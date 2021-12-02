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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20211202/anastasiya-reshetova-soobschila-o-planax-posetit-uzbekistan-v-2022-godu--foto-21611214.html
Анастасия Решетова сообщила о планах посетить Узбекистан в 2022 году — фото
Анастасия Решетова сообщила о планах посетить Узбекистан в 2022 году — фото
Оказалось, что модель уже достаточно давно планирует поехать в Ташкент.
2021-12-02T10:18+0500
2021-12-02T10:18+0500
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узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Российская модель и бизнесвумен Анастасия Решетова пообщалась в своем Instagram с подписчиками и ответила на самые интересные вопросы.Один из них касался Узбекистана. Поклонники спросили экс-возлюбленную Тимати, была ли она в Ташкенте. Решетова также похвасталась сухофруктами и орехами, которые ей в подарок привезли из Узбекистана партнеры.Ранее республику посетила другая российская звезда — певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин. Он приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная" и заодно посетить самые красивые достопримечательности страны.Своими впечатлениями артист активно делился в Instagram.
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Анастасия Решетова сообщила о планах посетить Узбекистан в 2022 году — фото

10:18 02.12.2021
© Instagram / volkonskaya.reshetovaАнастасия Решетова
Анастасия Решетова - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Instagram / volkonskaya.reshetova
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Оказалось, что модель уже достаточно давно планирует поехать в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Российская модель и бизнесвумен Анастасия Решетова пообщалась в своем Instagram с подписчиками и ответила на самые интересные вопросы.
Один из них касался Узбекистана. Поклонники спросили экс-возлюбленную Тимати, была ли она в Ташкенте.
"Нет! Очень хочу приехать и визит в планах на следующий год", — неожиданно ответила Решетова
© Instagram / volkonskaya.reshetovaСторис Анастасии Решетовой
Сторис Анастасии Решетовой - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
Сторис Анастасии Решетовой
© Instagram / volkonskaya.reshetova
Решетова также похвасталась сухофруктами и орехами, которые ей в подарок привезли из Узбекистана партнеры.
Ранее республику посетила другая российская звезда — певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин. Он приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная" и заодно посетить самые красивые достопримечательности страны.
Своими впечатлениями артист активно делился в Instagram.
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