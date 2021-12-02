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В Узбекистане хотят повысить минимальный возраст владения оружием
В Узбекистане хотят повысить минимальный возраст владения оружием
В стране также хотят ввести регулярные медицинские проверки для владельцев оружия и их родственников.
2021-12-02T10:49+0500
2021-12-02T10:49+0500
общество
оружие
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Узбекистане хотят повысить минимальный возраст владения оружием. Это предусматривает новая концепция общественной безопасности, утвержденная президентом Шавкатом Мирзиёевым.Сейчас приобретать оружие имеют право граждане, достигшие 18 лет. В новом проекте закона не указывается точный возраст, по достижении которого можно будет это делать. Кроме того, власти предлагают ввести регулярные медицинские проверки для владельцев оружия и их родственников.Законопроект также предусматривает запрет на оборот охолощенного (не приспособленного для боевой стрельбы), учебного и массогабаритного оружия, полностью имитирующего настоящее, и приравнивает гладкоствольные полуавтоматические охотничьи ружья к нарезному оружию.
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оружие

В Узбекистане хотят повысить минимальный возраст владения оружием

10:49 02.12.2021
© Unsplash / steve woodsПистолет с патронами
Пистолет с патронами - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Unsplash / steve woods
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В стране также хотят ввести регулярные медицинские проверки для владельцев оружия и их родственников.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Узбекистане хотят повысить минимальный возраст владения оружием.
Это предусматривает новая концепция общественной безопасности, утвержденная президентом Шавкатом Мирзиёевым.
Сейчас приобретать оружие имеют право граждане, достигшие 18 лет. В новом проекте закона не указывается точный возраст, по достижении которого можно будет это делать.
"В целях усиления контроля за оборотом оружия: увеличение минимального возраста владения оружием", — говорится документе.
Кроме того, власти предлагают ввести регулярные медицинские проверки для владельцев оружия и их родственников.
Законопроект также предусматривает запрет на оборот охолощенного (не приспособленного для боевой стрельбы), учебного и массогабаритного оружия, полностью имитирующего настоящее, и приравнивает гладкоствольные полуавтоматические охотничьи ружья к нарезному оружию.
Закон "Об оружии"

Документ вступил в действие в Узбекистане в январе 2020 года.

Он позволяет гражданам страны приобретать до трех единиц нарезного оружия в одни руки исключительно для охоты.

В соответствии с законом, право на приобретение гражданского оружия в Узбекистане имеют граждане страны, достигшие 18 лет, после получения разрешения органов Национальной гвардии по месту жительства.

Срок разового разрешения на приобретение конкретного вида оружия составляет три месяца.

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