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Гаспарян объяснил, что Лукашенко сделал со своими недругами — видео
Гаспарян объяснил, что Лукашенко сделал со своими недругами — видео
Гаспарян оценил возможности властей Украины и советника Тихановской, обрушившихся с угрозами на президента Беларуси после его заявления о Крыме.
2021-12-01T16:28+0500
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александр лукашенко
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Армен Гаспарян выразил сомнение в возможностях оппонентов Лукашенко и на понятном языке разъяснил им как с ними поступил президент и что теперь им с этим делать.Отметил политолог и анонсированный Зеленским очередной госпереворот на Украине, а также талант ее президента к потере значительной поддержки электората за два года.Хватит ли у нынешней власти Молдовы “мозгов”, чтоб не стать пушечным мясом в конфликтах, устраиваемых НАТО на границе с Россией, зачем Саакашвили адвокат-неудачник и для чего глава МИД Великобритании провела вояж в каске и танке по улицам Эстонии.Обо всем этом и не только — в нашем видео.
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мультимедиа , александр лукашенко, видео

Гаспарян объяснил, что Лукашенко сделал со своими недругами — видео

16:28 01.12.2021 (обновлено: 17:32 01.12.2021)
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Александр Лукашенко во вторник заявил, что собирается поехать в Крым и эта поездка станет признанием полуострова российским. Эти намерения не понравилась украинским властям и советнику Тихановской, которые посыпали на президента Беларуси угрозы.
Армен Гаспарян выразил сомнение в возможностях оппонентов Лукашенко и на понятном языке разъяснил им как с ними поступил президент и что теперь им с этим делать.
Отметил политолог и анонсированный Зеленским очередной госпереворот на Украине, а также талант ее президента к потере значительной поддержки электората за два года.
“Если бы куклы умели говорить, они бы покраснели от негодования”, — прокомментировал ситуацию Гаспарян.
Хватит ли у нынешней власти Молдовы “мозгов”, чтоб не стать пушечным мясом в конфликтах, устраиваемых НАТО на границе с Россией, зачем Саакашвили адвокат-неудачник и для чего глава МИД Великобритании провела вояж в каске и танке по улицам Эстонии.
Обо всем этом и не только — в нашем видео.
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