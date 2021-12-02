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Освобожден от занимаемой должности прокурор Андижанской области
Освобожден от занимаемой должности прокурор Андижанской области
Временно исполняющим обязанности прокурора Андижанской области назначен Эшмурод Джураев.
2021-12-02T18:14+0500
2021-12-02T19:05+0500
общество
назначение
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ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Прокурор Андижанской области Гайрат Фозилов освобожден от занимаемой должности, сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.Фозилов уволен на основании приказа генпрокурора от 25 ноября этого года в связи с допущенными ошибками и недостатками в профессиональной деятельности.Известно, что он работал на этом посту с января 2018 года.Временно исполняющим обязанности прокурора Андижанской области назначен Эшмурод Джураев. Ранее он работал начальником управления Генеральной прокуратуры.
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назначение

Освобожден от занимаемой должности прокурор Андижанской области

18:14 02.12.2021 (обновлено: 19:05 02.12.2021)
© Uznews.uzПрокуратура
Прокуратура - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Uznews.uz
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Временно исполняющим обязанности прокурора Андижанской области назначен Эшмурод Джураев.
ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Прокурор Андижанской области Гайрат Фозилов освобожден от занимаемой должности, сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.
Фозилов уволен на основании приказа генпрокурора от 25 ноября этого года в связи с допущенными ошибками и недостатками в профессиональной деятельности.
Известно, что он работал на этом посту с января 2018 года.

Временно исполняющим обязанности прокурора Андижанской области назначен Эшмурод Джураев. Ранее он работал начальником управления Генеральной прокуратуры.
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