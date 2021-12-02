https://uz.sputniknews.ru/20211202/studentka-karshinskogo-texnikuma-vybrosilas-iz-okna-obschejitiya-21619003.html

Студентка каршинского техникума покончила жизнь самоубийством

Студентка каршинского техникума покончила жизнь самоубийством

Трагедия произошла вечером 30 ноября. Началась доследственная проверка.

2021-12-02T15:32+0500

2021-12-02T15:32+0500

2021-12-02T15:48+0500

происшествия

карши

студентка

девушка

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Студентка техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сины в Карши покончила жизнь самоубийством.Как сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, девушке было 20 лет, она училась на втором курсе этого образовательного учреждения.Известно, что трагедия произошла вечером 30 ноября. По данному факту прокуратура города Карши начала доследственную проверку.

https://uz.sputniknews.ru/20200205/V-Karshi-za-paru-dney-neskolko-chelovek-pytalis-sovershit-samoubiystvo-13390145.html

карши

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карши, студентка, девушка