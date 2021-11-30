https://uz.sputniknews.ru/20211130/vopros-ne-stoit-lukashenko-priznal-krym-rossiyskim-21591685.html

Вопрос не стоит: Лукашенко признал Крым российским

Вопрос не стоит: Лукашенко признал Крым российским

Александр Лукашенко заявил, что планирует посетить Крым и Севастополь и это будет означать признание этих регионов частью России.

2021-11-30T21:16+0500

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что де-юре Крым стал частью России после референдума 2014 года и вопрос его признания для него не стоит. В интервью РИА Новости он заявил, что его поездка на полуостров будет означать признание его частью РФ.По его словам, свою поездку он хочет начать с Севастополя. И она будет означать признание полуострова частью России. Хотя, по его словам, для него этого вопроса не существует.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/bez-serdtsa-i-mozga-lukashenko-pokazal-miru-temnuyu-storonu-polshi-21387508.html

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Поездка в Крым будет означать признание полуострова, заявил Лукашенко Лукашенко рассказал, что поедет в Крым - и этот визит будет означать признание полуострова частью России. 2021-11-30T21:16+0500 true PT1M36S

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мультимедиа , крым, александр лукашенко, севастополь