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В России оценили перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ
В России оценили перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ
Узбекистан приостановил свое участие в организации в 2012-м. Сейчас членами ОДКБ являются шесть стран.
2021-12-02T11:58+0500
2021-12-02T11:58+0500
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Россия будет приветствовать любые возможные шаги Узбекистана по возвращению в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Об этом в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, постпред России при ОДКБ Микаэл Агасандян.Он подчеркнул, что Узбекистан остается хорошим и надежным партнером, дружественной для государств-членов ОДКБ страной.Агасандян отметил, что "подтверждением такого принципиального подхода стало приглашение президенту Мирзиёеву принять участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа, на которое он с благодарностью откликнулся".В декабре 2012 года Узбекистан приостановил свое участие в ОДКБ. Сейчас членами организации являются Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения. Ранее министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заявлял, что власти Узбекистана не видят необходимости в настоящий момент возвращаться в ОДКБ, считают важной задачей отражать совместно с Россией и странами Центральной Азии точечные террористические угрозы.
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В России оценили перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ

11:58 02.12.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Узбекистан приостановил свое участие в организации в 2012-м. Сейчас членами ОДКБ являются шесть стран.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Россия будет приветствовать любые возможные шаги Узбекистана по возвращению в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, постпред России при ОДКБ Микаэл Агасандян.
"Мы с уважением относимся к суверенному выбору Узбекистана относительно параметров и модели взаимодействия с ОДКБ и ее государствами-членами. Несмотря на то, что Ташкент приостановил свое членство в Организации в 2012 году, исходим из важности уплотнения взаимовыгодных контактов и в целом полезной координации действий с ним, в том числе в контексте сложной ситуации в Афганистане", — сказал Агасандян.
Он подчеркнул, что Узбекистан остается хорошим и надежным партнером, дружественной для государств-членов ОДКБ страной.
Агасандян отметил, что "подтверждением такого принципиального подхода стало приглашение президенту Мирзиёеву принять участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа, на которое он с благодарностью откликнулся".

"Не вызывает сомнений, что любые возможные шаги Ташкента навстречу нашей организации, в том числе по восстановлению полноправного членства в ней, мы будем только приветствовать", — добавил дипломат.

В декабре 2012 года Узбекистан приостановил свое участие в ОДКБ. Сейчас членами организации являются Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.
Ранее министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заявлял, что власти Узбекистана не видят необходимости в настоящий момент возвращаться в ОДКБ, считают важной задачей отражать совместно с Россией и странами Центральной Азии точечные террористические угрозы.
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