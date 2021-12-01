https://uz.sputniknews.ru/20211201/finansovyy-moshennik-iz-ukrainy-obmanul-uzbekistantsev-na-tysyachi-dollarov-21594463.html
Финансовый мошенник из Украины обманул узбекистанцев на тысячи долларов
Финансовый мошенник из Украины обманул узбекистанцев на тысячи долларов
Гражданам предлагали высокие проценты за операции с изделиями из драгметаллов. Многие из них поняли, что попали в финансовую пирамиду.
2021-12-01T10:04+0500
2021-12-01T10:04+0500
2021-12-01T10:12+0500
общество
украина
финансовая пирамида
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана арестовали пять человек, подозреваемых в организации финансовой пирамиды.По данным МВД, 15 января 2020 года 29-летний гражданин Украины, вступив в сговор с группой лиц, учредил в Ташкенте ООО Golden Cash story. Мошенники предлагали узбекистанцам инвестировать в производство на предприятии золотых и серебряных изделий под 260% годовых после их реализации. Первоначальные проценты выплачивались на карты вкладчиков Golden Cash story за счет пополнения новых клиентов предприятия.Основателя компании и еще четверых человек арестовали и заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по статье "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" Уголовного кодекса Узбекистана.Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет за руководство организованной группой лиц и обеспечение функционирования данной деятельности в особо крупном размере.Правоохранители также определяют размер ущерба, нанесенного гражданам.
https://uz.sputniknews.ru/20200916/Zaderzhany-osnovateli-finansovoy-piramidy-prodavavshie-falshivye-aktsii-14986568.html
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украина, финансовая пирамида
Финансовый мошенник из Украины обманул узбекистанцев на тысячи долларов
10:04 01.12.2021 (обновлено: 10:12 01.12.2021)
Гражданам предлагали высокие проценты за операции с изделиями из драгметаллов. Многие из них поняли, что попали в финансовую пирамиду.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана арестовали пять человек, подозреваемых в организации финансовой пирамиды.
По данным МВД, 15 января 2020 года 29-летний гражданин Украины, вступив в сговор с группой лиц, учредил в Ташкенте ООО Golden Cash story.
Мошенники предлагали узбекистанцам инвестировать в производство на предприятии золотых и серебряных изделий под 260% годовых после их реализации. Первоначальные проценты выплачивались на карты вкладчиков Golden Cash story за счет пополнения новых клиентов предприятия.
На предложение организаторов финансовой пирамиды откликнулись несколько тысяч узбекистанцев. Они переводили мошенникам от 100 долларов до 5,3 тысячи долларов.
Основателя компании и еще четверых человек арестовали и заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по статье "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" Уголовного кодекса Узбекистана.
Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет за руководство организованной группой лиц и обеспечение функционирования данной деятельности в особо крупном размере.
Правоохранители также определяют размер ущерба, нанесенного гражданам.