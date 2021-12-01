https://uz.sputniknews.ru/20211201/protestuyuschie-sobralis-u-zdaniya-tsik-v-kyrgyzstane-21600761.html

Протестующие собрались у здания ЦИК в Кыргызстане

Протестующие собрались у здания ЦИК в Кыргызстане

На сайте ЦИК Кыргызстана произошел сбой при подсчете голосов по итогам проведенных выборов в парламент. Из-за этого около сотни несогласных с предварительными (ошибочными) итогами вышли на улицы Бишкека.

2021-12-01T14:31+0500

2021-12-01T14:31+0500

2021-12-01T14:31+0500

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Сторонники ряда партий, участвовавших в парламентских выборах в Кыргызстане, собрались у здания Центризбиркома в Бишкеке. В общей сложности порядка 100 человек несогласны с предварительными результатами голосования, сообщает Sputnik Кыргызстан.А тем временем в Центризбиркоме проходит встреча главы ведомства Нуржан Шайлдабековой с представителями партий. Она объясняет причину механической ошибки, возникшей на сайте ЦИК в день выборов.Напомним, сайт оказался недоступен во время поступления информации с автоматически считывающих урн. Представители некоторых партий заявили, что после сбоя у них изменились данные о числе избирателей, проголосовавших за эти политорганизации. Центризбирком, а затем и президент Садыр Жапаров подчеркнули, что ошибка одного из специалистов комиссии не имеет отношения к серверу. ГКНБ также сделал предварительное заключение.Сейчас на сайте ЦИК ведется ручной подсчет голосов. Обработано более 40 процентов поступивших протоколов.

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кыргызстан, цик кыргызстана