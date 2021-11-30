https://uz.sputniknews.ru/20211130/rybnyy-den-na-perevale-kamchik-proizoshlo-neobychnoe-dtp--foto-i-video-21577993.html

Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео

Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео

По данным хокимията Ташкентской области, инцидент произошел 26 ноября в 16.30 по местному времени на участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош".

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происшествия

хокимият

камчик

рыба

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. На автотрассе перевала "Камчик" водители столкнулись с необычным инцидентом: вся дорога была устелена рыбой, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области. Для выяснения причины областная администрация обратилась за информацией в организацию "Камчикавтойол".В ходе проведенного расследования выяснилось, что инцидент произошел 26 ноября в 16.30 по местному времени на участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош".По данным ведомства, у грузовика, принадлежащего иностранной компании, лопнул контейнер для перевозки рыбы и вся продукция вывалилась на проезжую часть. Отмечается, что вся живые мальки были подобраны и возвращены владельцам. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

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хокимият, камчик, рыба