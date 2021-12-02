https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-uzbekistane-xotyat-povysit-minimalnyy-vozrast-vladeniya-orujiem-21612484.html

В Узбекистане хотят повысить минимальный возраст владения оружием

В Узбекистане хотят повысить минимальный возраст владения оружием

В стране также хотят ввести регулярные медицинские проверки для владельцев оружия и их родственников.

2021-12-02T10:49+0500

2021-12-02T10:49+0500

2021-12-02T10:49+0500

общество

оружие

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Узбекистане хотят повысить минимальный возраст владения оружием. Это предусматривает новая концепция общественной безопасности, утвержденная президентом Шавкатом Мирзиёевым.Сейчас приобретать оружие имеют право граждане, достигшие 18 лет. В новом проекте закона не указывается точный возраст, по достижении которого можно будет это делать. Кроме того, власти предлагают ввести регулярные медицинские проверки для владельцев оружия и их родственников.Законопроект также предусматривает запрет на оборот охолощенного (не приспособленного для боевой стрельбы), учебного и массогабаритного оружия, полностью имитирующего настоящее, и приравнивает гладкоствольные полуавтоматические охотничьи ружья к нарезному оружию.

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2021

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оружие