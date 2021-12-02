https://uz.sputniknews.ru/20211202/osvobojden-ot-zanimaemoy-doljnosti-prokuror-andijanskoy-oblasti-21623236.html

Освобожден от занимаемой должности прокурор Андижанской области

Освобожден от занимаемой должности прокурор Андижанской области

Временно исполняющим обязанности прокурора Андижанской области назначен Эшмурод Джураев.

2021-12-02T18:14+0500

2021-12-02T18:14+0500

2021-12-02T19:05+0500

общество

назначение

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ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Прокурор Андижанской области Гайрат Фозилов освобожден от занимаемой должности, сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.Фозилов уволен на основании приказа генпрокурора от 25 ноября этого года в связи с допущенными ошибками и недостатками в профессиональной деятельности.Известно, что он работал на этом посту с января 2018 года.Временно исполняющим обязанности прокурора Андижанской области назначен Эшмурод Джураев. Ранее он работал начальником управления Генеральной прокуратуры.

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назначение