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В Азербайджане разбился военный вертолет с пассажирами на борту
В Азербайджане разбился военный вертолет с пассажирами на борту
Катастрофа произошла 30 ноября во время учебных полетов. Есть погибшие.
2021-11-30T15:00+0500
2021-11-30T15:00+0500
в мире
азербайджан
вертолет
катастрофа
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Ташкент, 30 ноя - Sputnik. Военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района, сообщает Sputnik Азербайджан.По данным ГПС и Генеральной прокуратуры, катастрофа произошла в 10:40 во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат.По данным СМИ, на борту находилось пятнадцать человек, в том числе высокопоставленные офицеры.В результате крушения есть погибшие и раненые. На месте происшествия находится руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры.
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азербайджан, вертолет, катастрофа

В Азербайджане разбился военный вертолет с пассажирами на борту

15:00 30.11.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный парад в Баку, архивное фото
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© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Катастрофа произошла в первой половине дня 30 ноября во время учебных полетов. Есть погибшие.
Ташкент, 30 ноя - Sputnik. Военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района, сообщает Sputnik Азербайджан.
По данным ГПС и Генеральной прокуратуры, катастрофа произошла в 10:40 во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат.
По данным СМИ, на борту находилось пятнадцать человек, в том числе высокопоставленные офицеры.
В результате крушения есть погибшие и раненые. На месте происшествия находится руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры.
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