел 26 ноября в 16.30 по местному времени на участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош".
2021-11-30T11:36+0500
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происшествия
хокимият
камчик
рыба
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. На автотрассе перевала "Камчик" водители столкнулись с необычным инцидентом: вся дорога была устелена рыбой, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области. Для выяснения причины областная администрация обратилась за информацией в организацию "Камчикавтойол".В ходе проведенного расследования выяснилось, что инцидент произошел 26 ноября в 16.30 по местному времени на участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош".По данным ведомства, у грузовика, принадлежащего иностранной компании, лопнул контейнер для перевозки рыбы и вся продукция вывалилась на проезжую часть. Отмечается, что вся живые мальки были подобраны и возвращены владельцам. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
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хокимият, камчик, рыба

Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео

11:36 30.11.2021 (обновлено: 11:43 30.11.2021)
© Хокимият Ташкентской областиНеобычное ДТП на перевале Камчик
Необычное ДТП на перевале Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Хокимият Ташкентской области
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По данным хокимията Ташкентской области, инцидент произошел 26 ноября в 16.30 по местному времени на участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош".
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. На автотрассе перевала "Камчик" водители столкнулись с необычным инцидентом: вся дорога была устелена рыбой, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.
© Хокимият Ташкентской областиНеобычное ДТП на перевале Камчик
Необычное ДТП на перевале Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Необычное ДТП на перевале Камчик
© Хокимият Ташкентской области
Для выяснения причины областная администрация обратилась за информацией в организацию "Камчикавтойол".
В ходе проведенного расследования выяснилось, что инцидент произошел 26 ноября в 16.30 по местному времени на участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош".
По данным ведомства, у грузовика, принадлежащего иностранной компании, лопнул контейнер для перевозки рыбы и вся продукция вывалилась на проезжую часть. Отмечается, что вся живые мальки были подобраны и возвращены владельцам.
Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
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