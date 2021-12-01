Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211201/putin-nato-vynudila-rossiyu-razrabotat-giperzvukovoe-orujie-21599568.html
Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие
Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие
Отношения между этими РФ и "западным сообществом" были практически безоблачными в 90-е годы и в начале 2000-х.
2021-12-01T13:57+0500
2021-12-01T13:57+0500
видео
мультимедиа
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21598277_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3d6d9a3692eb0460b0bdc04839f90f9.jpg
Владимир Путин высказался по поводу "красных линий" между Россией и Западом во время форума "Россия зовёт".Президент напомнил, что отношения между этими РФ и "западным сообществом" были практически безоблачными в 90-е годы и в начале 2000-х. Все изменилось после начала расширения НАТО к границам России. В ответ на эти действия страна была вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие.Что сейчас изменилось и Где теперь проходят "красные линии" во взаимодействии между странами - ответы смотрите в нашем материале.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21598277_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c198cb2f8b576cf4f633f1e6debc6c1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , владимир путин, нато, видео

Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие

13:57 01.12.2021
© Sputnik
Подписаться на
Отношения между этими РФ и "западным сообществом" были практически безоблачными в 90-е годы и в начале 2000-х.
Владимир Путин высказался по поводу "красных линий" между Россией и Западом во время форума "Россия зовёт".
Президент напомнил, что отношения между этими РФ и "западным сообществом" были практически безоблачными в 90-е годы и в начале 2000-х. Все изменилось после начала расширения НАТО к границам России. В ответ на эти действия страна была вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие.
Что сейчас изменилось и Где теперь проходят "красные линии" во взаимодействии между странами - ответы смотрите в нашем материале.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:23Стало известно, как узбекистанцы встретят новогодние праздники
16:14Назарбаев признался, что ошибался, назначая людей на высокие должности
16:06Юлдуз Усманова встретилась с поклонницами, которые спели ее хит — видео
15:16Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене
15:12Вновь на замке: Узбекистан ввел новые ограничения на въезд
14:33Россия поможет Узбекистану создать производство станков
14:31Протестующие собрались у здания ЦИК в Кыргызстане
14:10В Казахстане выйдет банкнота с изображением Назарбаева
13:57Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие
13:31Эксклюзив из территории зловещей тишины на Донбассе — видео
13:09Москва – первая в Европе по инновациям против COVID-19
12:51Цены на мясо снизились — статистика ноября
12:34Украина захватила белорусские вагоны — вслед за российскими локомотивами
12:30Власти смягчили наказание за незаконные валютные операции
11:50Узбекистан готовится провести Саммит женщин-парламентариев
11:43Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане
11:28Против системы: человек, который бросает вызов президенту
11:18Врач объяснил, насколько штамм "омикрон" опаснее "дельты" — видео
10:38Официально: узбекским водителям разрешат не возить права и техпаспорт
10:20В метро Ташкента перестали работать платежные карты ATTO и HUMO — причина