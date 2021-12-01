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Стереть память о войне: как Багдад украшают яркими рисунками
Стереть память о войне: как Багдад украшают яркими рисунками
Художники-волонтеры разрисовывают старые дома в Багдаде, чтобы сделать свой город еще красивее и скрыть следы войны. Любуйтесь яркими муралами в фотоподборке Sputnik.
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фото, багдад, рисунки, художники, мультимедиа

Стереть память о войне: как Багдад украшают яркими рисунками

22:30 01.12.2021
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Художники-волонтеры разрисовали старые дома в районе Кадхимия в Багдаде, чтобы сделать свой город еще красивее. Любуйтесь яркими муралами в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Ahmed Saad

Команда из семи молодых художников украшают яркими граффити стены домов Багдада.

Команда из семи молодых художников украшают яркими граффити стены домов Багдада. - Sputnik Узбекистан
1/8
© REUTERS / Ahmed Saad

Команда из семи молодых художников украшают яркими граффити стены домов Багдада.

© REUTERS / Ahmed Saad

Команда "След бабочки" под руководством Али Халифы начала свой проект четыре года назад.

Команда &quot;След бабочки&quot; под руководством Али Халифы начала свой проект четыре года назад. - Sputnik Узбекистан
2/8
© REUTERS / Ahmed Saad

Команда "След бабочки" под руководством Али Халифы начала свой проект четыре года назад.

© REUTERS / Ahmed Saad

Первый мурал они нарисовали на стене разрушенной школы. Увидев одобрение людей, решили продолжить проект.

Первый мурал они нарисовали на стене разрушенной школы. Увидев одобрение людей, решили продолжить проект. - Sputnik Узбекистан
3/8
© REUTERS / Ahmed Saad

Первый мурал они нарисовали на стене разрушенной школы. Увидев одобрение людей, решили продолжить проект.

© REUTERS / Ahmed Saad

"Мы хотим показать миру, что Ирак любит жизнь и культуру", - говорит создатель проекта Али Халифа.

&quot;Мы хотим показать миру, что Ирак любит жизнь и культуру&quot;, - говорит создатель проекта Али Халифа. - Sputnik Узбекистан
4/8
© REUTERS / Ahmed Saad

"Мы хотим показать миру, что Ирак любит жизнь и культуру", - говорит создатель проекта Али Халифа.

© REUTERS / Ahmed Saad

Для своих работ художники выбирают стены, несущие следы боевых действий на улицах Багдада.

Для своих работ художники выбирают стены, несущие следы боевых действий на улицах Багдада. - Sputnik Узбекистан
5/8
© REUTERS / Ahmed Saad

Для своих работ художники выбирают стены, несущие следы боевых действий на улицах Багдада.

© REUTERS / Ahmed Saad

Сюжеты рисунков основаны на фольклоре и истории города.

Сюжеты рисунков основаны на фольклоре и истории города. - Sputnik Узбекистан
6/8
© REUTERS / Ahmed Saad

Сюжеты рисунков основаны на фольклоре и истории города.

© REUTERS / Ahmed Saad

Деньги на материалы для проекта собирают директора школ и жители районов. Работают художники бесплатно.

Деньги на материалы для проекта собирают директора школ и жители районов. Работают художники бесплатно. - Sputnik Узбекистан
7/8
© REUTERS / Ahmed Saad

Деньги на материалы для проекта собирают директора школ и жители районов. Работают художники бесплатно.

© REUTERS / Ahmed Saad

Проект не связан ни с какой политической группой. С помощью рисунков художники пытаются стереть воспоминания о войне.

Проект не связан ни с какой политической группой. С помощью рисунков художники пытаются стереть воспоминания о войне. - Sputnik Узбекистан
8/8
© REUTERS / Ahmed Saad

Проект не связан ни с какой политической группой. С помощью рисунков художники пытаются стереть воспоминания о войне.

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