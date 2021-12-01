https://uz.sputniknews.ru/20211201/ejegodnaya-press-konferentsiya-vladimira-putina-proydet-23-dekabrya-21607250.html

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря

Для участия представители масс-медиа должны будут сдать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.

2021-12-01T19:55+0500

2021-12-01T19:55+0500

2021-12-01T19:56+0500

россия

владимир путин

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря. С таким заявлением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.При этом из-за коронавируса количество журналистов будет ограниченно, а пространство увеличено: пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж. Аккредитация на мероприятие не будет свободной. Для участия представители масс-медиа должны будут сдать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.

россия

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владимир путин, пресс-конференция