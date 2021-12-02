https://uz.sputniknews.ru/20211202/chislo-bolnyx-vich-v-strane-rastet--eksperty-tsentra-po-borbe-so-spidom-21609812.html

Число больных ВИЧ в стране растет – эксперты центра по борьбе со СПИДом

Число больных ВИЧ в стране растет – эксперты центра по борьбе со СПИДом

Более 40 тысяч людей в Узбекистане живут с ВИЧ. Число новых пациентов не стремительно, но увеличивается, сообщают в Республиканском центре по борьбе со СПИДом.

2021-12-02T08:09+0500

2021-12-02T08:09+0500

2021-12-02T09:03+0500

общество

вич

спид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/570/65/5706548_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_e98a18067138b7999066214407c2b762.jpg

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Первого декабря во всем мире отмечали День борьбы против СПИДа. В Республиканском центре по борьбе со СПИДом рассказали Sputnik Узбекистан, как обстоят дела с заболеваемостью в Узбекистане.Официально в стране зарегистрированы 42 425 граждан, живущих с ВИЧ. Из них 2 291 человека (57,5%) – это мужчины, а 1 692 (42,5%) – женщины.Ситуацию с распространением ВИЧ в Узбекистане удалось стабилизировать, однако число новых больных растет, пусть и не стремительно, отмечают эксперты Центра.Для борьбы с болезнью в Узбекистане развивают меры профилактики и диагностики вируса иммунодефицита человека. Например, с 2013 года в центре работают мультидисциплинарные команды (МДК). Их цель – оказать психосоциальную поддержку людям, узнавшим, что они больны ВИЧ.Кроме этого, весной текущего года Министерство здравоохранения Узбекистана запустило мобильную клинику и мобильную лабораторию. Это медицинские комплексы, оснащенные современным оборудованием, системой вентиляции и отоплением. В них можно пройти диагностику, тестирование и профилактический осмотр.Мобильная клиника, к слову, создана на базе КАМАЗ и передана в дар Узбекистану – проект финансируется правительством России, отмечают в Центре по борьбе со СПИДом.Все консультации добровольны и строго конфиденциальны. Регистрация потенциальных пациентов происходит с соблюдением анонимности – участник осмотра просто получает специальный идентификационный код.Мобильные модули позволили увеличить число людей, обращающихся в службы консультирования и тестирования на ВИЧ. Это в свою очередь не только увеличило выявляемость заболевания, но и помогает своевременно оказывать соответствующие медицинские услуги, уточняют в центре.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

вич, спид