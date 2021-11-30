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Сборная Узбекистана по футболу сыграет два товарищеских матча
Сборная Узбекистана по футболу сыграет два товарищеских матча
По данным Ассоциации футбола Узбекистана, встречи пройдут в конце января и начале февраля 2022 года.
2021-11-30T17:39+0500
2021-11-30T18:14+0500
спорт
сборная узбекистана
футбол
товарищеский матч
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу сыграет два товарищеских матча против Японии и Новой Зеландии в рамках дней ФИФА, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).По данным организации, встречи пройдут в конце января и начале февраля 2022 года.Игра против японской сборной состоится 21 января на стадионе "Саитама" в Токио. По данным АФУ, с командной из Новой Зеландии узбекистанцы сразятся в ОАЭ после завершения учебно-тренировочного сбора.Осенью этого года сборная Узбекистана провела четыре товарищеских матча. В сентябре встреча состоялась в Стокгольме против шведских игроков. Тогда победу одержали хозяева поля со счетом 2:1. В октябре узбекистанские футболисты разгромили сборную Малайзии. Они забили соперникам пять голов и пропустили лишь один удар в свои ворота. Затем встреча прошла со сборной Иордании, где они проиграли всухую с результатом 0:3. В ноябре футболисты из Узбекистана сыграли с грузинской командой и уступили им с минимальным счетом 0:1.
https://uz.sputniknews.ru/20191109/Sbornaya-Uzbekistana-po-futbolu-okazalas-dorozhe-komandy-Kyrgyzstana-12762406.html
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сборная узбекистана, футбол, товарищеский матч

Сборная Узбекистана по футболу сыграет два товарищеских матча

17:39 30.11.2021 (обновлено: 18:14 30.11.2021)
© Ассоциация футбола УзбекистанаНациональная сборная Узбекистана по футболу
Национальная сборная Узбекистана по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Ассоциация футбола Узбекистана
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В АФУ сообщили, что узбекистанские футболисты встретятся с командами из Японии и Новой Зеландии.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу сыграет два товарищеских матча против Японии и Новой Зеландии в рамках дней ФИФА, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).
По данным организации, встречи пройдут в конце января и начале февраля 2022 года.
Игра против японской сборной состоится 21 января на стадионе "Саитама" в Токио.
По данным АФУ, с командной из Новой Зеландии узбекистанцы сразятся в ОАЭ после завершения учебно-тренировочного сбора.
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Осенью этого года сборная Узбекистана провела четыре товарищеских матча. В сентябре встреча состоялась в Стокгольме против шведских игроков. Тогда победу одержали хозяева поля со счетом 2:1. В октябре узбекистанские футболисты разгромили сборную Малайзии. Они забили соперникам пять голов и пропустили лишь один удар в свои ворота. Затем встреча прошла со сборной Иордании, где они проиграли всухую с результатом 0:3. В ноябре футболисты из Узбекистана сыграли с грузинской командой и уступили им с минимальным счетом 0:1.
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