https://uz.sputniknews.ru/20211201/v-metro-tashkenta-perestali-rabotat-platejnye-karty-atto-i-humo--prichina--21594910.html

В метро Ташкента перестали работать платежные карты ATTO и HUMO — причина

В метро Ташкента перестали работать платежные карты ATTO и HUMO — причина

На некоторых станциях подземки временно перестали работать платежные карты ATTO и HUMO. Как утверждают очевидцы, на станциях образовались длинные очереди.

2021-12-01T10:20+0500

2021-12-01T10:20+0500

2021-12-01T10:34+0500

общество

сбой в системе

плата за проезд

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. На некоторых станциях подземки временно перестали работать платежные карты ATTO и HUMO из-за технических перебоев в работе Метротелекома, сообщили в пресс-службе Ташкентского метрополитена.Как утверждают очевидцы, на станциях образовались длинные очереди.По данным организации, пока пассажиры могут оплатить проезд через Wi-Fi, но эта функция доступна не на всех станциях. В случае возникновения проблемы граждане смогут приобрести билеты на поездку с помощью QR-кода платежных систем, уточнили в пресс-службе.С 1 ноября 2020-го в кассах Ташкентского метрополитена прекратилась продажа жетонов для проезда. Ранее приобретенные жетоны граждане могли использовать до 31 декабря прошлого года.

https://uz.sputniknews.ru/20210114/Pochemu-v-tashkentskom-metro-proiskhodit-skoplenie-passazhirov---otvet-rukovodstva-15790908.html

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сбой в системе, плата за проезд, ташкентский метрополитен