https://uz.sputniknews.ru/20211130/stolichnye-perevozchiki-zadumalis-o-povyshenii-platy-za-proezd-21589159.html

Столичные перевозчики задумались о повышении платы за проезд

Столичные перевозчики задумались о повышении платы за проезд

АО "Тошшахартрансхизмат" интересуется в своем Telegram-канале мнением людей, относительно идеи повысить цены за проезд.

2021-11-30T19:17+0500

2021-11-30T19:17+0500

2021-11-30T19:17+0500

общество

плата за проезд

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Акционерное общество "Тошшахартрансхизмат" решило поинтересоваться у пассажиров их мнением относительно возможного повышения цен за проезд в общественном транспорте столицы.Соответствующий опрос компания опубликовала в своем Telegram-канале. Как уточняется, повышение цен могло бы послужить увеличению заработной платы сотрудников сферы, повышению качества услуг, улучшению технического и санитарного состояния транспорта.К вопросу предлагается четыре варианта ответа, соответствующих таким утверждениям, как: “согласен”, “не согласен”, “мне все равно” и “согласен, но не на много”.На момент нашей публикации, большинство респондентов поддержали идею повышения цен за проезд — это почти 40% полностью согласных и 19% тех, кто согласен на небольшое повышение.Категорически против подобной идеи 33% проголосовавших. Всего же на это время в опросе приняли участие 900 человек.Стоимость проезда в общественном транспорте узбекской столицы не повышалось с августа 2019 года. Тогда она выросла на 16,7% и установилась в размере 1 400 сумов за поездку.Связано это было с ростом цен на топливо и запчасти, а также со снижением убыточности городского транспорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210125/V-Uzbekistane-prekraschaetsya-prodazha-bumazhnykh-proezdnykh-15862036.html

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плата за проезд