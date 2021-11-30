https://uz.sputniknews.ru/20211130/v-azerbaydjane-razbilsya-voennyy-vertolet-s-passajirami-na-bortu-21582407.html

В Азербайджане разбился военный вертолет с пассажирами на борту

В Азербайджане разбился военный вертолет с пассажирами на борту

Катастрофа произошла 30 ноября во время учебных полетов. Есть погибшие.

2021-11-30T15:00+0500

2021-11-30T15:00+0500

2021-11-30T15:00+0500

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вертолет

катастрофа

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Ташкент, 30 ноя - Sputnik. Военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района, сообщает Sputnik Азербайджан.По данным ГПС и Генеральной прокуратуры, катастрофа произошла в 10:40 во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат.По данным СМИ, на борту находилось пятнадцать человек, в том числе высокопоставленные офицеры.В результате крушения есть погибшие и раненые. На месте происшествия находится руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры.

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азербайджан, вертолет, катастрофа