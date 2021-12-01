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В метро Ташкента перестали работать платежные карты ATTO и HUMO — причина
В метро Ташкента перестали работать платежные карты ATTO и HUMO — причина
На некоторых станциях подземки временно перестали работать платежные карты ATTO и HUMO. Как утверждают очевидцы, на станциях образовались длинные очереди.
2021-12-01T10:20+0500
2021-12-01T10:34+0500
общество
сбой в системе
плата за проезд
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. На некоторых станциях подземки временно перестали работать платежные карты ATTO и HUMO из-за технических перебоев в работе Метротелекома, сообщили в пресс-службе Ташкентского метрополитена.Как утверждают очевидцы, на станциях образовались длинные очереди.По данным организации, пока пассажиры могут оплатить проезд через Wi-Fi, но эта функция доступна не на всех станциях. В случае возникновения проблемы граждане смогут приобрести билеты на поездку с помощью QR-кода платежных систем, уточнили в пресс-службе.С 1 ноября 2020-го в кассах Ташкентского метрополитена прекратилась продажа жетонов для проезда. Ранее приобретенные жетоны граждане могли использовать до 31 декабря прошлого года.
https://uz.sputniknews.ru/20210114/Pochemu-v-tashkentskom-metro-proiskhodit-skoplenie-passazhirov---otvet-rukovodstva-15790908.html
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сбой в системе, плата за проезд, ташкентский метрополитен

В метро Ташкента перестали работать платежные карты ATTO и HUMO — причина

10:20 01.12.2021 (обновлено: 10:34 01.12.2021)
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По данным Ташкентского метрополитена, пока пассажиры могут оплатить проезд через Wi-Fi, но эта функция доступна не на всех станциях.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. На некоторых станциях подземки временно перестали работать платежные карты ATTO и HUMO из-за технических перебоев в работе Метротелекома, сообщили в пресс-службе Ташкентского метрополитена.
Как утверждают очевидцы, на станциях образовались длинные очереди.
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По данным организации, пока пассажиры могут оплатить проезд через Wi-Fi, но эта функция доступна не на всех станциях. В случае возникновения проблемы граждане смогут приобрести билеты на поездку с помощью QR-кода платежных систем, уточнили в пресс-службе.
С 1 ноября 2020-го в кассах Ташкентского метрополитена прекратилась продажа жетонов для проезда. Ранее приобретенные жетоны граждане могли использовать до 31 декабря прошлого года.
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