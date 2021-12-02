https://uz.sputniknews.ru/20211202/anastasiya-reshetova-soobschila-o-planax-posetit-uzbekistan-v-2022-godu--foto-21611214.html
Анастасия Решетова сообщила о планах посетить Узбекистан в 2022 году — фото
Анастасия Решетова сообщила о планах посетить Узбекистан в 2022 году — фото
Оказалось, что модель уже достаточно давно планирует поехать в Ташкент.
2021-12-02T10:18+0500
2021-12-02T10:18+0500
2021-12-02T10:18+0500
это интересно
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Российская модель и бизнесвумен Анастасия Решетова пообщалась в своем Instagram с подписчиками и ответила на самые интересные вопросы.Один из них касался Узбекистана. Поклонники спросили экс-возлюбленную Тимати, была ли она в Ташкенте. Решетова также похвасталась сухофруктами и орехами, которые ей в подарок привезли из Узбекистана партнеры.Ранее республику посетила другая российская звезда — певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин. Он приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная" и заодно посетить самые красивые достопримечательности страны.Своими впечатлениями артист активно делился в Instagram.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, ташкент
Анастасия Решетова сообщила о планах посетить Узбекистан в 2022 году — фото
Оказалось, что модель уже достаточно давно планирует поехать в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Российская модель и бизнесвумен Анастасия Решетова пообщалась в своем Instagram с подписчиками и ответила на самые интересные вопросы.
Один из них касался Узбекистана. Поклонники спросили экс-возлюбленную Тимати, была ли она в Ташкенте.
"Нет! Очень хочу приехать и визит в планах на следующий год", — неожиданно ответила Решетова
Решетова также похвасталась сухофруктами и орехами, которые ей в подарок привезли из Узбекистана партнеры.
Ранее республику посетила другая российская звезда — певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин. Он приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная" и заодно посетить самые красивые достопримечательности страны.
Своими впечатлениями артист активно делился в Instagram.