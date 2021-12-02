https://uz.sputniknews.ru/20211202/video-kak-raspoznat-pervye-priznaki-dementsii-rasskazal-pochtalon-pechkin-21604456.html

Видео: как распознать первые признаки деменции, рассказал почтальон Печкин

Видео: как распознать первые признаки деменции, рассказал почтальон Печкин

"Союзмультфильм" выпустил социальный ролик о ранней диагностике расстройств памяти.

2021-12-02T08:00+0500

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россия

память

видеоролик

кролики

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ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Персонаж известного советского мультфльма "Простоквашино" почтальон Печкин рассказал, как распознать первые признаки деменции у пожилого человека, сообщает РИА Новости.Социальный ролик с участием мультгероя выпустили благотворительный фонд "Память поколений" и "Союзмультфильм". Почтальон Печкин рассказывает, какое поведение пожилых людей не нормально.Этот персонаж был выбран не случайно - он не только хорошо знаком взрослым и детям, но и представляет возрастную группу, которой стоит заранее позаботиться о здоровье мозга, говорят в пресс-службе фонда.Генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев отметил, что киностудия всегда поддерживает важные социальные проекты, ведь на протяжении всей работы студии, герои ее мультфильмов всегда говорили о самых важных вещах.Социальный ролик изготовлен в рамках проекта Деменция.net, запущенного в начале октября. Этот же проект включал в себя открытие специализированных уголков в московском метро, где волонтеры-медики тестировали всех желающих на признаки когнитивных изменений.На ближайшее будущее запланирован целый ряд мероприятий. В регионах страны откроются центры, которые помогут людям..

https://uz.sputniknews.ru/20211122/kofe-protiv-insulta-i-dementsii-21440529.html

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