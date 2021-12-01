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https://uz.sputniknews.ru/20211201/ejegodnaya-press-konferentsiya-vladimira-putina-proydet-23-dekabrya-21607250.html
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря
Для участия представители масс-медиа должны будут сдать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.
2021-12-01T19:55+0500
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россия
владимир путин
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря. С таким заявлением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.При этом из-за коронавируса количество журналистов будет ограниченно, а пространство увеличено: пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж. Аккредитация на мероприятие не будет свободной. Для участия представители масс-медиа должны будут сдать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.
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владимир путин, пресс-конференция

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря

19:55 01.12.2021 (обновлено: 19:56 01.12.2021)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Для участия представители масс-медиа должны будут сдать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря. С таким заявлением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
При этом из-за коронавируса количество журналистов будет ограниченно, а пространство увеличено: пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж. Аккредитация на мероприятие не будет свободной. Для участия представители масс-медиа должны будут сдать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.
Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы пригласим региональные СМИ.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.
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