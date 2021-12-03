Неделя моды, мумия, протесты: самые яркие фото прошедшей недели

© AFP / Christophe Archambault

Мужчина пробирается на своем велосипеде через заграждение из сгоревших автомобилей на французском острове Гваделупа в Карибском море 30 гоября 2021 г. после того, как министр заморских территорий Франции покинул остров в результате недельных акций протеста против ковидных ограничений. Протесты начались из-за требования обязательной вакцинации медицинских работников, но быстро переросли в требования улучшения условий жизни на острове.