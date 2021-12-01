https://uz.sputniknews.ru/20211201/21598987.html
Стереть память о войне: как Багдад украшают яркими рисунками
Стереть память о войне: как Багдад украшают яркими рисунками
Художники-волонтеры разрисовывают старые дома в Багдаде, чтобы сделать свой город еще красивее и скрыть следы войны. Любуйтесь яркими муралами в фотоподборке Sputnik.
2021-12-01T22:30+0500
2021-12-01T22:30+0500
2021-12-01T22:30+0500
фото
багдад
рисунки
художники
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21598993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_128598d8b0ae4c45e1f8bc0a099dd784.jpg
багдад
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21598993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c96a023f817bffdf506e1264d8d18a61.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, багдад, рисунки, художники, мультимедиа
Стереть память о войне: как Багдад украшают яркими рисунками
Художники-волонтеры разрисовали старые дома в районе Кадхимия в Багдаде, чтобы сделать свой город еще красивее. Любуйтесь яркими муралами в фотоподборке Sputnik.
Команда из семи молодых художников украшают яркими граффити стены домов Багдада.
© REUTERS / Ahmed Saad
Команда "След бабочки" под руководством Али Халифы начала свой проект четыре года назад.
Команда "След бабочки" под руководством Али Халифы начала свой проект четыре года назад.
© REUTERS / Ahmed Saad
Первый мурал они нарисовали на стене разрушенной школы. Увидев одобрение людей, решили продолжить проект.
Первый мурал они нарисовали на стене разрушенной школы. Увидев одобрение людей, решили продолжить проект.
© REUTERS / Ahmed Saad
"Мы хотим показать миру, что Ирак любит жизнь и культуру", - говорит создатель проекта Али Халифа.
"Мы хотим показать миру, что Ирак любит жизнь и культуру", - говорит создатель проекта Али Халифа.
© REUTERS / Ahmed Saad
Для своих работ художники выбирают стены, несущие следы боевых действий на улицах Багдада.
Для своих работ художники выбирают стены, несущие следы боевых действий на улицах Багдада.
Сюжеты рисунков основаны на фольклоре и истории города.
© REUTERS / Ahmed Saad
Деньги на материалы для проекта собирают директора школ и жители районов. Работают художники бесплатно.
Деньги на материалы для проекта собирают директора школ и жители районов. Работают художники бесплатно.
© REUTERS / Ahmed Saad
Проект не связан ни с какой политической группой. С помощью рисунков художники пытаются стереть воспоминания о войне.
Проект не связан ни с какой политической группой. С помощью рисунков художники пытаются стереть воспоминания о войне.