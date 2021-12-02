https://uz.sputniknews.ru/20211202/anastasiya-reshetova-soobschila-o-planax-posetit-uzbekistan-v-2022-godu--foto-21611214.html

Анастасия Решетова сообщила о планах посетить Узбекистан в 2022 году — фото

Анастасия Решетова сообщила о планах посетить Узбекистан в 2022 году — фото

Оказалось, что модель уже достаточно давно планирует поехать в Ташкент.

2021-12-02T10:18+0500

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2021-12-02T10:18+0500

это интересно

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Российская модель и бизнесвумен Анастасия Решетова пообщалась в своем Instagram с подписчиками и ответила на самые интересные вопросы.Один из них касался Узбекистана. Поклонники спросили экс-возлюбленную Тимати, была ли она в Ташкенте. Решетова также похвасталась сухофруктами и орехами, которые ей в подарок привезли из Узбекистана партнеры.Ранее республику посетила другая российская звезда — певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин. Он приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная" и заодно посетить самые красивые достопримечательности страны.Своими впечатлениями артист активно делился в Instagram.

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