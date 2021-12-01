https://uz.sputniknews.ru/20211201/gasparyan-nazval-chto-sdelal-s-nedrugami-lukashenko--video-21603134.html
Гаспарян объяснил, что Лукашенко сделал со своими недругами — видео
Гаспарян объяснил, что Лукашенко сделал со своими недругами — видео
Гаспарян оценил возможности властей Украины и советника Тихановской, обрушившихся с угрозами на президента Беларуси после его заявления о Крыме.
2021-12-01T16:28+0500
2021-12-01T16:28+0500
2021-12-01T17:32+0500
видео
мультимедиа
александр лукашенко
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Армен Гаспарян выразил сомнение в возможностях оппонентов Лукашенко и на понятном языке разъяснил им как с ними поступил президент и что теперь им с этим делать.Отметил политолог и анонсированный Зеленским очередной госпереворот на Украине, а также талант ее президента к потере значительной поддержки электората за два года.Хватит ли у нынешней власти Молдовы “мозгов”, чтоб не стать пушечным мясом в конфликтах, устраиваемых НАТО на границе с Россией, зачем Саакашвили адвокат-неудачник и для чего глава МИД Великобритании провела вояж в каске и танке по улицам Эстонии.Обо всем этом и не только — в нашем видео.
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мультимедиа , александр лукашенко, видео
Гаспарян объяснил, что Лукашенко сделал со своими недругами — видео
16:28 01.12.2021 (обновлено: 17:32 01.12.2021)
Александр Лукашенко во вторник заявил, что собирается поехать в Крым и эта поездка станет признанием полуострова российским. Эти намерения не понравилась украинским властям и советнику Тихановской, которые посыпали на президента Беларуси угрозы.
Армен Гаспарян выразил сомнение в возможностях оппонентов Лукашенко и на понятном языке разъяснил им как с ними поступил президент и что теперь им с этим делать.
Отметил политолог и анонсированный Зеленским очередной госпереворот на Украине, а также талант ее президента к потере значительной поддержки электората за два года.
“Если бы куклы умели говорить, они бы покраснели от негодования”, — прокомментировал ситуацию Гаспарян.
Хватит ли у нынешней власти Молдовы “мозгов”, чтоб не стать пушечным мясом в конфликтах, устраиваемых НАТО на границе с Россией, зачем Саакашвили адвокат-неудачник и для чего глава МИД Великобритании провела вояж в каске и танке по улицам Эстонии.
Обо всем этом и не только — в нашем видео.