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Студентка каршинского техникума покончила жизнь самоубийством
Студентка каршинского техникума покончила жизнь самоубийством
Трагедия произошла вечером 30 ноября. Началась доследственная проверка.
2021-12-02T15:32+0500
2021-12-02T15:48+0500
происшествия
карши
студентка
девушка
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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Студентка техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сины в Карши покончила жизнь самоубийством.Как сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, девушке было 20 лет, она училась на втором курсе этого образовательного учреждения.Известно, что трагедия произошла вечером 30 ноября. По данному факту прокуратура города Карши начала доследственную проверку.
https://uz.sputniknews.ru/20200205/V-Karshi-za-paru-dney-neskolko-chelovek-pytalis-sovershit-samoubiystvo-13390145.html
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карши, студентка, девушка

Студентка каршинского техникума покончила жизнь самоубийством

15:32 02.12.2021 (обновлено: 15:48 02.12.2021)
© Pixabay / BertszОкно
Окно - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Pixabay / Bertsz
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Трагедия произошла вечером 30 ноября. Началась доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Студентка техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сины в Карши покончила жизнь самоубийством.
Как сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, девушке было 20 лет, она училась на втором курсе этого образовательного учреждения.
“С целью выяснения причин смерти и других обстоятельств, связанных с делом, проводятся судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются личные связи погибшей”, — говорится в сообщении.
Известно, что трагедия произошла вечером 30 ноября. По данному факту прокуратура города Карши начала доследственную проверку.
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