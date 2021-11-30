https://uz.sputniknews.ru/20211130/uzbekistan-gretsiya-turtsiya-kuda-chasche-zvonyat-passajiry-metro-moskvy-21574917.html

Узбекистан, Армения, Беларусь: куда чаще звонят пассажиры метро Москвы

Узбекистан, Армения, Беларусь: куда чаще звонят пассажиры метро Москвы

90% международных звонков приходится на Узбекистан, Армению, Беларусь, Кыргызстан и Словению. Однако из метро звонят не только в эти страны.

2021-11-30T09:52+0500

2021-11-30T09:52+0500

2021-11-30T10:00+0500

россия

метро

москва

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Аналитики компании МТС решили изучить, куда чаще всего звонят пассажиры московского метро.Оказалось, что 90% международных роуминговых звонков приходится на такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Беларусь и Словения. Интересно, что продолжительность звонка за границу в среднем составляет 35 секунд. Звонки по России длятся чуть дольше — 1,5 минуты.Однако есть исключения: например, в Австрию и Армению звонки длятся около 5 минут. С Италией пассажиры столичной подземки говорили в среднем до 10 минут.Регионами России, в которые абоненты звонили из московского метро чаще всего, стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан, Саратовская и Оренбургская области. Самое большое количество роуминговых звонков было зафиксировано на станциях "Театральная", "Библиотека имени Ленина" и "Третьяковская".В 2021 году суммарная продолжительность телефонных разговоров в метро составила 136 минут в месяц, что эквивалентно трем месяцам непрерывных разговоров. С 1 ноября 2020-го по 1 ноября 2021 года мобильный голосовой трафик в Московском метрополитене вырос на 21%.

https://uz.sputniknews.ru/20201118/Moskovskaya-Troyka-vnov-priznana-samoy-umnoy-transportnoy-kartoy-v-mire-15431124.html

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метро, москва, пассажиры