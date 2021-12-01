https://uz.sputniknews.ru/20211201/putin-nato-vynudila-rossiyu-razrabotat-giperzvukovoe-orujie-21599568.html

Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие

Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие

Отношения между этими РФ и "западным сообществом" были практически безоблачными в 90-е годы и в начале 2000-х.

2021-12-01T13:57+0500

2021-12-01T13:57+0500

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владимир путин

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Владимир Путин высказался по поводу "красных линий" между Россией и Западом во время форума "Россия зовёт".Президент напомнил, что отношения между этими РФ и "западным сообществом" были практически безоблачными в 90-е годы и в начале 2000-х. Все изменилось после начала расширения НАТО к границам России. В ответ на эти действия страна была вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие.Что сейчас изменилось и Где теперь проходят "красные линии" во взаимодействии между странами - ответы смотрите в нашем материале.

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мультимедиа , владимир путин, нато, видео