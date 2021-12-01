https://uz.sputniknews.ru/20211201/finansovyy-moshennik-iz-ukrainy-obmanul-uzbekistantsev-na-tysyachi-dollarov-21594463.html

Финансовый мошенник из Украины обманул узбекистанцев на тысячи долларов

Финансовый мошенник из Украины обманул узбекистанцев на тысячи долларов

Гражданам предлагали высокие проценты за операции с изделиями из драгметаллов. Многие из них поняли, что попали в финансовую пирамиду.

2021-12-01T10:04+0500

2021-12-01T10:04+0500

2021-12-01T10:12+0500

общество

украина

финансовая пирамида

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана арестовали пять человек, подозреваемых в организации финансовой пирамиды.По данным МВД, 15 января 2020 года 29-летний гражданин Украины, вступив в сговор с группой лиц, учредил в Ташкенте ООО Golden Cash story. Мошенники предлагали узбекистанцам инвестировать в производство на предприятии золотых и серебряных изделий под 260% годовых после их реализации. Первоначальные проценты выплачивались на карты вкладчиков Golden Cash story за счет пополнения новых клиентов предприятия.Основателя компании и еще четверых человек арестовали и заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по статье "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" Уголовного кодекса Узбекистана.Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет за руководство организованной группой лиц и обеспечение функционирования данной деятельности в особо крупном размере.Правоохранители также определяют размер ущерба, нанесенного гражданам.

https://uz.sputniknews.ru/20200916/Zaderzhany-osnovateli-finansovoy-piramidy-prodavavshie-falshivye-aktsii-14986568.html

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украина, финансовая пирамида