https://uz.sputniknews.ru/20211130/stalo-izvestno-kto-smojet-rabotat-starshim-inspektorom-po-profilaktike-21579838.html

Стало известно, кто сможет работать старшим инспектором по профилактике

Стало известно, кто сможет работать старшим инспектором по профилактике

В Узбекистане инспекторов по профилактике запретят привлекать к мероприятиям, не связанным с их прямыми обязанностями. К тому же нельзя будет вмешиваться в их деятельность без особого основания.

2021-11-30T13:01+0500

2021-11-30T13:01+0500

2021-11-30T13:01+0500

общество

профилактика

инспектор

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 2024-2025 года старшими инспекторами по профилактике смогут стать лишь сотрудники с высшим юридическим образованием. Об этом стало известно из подписанного президентом указа "О мерах по утверждению и реализации концепции общественной безопасности Республики Узбекистан".В соответствии с документом, инспекторам по профилактике начнут предоставлять квоты (не менее 25%) для поступления на заочное отделение Академии министерства внутренних дел. Отмечается, что сотрудники, достигшие наилучших результатов, будут приниматься в вуз без вступительных экзаменов на бюджет. Кроме того, инспекторов по профилактике запретят привлекать к мероприятиям, не связанным с их прямыми обязанностями. К тому же нельзя будет вмешиваться в их деятельность без особого основания.

https://uz.sputniknews.ru/20171203/inspektori-profilaktiki-kluchi-6982642.html

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профилактика, инспектор