https://uz.sputniknews.ru/20211130/sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-sygraet-dva-tovarischeskix-matcha-21586708.html

Сборная Узбекистана по футболу сыграет два товарищеских матча

Сборная Узбекистана по футболу сыграет два товарищеских матча

По данным Ассоциации футбола Узбекистана, встречи пройдут в конце января и начале февраля 2022 года.

2021-11-30T17:39+0500

2021-11-30T17:39+0500

2021-11-30T18:14+0500

спорт

сборная узбекистана

футбол

товарищеский матч

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу сыграет два товарищеских матча против Японии и Новой Зеландии в рамках дней ФИФА, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).По данным организации, встречи пройдут в конце января и начале февраля 2022 года.Игра против японской сборной состоится 21 января на стадионе "Саитама" в Токио. По данным АФУ, с командной из Новой Зеландии узбекистанцы сразятся в ОАЭ после завершения учебно-тренировочного сбора.Осенью этого года сборная Узбекистана провела четыре товарищеских матча. В сентябре встреча состоялась в Стокгольме против шведских игроков. Тогда победу одержали хозяева поля со счетом 2:1. В октябре узбекистанские футболисты разгромили сборную Малайзии. Они забили соперникам пять голов и пропустили лишь один удар в свои ворота. Затем встреча прошла со сборной Иордании, где они проиграли всухую с результатом 0:3. В ноябре футболисты из Узбекистана сыграли с грузинской командой и уступили им с минимальным счетом 0:1.

https://uz.sputniknews.ru/20191109/Sbornaya-Uzbekistana-po-futbolu-okazalas-dorozhe-komandy-Kyrgyzstana-12762406.html

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сборная узбекистана, футбол, товарищеский матч