https://uz.sputniknews.ru/20211201/putin-nato-vynudila-rossiyu-razrabotat-giperzvukovoe-orujie-21599568.html
Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие
Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие
Отношения между этими РФ и "западным сообществом" были практически безоблачными в 90-е годы и в начале 2000-х.
2021-12-01T13:57+0500
2021-12-01T13:57+0500
2021-12-01T13:57+0500
видео
мультимедиа
владимир путин
нато
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Владимир Путин высказался по поводу "красных линий" между Россией и Западом во время форума "Россия зовёт".Президент напомнил, что отношения между этими РФ и "западным сообществом" были практически безоблачными в 90-е годы и в начале 2000-х. Все изменилось после начала расширения НАТО к границам России. В ответ на эти действия страна была вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие.Что сейчас изменилось и Где теперь проходят "красные линии" во взаимодействии между странами - ответы смотрите в нашем материале.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , владимир путин, нато, видео
Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие
Отношения между этими РФ и "западным сообществом" были практически безоблачными в 90-е годы и в начале 2000-х.
Владимир Путин высказался по поводу "красных линий" между Россией и Западом во время форума "Россия зовёт".
Президент напомнил, что отношения между этими РФ и "западным сообществом" были практически безоблачными в 90-е годы и в начале 2000-х. Все изменилось после начала расширения НАТО к границам России. В ответ на эти действия страна была вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие.
Что сейчас изменилось и Где теперь проходят "красные линии" во взаимодействии между странами - ответы смотрите в нашем материале.