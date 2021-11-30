https://uz.sputniknews.ru/20211130/v-azerbaydjane-razbilsya-voennyy-vertolet-s-passajirami-na-bortu-21582407.html
В Азербайджане разбился военный вертолет с пассажирами на борту
В Азербайджане разбился военный вертолет с пассажирами на борту
Катастрофа произошла 30 ноября во время учебных полетов. Есть погибшие.
2021-11-30T15:00+0500
2021-11-30T15:00+0500
2021-11-30T15:00+0500
в мире
азербайджан
вертолет
катастрофа
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Ташкент, 30 ноя - Sputnik. Военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района, сообщает Sputnik Азербайджан.По данным ГПС и Генеральной прокуратуры, катастрофа произошла в 10:40 во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат.По данным СМИ, на борту находилось пятнадцать человек, в том числе высокопоставленные офицеры.В результате крушения есть погибшие и раненые. На месте происшествия находится руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры.
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MIA „Rosiya Segodnya“
азербайджан, вертолет, катастрофа
В Азербайджане разбился военный вертолет с пассажирами на борту
Катастрофа произошла в первой половине дня 30 ноября во время учебных полетов. Есть погибшие.
Ташкент, 30 ноя - Sputnik.
Военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района, сообщает Sputnik Азербайджан
.
По данным ГПС и Генеральной прокуратуры, катастрофа произошла в 10:40 во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат.
По данным СМИ, на борту находилось пятнадцать человек, в том числе высокопоставленные офицеры.
В результате крушения есть погибшие и раненые. На месте происшествия находится руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры.