https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-tashkente-prikryli-krupnuyu-narkolaboratoriyu-21612747.html

В Ташкенте прикрыли крупную нарколабораторию

В Ташкенте прикрыли крупную нарколабораторию

Также оперативники задержали двух граждан при получении синтетических наркотиков в большом объеме. Запрещенные средства были спрятаны в электромобилях, привезенных в страну грузовым автотранспортом.

2021-12-02T10:56+0500

2021-12-02T10:56+0500

2021-12-02T13:59+0500

общество

наркотики

борьба с незаконным оборотом наркотиков

сгб

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) в ходе оперативных мероприятий прикрыли в Ташкенте подпольную нарколабораторию и пресекли незаконный ввоз в страну синтетических наркотиков. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Узбекистан24".По данным ведомства, во время обыска в одной из столичных квартир были обнаружены синтетические наркотики Мефедрон (892 граммов), препарат Альфа ПВП (45 граммов) и 360 литров ядовитых химических веществ.В тайниках оперативники нашли различные синтетические, химические вещества. Также у злоумышленников конфисковали почти $114 тысяч в виде криптовалюты биткойн. Установлено, что трое из задержанных являются студентами престижных столичных и зарубежных вузов.Помимо этого, сотрудники СГБ задержали двух граждан при получении синтетических наркотиков в крупном объеме. Запрещенные средства были спрятаны в электромобилях, привезенных в страну грузовым автотранспортом. В целом, у правонарушителей изъяли 2 кг мефедрона, 499 доз спайса, 500 граммов героина, 947 граммов гашиша, 66 капсул гашишного масла и 500 доз ЛСД. В настоящее время по данному факту ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20200713/Migranty-sozdali-narkolaboratoriyu-v-Ivanovskoy-oblasti--ikh-uzhe-zaderzhali-14527625.html

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наркотики, борьба с незаконным оборотом наркотиков, сгб