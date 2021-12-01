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https://uz.sputniknews.ru/20211201/uzbekistan-gotovitsya-provesti-sammit-jenschin-parlamentariev-21596723.html
Узбекистан готовится провести Саммит женщин-парламентариев
Узбекистан готовится провести Саммит женщин-парламентариев
В парламенте республики 32% женщин, это один из лучших показателей в мире.
2021-12-01T11:50+0500
2021-12-01T11:50+0500
общество
парламент
женщины
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Глава верхней палаты парламента Танзила Нарбаева пригласила делегации стран-членов Межпарламентского союза (МПС) принять участие в Саммите женщин-парламентариев.Очередной Саммит женщин-руководителей парламентов впервые пройдет в Узбекистане в сентябре 2022 года, сообщили в Информационной службе Сената Олий Мажлиса.Выступая на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая проходила 26-30 ноября в Мадриде, Танзила Нарбаева рассказала о реформах в сфере защиты прав и интересов женщин в Узбекистане, усилении их роли в общественной жизни страны.Президент МПС Дуарте Пачеко приветствовал активное участие узбекских парламентариев в работе организации, в частности по вопросам молодёжи, окружающей среды и здравоохранения.Кроме того, женщины составляют 32% от общего числа парламентариев Узбекистана, что является одним из лучших показателей в мире.Саммит женщин-руководителей парламентов является платформой для обмена мнениями и опытом, а также для налаживания контактов и сотрудничества между женщинами -лидерами. Предыдущий саммит проходил в начале сентября в Вене и был посвящен вопросам преодоления последствий пандемии Covid-19. Кроме того, Узбекистан в настоящее время является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.
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парламент, женщины

Узбекистан готовится провести Саммит женщин-парламентариев

11:50 01.12.2021
© Секретариат Диалога женщин-лидеров Центральной АзииТанзила Нарбаева
Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Секретариат Диалога женщин-лидеров Центральной Азии
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В парламенте республики 32% женщин, это один из лучших показателей в мире.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Глава верхней палаты парламента Танзила Нарбаева пригласила делегации стран-членов Межпарламентского союза (МПС) принять участие в Саммите женщин-парламентариев.
Очередной Саммит женщин-руководителей парламентов впервые пройдет в Узбекистане в сентябре 2022 года, сообщили в Информационной службе Сената Олий Мажлиса.
Выступая на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая проходила 26-30 ноября в Мадриде, Танзила Нарбаева рассказала о реформах в сфере защиты прав и интересов женщин в Узбекистане, усилении их роли в общественной жизни страны.
Президент МПС Дуарте Пачеко приветствовал активное участие узбекских парламентариев в работе организации, в частности по вопросам молодёжи, окружающей среды и здравоохранения.
"Во многих развитых странах молодежь в парламенте представлена на уровне не больше 3 %, а в Узбекистане эта цифра в два раза больше", отметил он.
Кроме того, женщины составляют 32% от общего числа парламентариев Узбекистана, что является одним из лучших показателей в мире.
Саммит женщин-руководителей парламентов является платформой для обмена мнениями и опытом, а также для налаживания контактов и сотрудничества между женщинами -лидерами. Предыдущий саммит проходил в начале сентября в Вене и был посвящен вопросам преодоления последствий пандемии Covid-19. Кроме того, Узбекистан в настоящее время является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.
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