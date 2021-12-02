https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-sisteme-narodnogo-obrazovaniya-oshiblis-na-88-mlrd-sumov-21623392.html

В системе народного образования "ошиблись" на 88 млрд сумов

В системе народного образования "ошиблись" на 88 млрд сумов

Ряд случаев, в которых имеется признак преступления, переданы в правоохранительные органы для принятия законных мер.

2021-12-02T18:25+0500

2021-12-02T18:25+0500

2021-12-02T18:25+0500

общество

образование

преступление

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. С начала года в системе Министерства народного образования выявлены финансовые ошибки на 88 млрд сумов. Этот факт выяснился в ходе антикоррупционной недели, рассказал замглавы Министерства народного образования (МНО) Темур Комилов, передает УзА.Из общей суммы ущерба 27,5 млрд сумов были расхищены. Чаще всего присваивали бюджетные средства в образовательных учреждениях Андижана (11,5 млрд сумов), в Баяутском районе Сырдарьинской области (11 млрд сумов) и Гулистане (4 млрд сумов).Ряд случаев, в которых имеется признак преступления, переданы в правоохранительные органы для принятия законных мер.За допущенные ошибки 243 руководящих сотрудника освобождены от занимаемых должностей, в отношении 3415 человек приняты дисциплинарные меры. Об этом заявил начальник контрольно-правовой службы МНО Искандар Тураев.Однако, есть и хорошие новости. Специалистам удалось предотвратить финансовые недочеты на 368,6 млрд сумов. В МНО защитили права нескольких сот тысяч сотрудников системы образования, а также помешали незаконному вмешательству в работу и проверкам со стороны других государственных органов.

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образование, преступление