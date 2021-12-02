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Роботы, которые были с нами рядом в 2021 году — фото
Роботы, которые были с нами рядом в 2021 году — фото
Прогресс не стоит на месте и роботы все больше входят в нашу жизнь. Они развлекают, готовят, убирают, доставляют товары и снимают новости. Самые новые и милые помощники - в фотоподборке Sputnik.
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фото, робот, робототехника, мультимедиа

Роботы, которые были с нами рядом в 2021 году — фото

22:30 02.12.2021 (обновлено: 22:49 02.12.2021)
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Прогресс не стоит на месте, и роботы все больше входят в нашу жизнь. Они развлекают, готовят, убирают, доставляют товары и снимают новости. Самые новые и милые помощники — в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Посетительница фотографируется с роботом-пандой на стенде китайского производителя UBTech на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине, 11 сентября 2021 г.

Посетительница фотографируется с роботом-пандой на стенде китайского производителя UBTech на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине, 11 сентября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
1/19
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Посетительница фотографируется с роботом-пандой на стенде китайского производителя UBTech на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине, 11 сентября 2021 г.

© AFP / Kazuhiro Nogi

Владельцы робота-питомца Aibo на праздновании трехлетнего "дня рождения" робота в Токио, 12 ноября 2021 г.

Владельцы робота-питомца Aibo на праздновании трехлетнего &quot;дня рождения&quot; робота в Токио, 12 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
2/19
© AFP / Kazuhiro Nogi

Владельцы робота-питомца Aibo на праздновании трехлетнего "дня рождения" робота в Токио, 12 ноября 2021 г.

© AFP / Bertrand Guay

"Пацци" — робот, изготавливающий пиццу в парижском ресторане.

&quot;Пацци&quot; — робот, изготавливающий пиццу в парижском ресторане. - Sputnik Узбекистан
3/19
© AFP / Bertrand Guay

"Пацци" — робот, изготавливающий пиццу в парижском ресторане.

© AFP / Joaquin Sarmiento

Робот по имени Эма прошел проверку инженеров и дизайнеров в штаб-квартире компании Empresas Publicas de Medellin в Колумбии, 22 сентября 2021 г.

Робот по имени Эма прошел проверку инженеров и дизайнеров в штаб-квартире компании Empresas Publicas de Medellin в Колумбии, 22 сентября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
4/19
© AFP / Joaquin Sarmiento

Робот по имени Эма прошел проверку инженеров и дизайнеров в штаб-квартире компании Empresas Publicas de Medellin в Колумбии, 22 сентября 2021 г.

© AFP / Remko de Waal / ANP

Королева Нидерландов Максима наблюдает, как робот перерезает ленточку на открытии моста в Амстердаме, напечатанного на 3D-принтере, 15 июля 2021 г.

Королева Нидерландов Максима наблюдает, как робот перерезает ленточку на открытии моста в Амстердаме, напечатанного на 3D-принтере, 15 июля 2021 г. - Sputnik Узбекистан
5/19
© AFP / Remko de Waal / ANP

Королева Нидерландов Максима наблюдает, как робот перерезает ленточку на открытии моста в Амстердаме, напечатанного на 3D-принтере, 15 июля 2021 г.

© AFP / Behrouz Mehri

На этой фотографии, сделанной 17 августа 2021 года, робот-гуманоид разносит напитки в кафе в Токио.

На этой фотографии, сделанной 17 августа 2021 года, робот-гуманоид разносит напитки в кафе в Токио. - Sputnik Узбекистан
6/19
© AFP / Behrouz Mehri

На этой фотографии, сделанной 17 августа 2021 года, робот-гуманоид разносит напитки в кафе в Токио.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкАниматоры рассматривают робота-паука на фестивале науки и технологий Geek Picnic в Москве.
Аниматоры рассматривают робота-паука на фестивале науки и технологий Geek Picnic в Москве - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Аниматоры рассматривают робота-паука на фестивале науки и технологий Geek Picnic в Москве.
© AFP / Thomas Coex

Робот-баскетболист по имени Кью играет в баскетбол во время перерыва на матче между США и Францией 25 июля 2021 на Олимпийских играх в Токио.

Робот-баскетболист по имени Кью играет в баскетбол во время перерыва на матче между США и Францией 25 июля 2021 на Олимпийских играх в Токио. - Sputnik Узбекистан
8/19
© AFP / Thomas Coex

Робот-баскетболист по имени Кью играет в баскетбол во время перерыва на матче между США и Францией 25 июля 2021 на Олимпийских играх в Токио.

© AFP / Anthony Wallace

Дети играют с 24-сантиметровым роботом "Альфа Мини", который умеет петь, танцевать и даже учить кунг-фу. В школе Мару в Сеуле начали использовать роботов-малышей в качестве помощников в детском саду.

Дети играют с 24-сантиметровым роботом &quot;Альфа Мини&quot;, который умеет петь, танцевать и даже учить кунг-фу. В школе Мару в Сеуле начали использовать роботов-малышей в качестве помощников в детском саду. - Sputnik Узбекистан
9/19
© AFP / Anthony Wallace

Дети играют с 24-сантиметровым роботом "Альфа Мини", который умеет петь, танцевать и даже учить кунг-фу. В школе Мару в Сеуле начали использовать роботов-малышей в качестве помощников в детском саду.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанкБеспилотный робот-доставщик "Яндекса" перевозит посылки "Почты России" на одной из улиц в Москве. "Почта России" начинает доставлять посылки с помощью роботов-доставщиков в Москве.
Беспилотный робот-доставщик Яндекса перевозит посылки Почты России на одной из улиц в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
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Беспилотный робот-доставщик "Яндекса" перевозит посылки "Почты России" на одной из улиц в Москве. "Почта России" начинает доставлять посылки с помощью роботов-доставщиков в Москве.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Участник форума и робот по имени #спецкорр, брендированный в цвет НТВ — специальный корреспондент НТВ на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Участник форума и робот по имени #спецкорр, брендированный в цвет НТВ — специальный корреспондент НТВ на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Участник форума и робот по имени #спецкорр, брендированный в цвет НТВ — специальный корреспондент НТВ на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

© AFP / Joseph Prezioso

Гита, робот от компании Piaggio в парке во время вечеринки роботов, организованной компанией MassRobotoics в Бостоне, США, 2 октября 2021 года.

Гита, робот от компании Piaggio в парке во время вечеринки роботов, организованной компанией MassRobotoics в Бостоне, США, 2 октября 2021 года. - Sputnik Узбекистан
12/19
© AFP / Joseph Prezioso

Гита, робот от компании Piaggio в парке во время вечеринки роботов, организованной компанией MassRobotoics в Бостоне, США, 2 октября 2021 года.

© AP Photo / Jon Gambrell

Посетительница фотографируется с роботом на Expo 2020 в Дубаях, ОАЭ, 1 октября 2021 г.

Посетительница фотографируется с роботом на Expo 2020 в Дубаях, ОАЭ, 1 октября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
13/19
© AP Photo / Jon Gambrell

Посетительница фотографируется с роботом на Expo 2020 в Дубаях, ОАЭ, 1 октября 2021 г.

© AFP / Michael Tran

Робот из фильма "Финч" на премьере кинофильма в Западном Голливуде, 2 ноября 2021 г.

Робот из фильма &quot;Финч&quot; на премьере кинофильма в Западном Голливуде, 2 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
14/19
© AFP / Michael Tran

Робот из фильма "Финч" на премьере кинофильма в Западном Голливуде, 2 ноября 2021 г.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкРобособака Unitree Robotic на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге.
Робособака Unitree Robotic на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Робособака Unitree Robotic на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге.
© AFP / Luca Sola

Работник отеля получает информацию у робота в холле отеля Sky в Сэндтоне, Южная Африка, 29 января 2021 г.

Работник отеля получает информацию у робота в холле отеля Sky в Сэндтоне, Южная Африка, 29 января 2021 г. - Sputnik Узбекистан
16/19
© AFP / Luca Sola

Работник отеля получает информацию у робота в холле отеля Sky в Сэндтоне, Южная Африка, 29 января 2021 г.

© AFP / Roslan Rahman

Автономный робот Хавьер патрулирует жилую и торговую зону в Сингапуре. В городе в режиме тестирования вводились робо-патрули, которые выдавали предупреждения тем, кто занимался противоправной деятельностью.

Автономный робот Хавьер патрулирует жилую и торговую зону в Сингапуре. В городе в режиме тестирования вводились робо-патрули, которые выдавали предупреждения тем, кто занимался противоправной деятельностью. - Sputnik Узбекистан
17/19
© AFP / Roslan Rahman

Автономный робот Хавьер патрулирует жилую и торговую зону в Сингапуре. В городе в режиме тестирования вводились робо-патрули, которые выдавали предупреждения тем, кто занимался противоправной деятельностью.

© AP Photo / Josh Reynolds

Робот Boston Dynamics Atlas во время демонстрации, 13 января 2021 г.

Робот Boston Dynamics Atlas во время демонстрации, 13 января 2021 г. - Sputnik Узбекистан
18/19
© AP Photo / Josh Reynolds

Робот Boston Dynamics Atlas во время демонстрации, 13 января 2021 г.

© AP Photo / Giannis Papanikos

Робот Персефона ведет посетителей по пещере Алистрати в Греции. Персефона — первый робот, работающий гидом в пещере. Трудится она здесь с середины июля.

Робот Персефона ведет посетителей по пещере Алистрати в Греции. Персефона — первый робот, работающий гидом в пещере. Трудится она здесь с середины июля. - Sputnik Узбекистан
19/19
© AP Photo / Giannis Papanikos

Робот Персефона ведет посетителей по пещере Алистрати в Греции. Персефона — первый робот, работающий гидом в пещере. Трудится она здесь с середины июля.

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