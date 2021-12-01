https://uz.sputniknews.ru/20211201/chto-pochitat-dekabrskimi-vecherami-21605476.html

Что почитать декабрьскими вечерами

Что почитать декабрьскими вечерами

Впереди долгие зимние вечера, когда так уютно сидеть у яркой лампы и читать интересную книгу. Предлагаем вам подборку лучших книг декабря.

2021-12-01T22:00+0500

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ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Последний месяц 2021 года принесет любителям чтения много интересных новинок. Новый сборник Ю Нёсбе, семейная книга рецептов из сказок Элисон Уолш, романтичная история, первый стихотворный сборник Петра Мамонова и уникальный том писем Винсента Ван Гога... Краткий обзор книжных новинок публикует РИА Новости."КРЫСИНЫЙ ОСТРОВ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ"Это второй сборник рассказов от ведущего представителя северного нуара Ю Нёсбе. Если в первом сборнике автор собрал семь криминальных историй, то во втором он рассуждает о гибели цивилизации и разрушении моральных устоев человечества.РЕЦЕПТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ МИРОВКулинарная книга Элисон Уолш "Праздничные рецепты из Страны чудес, Изумрудного города и других литературных миров". В поваренной книге читателей ждут изобильные яства, которые показывал Дух нынешних Святок Скруджу в "Рождественской песне", блюда с осеннего пира Ван Тассела в "Легенде о Сонной Лощине" и сахарное драже из "Щелкунчика".Книга предлагает 17 праздничных обедов из четырех блюд. Рецепты взяты из 25 классических произведений. "НА ПЛОТНОЙ ЗЕМЛЕ. СТИХОТВОРЕНИЯ"Это первый сборник стихотворений Петра Мамонова - артиста, музыканта, режиссера, радиоведущего, который снялся более чем в 20 фильмах и поставил около 15 музыкальных спектаклей. Как признавался сам артист, ушедший из жизни летом этого года, рукописи он трепетно хранил долгое время, потому что "не столько музыкант, сколько поэт по своему усмотрению". И только когда ему исполнилось 70 лет (в апреле 2021-го), он вручил рукописи жене и дал добро на издание."ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ПИСЬМА 1872-1883"Письма Винсента Ван Гога вот уже сто лет с момента первой публикации пользуются заслуженными интересом и восхищением читателей. Это первый том двухтомной антологии — на данный момент наиболее полной из существующих на русском языке, в нее входят письма о самых значимых событиях жизни художника, о его жизненных и художественных взглядах и работе. Все письма, включенные в антологию, публикуются без купюр и переведены заново с факсимиле оригинала; ряд писем публикуется на русском языке впервые."ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ"Для тех, кому по душе такие книги, как "Один день" и "До встречи с тобой" Ребекка Серл выпустила книгу "Через пять лет" - романтическую историю о дружбе, любви, неслучайных случайностях. "ЧАЙ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ"Книжка-картнка Акико Мякоси "Чай в зимнем лесу" - добрая зимняя сказка о девочке Кикко, которая нечаянно оказывается гостьей необычного чаепития в заснеженном лесу. По-японски лаконичная история по мотивам знакомых сказок в восточном прочтении подарит малышам и их родителям ощущение зимнего чуда, а завораживающие иллюстрации помогут с головой погрузиться в красивый и поэтичный мир, созданный автором. Сказку публикует издательство МИФ."МОЙ АДМИРАЛ"Это первая и единственная авторизованная биография народного артиста РФ Константина Хабенского, написанная его матерью. В книге собраны воспоминания о его детстве и юности, учебе и работе, о деятельности Фонда Хабенского и о многом другом со слов не только матери артиста, но также друзей, коллег и его самого."ЧЕРЕЗ ГОД В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ"Легкое романтическое чтиво о превратностях судьбы, любви и удаче, которую, как считает главная героиня книги Минни Купер, с самого рождения украл у нее Квинн Хэмилтон, родившийся на несколько минут раньше. Как заявляют литературные критики, роман Софи Кассенс обладает тонким британским шармом и магией новогодней ночи, поэтому читать ее в преддверии праздников – двойное удовольствие.

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