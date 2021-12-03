Неделя моды, мумия, протесты: самые яркие фото прошедшей недели

На острове Пальма в Испании продолжается извержение вулкана. Лава вытекает из нескольких новых жерл, разрушая дома и постройки.
На острове Пальма в Испании продолжается извержение вулкана. Лава вытекает из нескольких новых жерл, разрушая дома и постройки.
Реакция игрока "ПСЖ" Лионеля Месси на получение Золотого мяча на 65-й церемонии вручения награды лучшему футболисту в театре "Шатле" в Париже 20 ноября 2021 г. У Месси это уже седьмая награда.
Реакция игрока "ПСЖ" Лионеля Месси на получение Золотого мяча на 65-й церемонии вручения награды лучшему футболисту в театре "Шатле" в Париже 20 ноября 2021 г. У Месси это уже седьмая награда.
Танцоры в традиционных юбках из травы приветствуют отдыхающих на Нади 1 декабря 2021 г. Фиджи впервые открыли свои границы для иностранных туристов с начала пандемии COVID-19.
Танцоры в традиционных юбках из травы приветствуют отдыхающих на Нади 1 декабря 2021 г. Фиджи впервые открыли свои границы для иностранных туристов с начала пандемии COVID-19.
Монро Бергдорф готовится к фотосессии на красной дорожке на показе Fashion Awards 2021 в Лондоне, 29 ноября 2021 г.
Монро Бергдорф готовится к фотосессии на красной дорожке на показе Fashion Awards 2021 в Лондоне, 29 ноября 2021 г.
Протестующие в Ливане лежат на дороге, перекрытой горящими шинами, во время акции протеста в Бейруте 29 ноября, связанной с глубоким экономическим кризисом.
Протестующие в Ливане лежат на дороге, перекрытой горящими шинами, во время акции протеста в Бейруте 29 ноября, связанной с глубоким экономическим кризисом.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слушает детский хор на церемонии зажжения рождественских огней в Лондоне 1 декабря 2021 г.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слушает детский хор на церемонии зажжения рождественских огней в Лондоне 1 декабря 2021 г.
Археолог Питер ван Дален Луна, глава археологического проекта, показывает мумию возрастом 800-1200 лет, обнаруженную в ноябре неподалеку от Лимы. Исследователи Национального университета Сан Маркоса обнаружили мумию молодого человека, закрывающего лицо руками и обмотанного веревками.
Археолог Питер ван Дален Луна, глава археологического проекта, показывает мумию возрастом 800-1200 лет, обнаруженную в ноябре неподалеку от Лимы. Исследователи Национального университета Сан Маркоса обнаружили мумию молодого человека, закрывающего лицо руками и обмотанного веревками.
Танцевальный баттл по "модным" танцам в Сантьяго, Чили, 1 декабря 2021 г.
Танцевальный баттл по "модным" танцам в Сантьяго, Чили, 1 декабря 2021 г.
Мужчина пробирается на своем велосипеде через заграждение из сгоревших автомобилей на французском острове Гваделупа в Карибском море 30 гоября 2021 г. после того, как министр заморских территорий Франции покинул остров в результате недельных акций протеста против ковидных ограничений. Протесты начались из-за требования обязательной вакцинации медицинских работников, но быстро переросли в требования улучшения условий жизни на острове.
Мужчина пробирается на своем велосипеде через заграждение из сгоревших автомобилей на французском острове Гваделупа в Карибском море 30 гоября 2021 г. после того, как министр заморских территорий Франции покинул остров в результате недельных акций протеста против ковидных ограничений. Протесты начались из-за требования обязательной вакцинации медицинских работников, но быстро переросли в требования улучшения условий жизни на острове.
Медработник проходит мимо мониторов с ковидными пациентами в отделении интенсивной терапии в госпитале в г. Пхёнтхэк в Южной Корее 29 ноября 2021 г.
Медработник проходит мимо мониторов с ковидными пациентами в отделении интенсивной терапии в госпитале в г. Пхёнтхэк в Южной Корее 29 ноября 2021 г.
Семья готовит чай в лагере возле офиса Управления по чрезвычайным ситуациям в Герате, Афганистан, 29 ноября 2021 г. Около 2000 человек покинули свои дома в деревне Аллахьяр в провинции Гор из-за засухи.
Семья готовит чай в лагере возле офиса Управления по чрезвычайным ситуациям в Герате, Афганистан, 29 ноября 2021 г. Около 2000 человек покинули свои дома в деревне Аллахьяр в провинции Гор из-за засухи.
Мужчина на Бали пытается проткнуть лоб традиционным кинжалом во время священного ритуала Нгеребонг, Индонезия, 28 ноября 2021 г.
Мужчина на Бали пытается проткнуть лоб традиционным кинжалом во время священного ритуала Нгеребонг, Индонезия, 28 ноября 2021 г.
Макаки цепляются за фотокорреспондента в храме Пранг Сам Йот во время ежегодного "обезьяньего банкета" в провинции Лопбури 28 ноября 2021 г.
Макаки цепляются за фотокорреспондента в храме Пранг Сам Йот во время ежегодного "обезьяньего банкета" в провинции Лопбури 28 ноября 2021 г.
Тобиас Мюллер из Германии упал в финале мужского лыжного кросса мирового первенства по лыжному спорту в провинции Хебей в Китае, 27 ноября 2021 г.
Тобиас Мюллер из Германии упал в финале мужского лыжного кросса мирового первенства по лыжному спорту в провинции Хебей в Китае, 27 ноября 2021 г.
Лодка, перевернутая сильным ветром в Стамбуле. Пролив Босфор в настоящее время закрыт из-за ураганного ветра. Из-за непогоды четыре человека погибли и десятки получили травмы.
Лодка, перевернутая сильным ветром в Стамбуле. Пролив Босфор в настоящее время закрыт из-за ураганного ветра. Из-за непогоды четыре человека погибли и десятки получили травмы.
Американская актриса китайского происхождения Бай Линг на церемонии вручения 58-й награды "Золотая лошадь" —крупнейшей китайской награды в области киноиндустрии, в Тайпее, Тайвань, 27 ноября 2021 г.
Американская актриса китайского происхождения Бай Линг на церемонии вручения 58-й награды "Золотая лошадь" —крупнейшей китайской награды в области киноиндустрии, в Тайпее, Тайвань, 27 ноября 2021 г.
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли просит президента страны Сандру Мейсон объявить барбадосскую певицу Рианну 11-м Национальным героем на церемонии провозглашения республики на Барбадосе и инаугурации первого президента страны 30 ноября 2021 г.
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли просит президента страны Сандру Мейсон объявить барбадосскую певицу Рианну 11-м Национальным героем на церемонии провозглашения республики на Барбадосе и инаугурации первого президента страны 30 ноября 2021 г.
Модели проходят мимо автомобила Порш Макан на выставке Thailand International Motor Expo 2021 в Бангкоке 2 декабря 2021 г.
Модели проходят мимо автомобила Порш Макан на выставке Thailand International Motor Expo 2021 в Бангкоке 2 декабря 2021 г.
Чучела, разбросанные на дороге в Польше в знак протеста против почти полного запрета абортов и введения еще более жестких ограничений перед парламентом страны в Варшаве 30 ноября 2021 г.
Чучела, разбросанные на дороге в Польше в знак протеста против почти полного запрета абортов и введения еще более жестких ограничений перед парламентом страны в Варшаве 30 ноября 2021 г.
Танцор-ацтек исполняет танец во время собрания Коренного Наследия , проводимого чтобы почтить выживших в школах-интернатах для аборигенов и других пострадавших в Торонто, Канада, 5 ноября 2021 г.
Танцор-ацтек исполняет танец во время собрания Коренного Наследия , проводимого чтобы почтить выживших в школах-интернатах для аборигенов и других пострадавших в Торонто, Канада, 5 ноября 2021 г.
Актер Джемиль Озчелик на балконе со своими 6 хаски, Стамбул, Турция, 1 декабря 2021 г.
Актер Джемиль Озчелик на балконе со своими 6 хаски, Стамбул, Турция, 1 декабря 2021 г.
Женщина на протезах ходит на костылях во время модного показа, призванного изменить понимание стандартов красоты, в Тунисе 27 ноября 2021 г.
Женщина на протезах ходит на костылях во время модного показа, призванного изменить понимание стандартов красоты, в Тунисе 27 ноября 2021 г.
Замок Верхний Кенингсбург в восточной Франции после первых снегопадов, 29 ноября 2021 г.
Замок Верхний Кенингсбург в восточной Франции после первых снегопадов, 29 ноября 2021 г.
Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Башне Давида в Иерусалиме перед ежегодным конкурсом красоты, который пройдет в Эйлате, 20 ноября 2021 г.
Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Башне Давида в Иерусалиме перед ежегодным конкурсом красоты, который пройдет в Эйлате, 20 ноября 2021 г.
Санта-Клаусы в классе "Школы Санты" в Министерстве веселья в Лондоне, 30 ноября 2021 г. Это серия тренингов для профессиональных Сант в Великобритании. В прошлом году впервые за 20 лет Санты не смогли встретиться из-за ковидных ограничений
Санта-Клаусы в классе "Школы Санты" в Министерстве веселья в Лондоне, 30 ноября 2021 г. Это серия тренингов для профессиональных Сант в Великобритании. В прошлом году впервые за 20 лет Санты не смогли встретиться из-за ковидных ограничений
Танцоры Государственного балета Берлина в медицинских масках во время костюмированной репетиции балета "Дон-Кихот" в оперном театре Берлина 1 декабря 2021 г.
Танцоры Государственного балета Берлина в медицинских масках во время костюмированной репетиции балета "Дон-Кихот" в оперном театре Берлина 1 декабря 2021 г.