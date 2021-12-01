https://uz.sputniknews.ru/20211201/gasparyan-nazval-chto-sdelal-s-nedrugami-lukashenko--video-21603134.html

Гаспарян объяснил, что Лукашенко сделал со своими недругами — видео

Гаспарян объяснил, что Лукашенко сделал со своими недругами — видео

Гаспарян оценил возможности властей Украины и советника Тихановской, обрушившихся с угрозами на президента Беларуси после его заявления о Крыме.

2021-12-01T16:28+0500

2021-12-01T16:28+0500

2021-12-01T17:32+0500

видео

мультимедиа

александр лукашенко

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Армен Гаспарян выразил сомнение в возможностях оппонентов Лукашенко и на понятном языке разъяснил им как с ними поступил президент и что теперь им с этим делать.Отметил политолог и анонсированный Зеленским очередной госпереворот на Украине, а также талант ее президента к потере значительной поддержки электората за два года.Хватит ли у нынешней власти Молдовы “мозгов”, чтоб не стать пушечным мясом в конфликтах, устраиваемых НАТО на границе с Россией, зачем Саакашвили адвокат-неудачник и для чего глава МИД Великобритании провела вояж в каске и танке по улицам Эстонии.Обо всем этом и не только — в нашем видео.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , александр лукашенко, видео