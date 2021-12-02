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Видео: как распознать первые признаки деменции, рассказал почтальон Печкин
© Портал социально ориентированных некоммерческих организаций города МосквыПочтальон Печкин рассказал о ранних признаках деменции
© Портал социально ориентированных некоммерческих организаций города Москвы
"Союзмультфильм" выпустил социальный ролик о ранней диагностике расстройств памяти.
ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Персонаж известного советского мультфльма "Простоквашино" почтальон Печкин рассказал, как распознать первые признаки деменции у пожилого человека, сообщает РИА Новости.
Социальный ролик с участием мультгероя выпустили благотворительный фонд "Память поколений" и "Союзмультфильм". Почтальон Печкин рассказывает, какое поведение пожилых людей не нормально.
Этот персонаж был выбран не случайно - он не только хорошо знаком взрослым и детям, но и представляет возрастную группу, которой стоит заранее позаботиться о здоровье мозга, говорят в пресс-службе фонда.
"Проблема когнитивного здоровья, к сожалению, стигматизирована в нашей стране… Более того, население плохо осведомлено о важности ранней диагностики когнитивных изменений… Очень надеемся, что наш проект Деменция.net поможет справиться с проблемой когнитивного здоровья и улучшить ситуацию по стране в целом, а наша с "Союзмультфильмом" социальная реклама поможет рассказать о проблеме и возможностях проекта Деменция.net", - сказала Круглова.
Генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев отметил, что киностудия всегда поддерживает важные социальные проекты, ведь на протяжении всей работы студии, герои ее мультфильмов всегда говорили о самых важных вещах.
"Во все времена герои "Союзмультфильма" говорили о самом важном, и благодаря ярким и запоминающимся образам то, что они транслировали, те ценности, выводы, мысли оставались с нами надолго. Наша киностудия регулярно поддерживает значимые социальные инициативы, помогая не только детям, но и взрослым. Будет очень здорово, если благодаря нашему знаменитому Почтальону Печкину многие люди смогут узнать о признаках деменции, и начнут вовремя работать с этим возрастным изменением у своих родственников", - отметил директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.
Социальный ролик изготовлен в рамках проекта Деменция.net, запущенного в начале октября. Этот же проект включал в себя открытие специализированных уголков в московском метро, где волонтеры-медики тестировали всех желающих на признаки когнитивных изменений.
На ближайшее будущее запланирован целый ряд мероприятий. В регионах страны откроются центры, которые помогут людям..
22 ноября, 07:00