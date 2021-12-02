https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-rossii-otsenili-perspektivy-vozvrascheniya-uzbekistana-v-odkb-21613459.html

В России оценили перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ

В России оценили перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ

Узбекистан приостановил свое участие в организации в 2012-м. Сейчас членами ОДКБ являются шесть стран.

2021-12-02T11:58+0500

2021-12-02T11:58+0500

2021-12-02T11:58+0500

политика

узбекистан

одкб

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Россия будет приветствовать любые возможные шаги Узбекистана по возвращению в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Об этом в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, постпред России при ОДКБ Микаэл Агасандян.Он подчеркнул, что Узбекистан остается хорошим и надежным партнером, дружественной для государств-членов ОДКБ страной.Агасандян отметил, что "подтверждением такого принципиального подхода стало приглашение президенту Мирзиёеву принять участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа, на которое он с благодарностью откликнулся".В декабре 2012 года Узбекистан приостановил свое участие в ОДКБ. Сейчас членами организации являются Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения. Ранее министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заявлял, что власти Узбекистана не видят необходимости в настоящий момент возвращаться в ОДКБ, считают важной задачей отражать совместно с Россией и странами Центральной Азии точечные террористические угрозы.

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