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Узбекистан, Армения, Беларусь: куда чаще звонят пассажиры метро Москвы
Узбекистан, Армения, Беларусь: куда чаще звонят пассажиры метро Москвы
90% международных звонков приходится на Узбекистан, Армению, Беларусь, Кыргызстан и Словению. Однако из метро звонят не только в эти страны.
2021-11-30T09:52+0500
2021-11-30T10:00+0500
россия
метро
москва
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Аналитики компании МТС решили изучить, куда чаще всего звонят пассажиры московского метро.Оказалось, что 90% международных роуминговых звонков приходится на такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Беларусь и Словения. Интересно, что продолжительность звонка за границу в среднем составляет 35 секунд. Звонки по России длятся чуть дольше — 1,5 минуты.Однако есть исключения: например, в Австрию и Армению звонки длятся около 5 минут. С Италией пассажиры столичной подземки говорили в среднем до 10 минут.Регионами России, в которые абоненты звонили из московского метро чаще всего, стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан, Саратовская и Оренбургская области. Самое большое количество роуминговых звонков было зафиксировано на станциях "Театральная", "Библиотека имени Ленина" и "Третьяковская".В 2021 году суммарная продолжительность телефонных разговоров в метро составила 136 минут в месяц, что эквивалентно трем месяцам непрерывных разговоров. С 1 ноября 2020-го по 1 ноября 2021 года мобильный голосовой трафик в Московском метрополитене вырос на 21%.
https://uz.sputniknews.ru/20201118/Moskovskaya-Troyka-vnov-priznana-samoy-umnoy-transportnoy-kartoy-v-mire-15431124.html
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метро, москва, пассажиры

Узбекистан, Армения, Беларусь: куда чаще звонят пассажиры метро Москвы

09:52 30.11.2021 (обновлено: 10:00 30.11.2021)
© Sputnik / Александр КряжевДевушка с телефоном в метро
Девушка с телефоном в метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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В 2021 году суммарная продолжительность телефонных разговоров в метро составила 136 минут в месяц. Это эквивалентно трем месяцам непрерывных разговоров.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Аналитики компании МТС решили изучить, куда чаще всего звонят пассажиры московского метро.
Оказалось, что 90% международных роуминговых звонков приходится на такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Беларусь и Словения.

"Среди стран дальнего зарубежья чаще всего абоненты МТС звонили из метро в Болгарию, Кипр, Грецию, Италию и Турцию. В страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и в США пассажиры Московского метрополитена практически не звонили", — сообщили в компании.

Интересно, что продолжительность звонка за границу в среднем составляет 35 секунд. Звонки по России длятся чуть дольше — 1,5 минуты.
Однако есть исключения: например, в Австрию и Армению звонки длятся около 5 минут. С Италией пассажиры столичной подземки говорили в среднем до 10 минут.
Регионами России, в которые абоненты звонили из московского метро чаще всего, стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан, Саратовская и Оренбургская области.
Самое большое количество роуминговых звонков было зафиксировано на станциях "Театральная", "Библиотека имени Ленина" и "Третьяковская".
В 2021 году суммарная продолжительность телефонных разговоров в метро составила 136 минут в месяц, что эквивалентно трем месяцам непрерывных разговоров.
С 1 ноября 2020-го по 1 ноября 2021 года мобильный голосовой трафик в Московском метрополитене вырос на 21%.
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