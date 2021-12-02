Роботы, которые были с нами рядом в 2021 году — фото

Посетительница фотографируется с роботом-пандой на стенде китайского производителя UBTech на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине, 11 сентября 2021 г.
Посетительница фотографируется с роботом-пандой на стенде китайского производителя UBTech на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине, 11 сентября 2021 г.
Владельцы робота-питомца Aibo на праздновании трехлетнего "дня рождения" робота в Токио, 12 ноября 2021 г.
Владельцы робота-питомца Aibo на праздновании трехлетнего "дня рождения" робота в Токио, 12 ноября 2021 г.
"Пацци" — робот, изготавливающий пиццу в парижском ресторане.
"Пацци" — робот, изготавливающий пиццу в парижском ресторане.
Робот по имени Эма прошел проверку инженеров и дизайнеров в штаб-квартире компании Empresas Publicas de Medellin в Колумбии, 22 сентября 2021 г.
Робот по имени Эма прошел проверку инженеров и дизайнеров в штаб-квартире компании Empresas Publicas de Medellin в Колумбии, 22 сентября 2021 г.
Королева Нидерландов Максима наблюдает, как робот перерезает ленточку на открытии моста в Амстердаме, напечатанного на 3D-принтере, 15 июля 2021 г.
Королева Нидерландов Максима наблюдает, как робот перерезает ленточку на открытии моста в Амстердаме, напечатанного на 3D-принтере, 15 июля 2021 г.
На этой фотографии, сделанной 17 августа 2021 года, робот-гуманоид разносит напитки в кафе в Токио.
На этой фотографии, сделанной 17 августа 2021 года, робот-гуманоид разносит напитки в кафе в Токио.
Робот-баскетболист по имени Кью играет в баскетбол во время перерыва на матче между США и Францией 25 июля 2021 на Олимпийских играх в Токио.
Робот-баскетболист по имени Кью играет в баскетбол во время перерыва на матче между США и Францией 25 июля 2021 на Олимпийских играх в Токио.
Дети играют с 24-сантиметровым роботом "Альфа Мини", который умеет петь, танцевать и даже учить кунг-фу. В школе Мару в Сеуле начали использовать роботов-малышей в качестве помощников в детском саду.
Дети играют с 24-сантиметровым роботом "Альфа Мини", который умеет петь, танцевать и даже учить кунг-фу. В школе Мару в Сеуле начали использовать роботов-малышей в качестве помощников в детском саду.
Участник форума и робот по имени #спецкорр, брендированный в цвет НТВ — специальный корреспондент НТВ на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Участник форума и робот по имени #спецкорр, брендированный в цвет НТВ — специальный корреспондент НТВ на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Гита, робот от компании Piaggio в парке во время вечеринки роботов, организованной компанией MassRobotoics в Бостоне, США, 2 октября 2021 года.
Гита, робот от компании Piaggio в парке во время вечеринки роботов, организованной компанией MassRobotoics в Бостоне, США, 2 октября 2021 года.
Посетительница фотографируется с роботом на Expo 2020 в Дубаях, ОАЭ, 1 октября 2021 г.
Посетительница фотографируется с роботом на Expo 2020 в Дубаях, ОАЭ, 1 октября 2021 г.
Робот из фильма "Финч" на премьере кинофильма в Западном Голливуде, 2 ноября 2021 г.
Робот из фильма "Финч" на премьере кинофильма в Западном Голливуде, 2 ноября 2021 г.
Работник отеля получает информацию у робота в холле отеля Sky в Сэндтоне, Южная Африка, 29 января 2021 г.
Работник отеля получает информацию у робота в холле отеля Sky в Сэндтоне, Южная Африка, 29 января 2021 г.
Автономный робот Хавьер патрулирует жилую и торговую зону в Сингапуре. В городе в режиме тестирования вводились робо-патрули, которые выдавали предупреждения тем, кто занимался противоправной деятельностью.
Автономный робот Хавьер патрулирует жилую и торговую зону в Сингапуре. В городе в режиме тестирования вводились робо-патрули, которые выдавали предупреждения тем, кто занимался противоправной деятельностью.
Робот Boston Dynamics Atlas во время демонстрации, 13 января 2021 г.
Робот Boston Dynamics Atlas во время демонстрации, 13 января 2021 г.
Робот Персефона ведет посетителей по пещере Алистрати в Греции. Персефона — первый робот, работающий гидом в пещере. Трудится она здесь с середины июля.
Робот Персефона ведет посетителей по пещере Алистрати в Греции. Персефона — первый робот, работающий гидом в пещере. Трудится она здесь с середины июля.