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Неделя моды, мумия, протесты: самые яркие фото прошедшей недели
Неделя моды, мумия, протесты: самые яркие фото прошедшей недели
Минувшая неделя была полна разнообразных событий - от акций протеста до необычных конкурсов красоты, от извержения вулкана и до спортивных достижений. Самые важные события недели - в фотоподборке Sputnik.
2021-12-03T23:00+0500
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фото, события и даты, мультимедиа

Неделя моды, мумия, протесты: самые яркие фото прошедшей недели

23:00 03.12.2021
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Минувшая неделя была полна разнообразных событий — от акций протеста до необычных конкурсов красоты, от извержения вулкана и до спортивных достижений. Самые важные события недели — в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Alexander Wilf  / Перейти в фотобанкВиктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) выступают с ритмическим танцем на VI этапе Кубка мира по фигурному катанию в Сочи.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на VI этапе Кубка мира по фигурному катанию в Сочи - Sputnik Узбекистан
1/27
© Sputnik / Alexander Wilf
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) выступают с ритмическим танцем на VI этапе Кубка мира по фигурному катанию в Сочи.
© AP Photo / Emilio Morenatti

На острове Пальма в Испании продолжается извержение вулкана. Лава вытекает из нескольких новых жерл, разрушая дома и постройки.

На острове Пальма в Испании продолжается извержение вулкана. Лава вытекает из нескольких новых жерл, разрушая дома и постройки. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Emilio Morenatti

На острове Пальма в Испании продолжается извержение вулкана. Лава вытекает из нескольких новых жерл, разрушая дома и постройки.

© AP Photo / Christophe Ena

Реакция игрока "ПСЖ" Лионеля Месси на получение Золотого мяча на 65-й церемонии вручения награды лучшему футболисту в театре "Шатле" в Париже 20 ноября 2021 г. У Месси это уже седьмая награда.

Реакция игрока &quot;ПСЖ&quot; Лионеля Месси на получение Золотого мяча на 65-й церемонии вручения награды лучшему футболисту в театре &quot;Шатле&quot; в Париже 20 ноября 2021 г. У Месси это уже седьмая награда. - Sputnik Узбекистан
3/27
© AP Photo / Christophe Ena

Реакция игрока "ПСЖ" Лионеля Месси на получение Золотого мяча на 65-й церемонии вручения награды лучшему футболисту в театре "Шатле" в Париже 20 ноября 2021 г. У Месси это уже седьмая награда.

© AFP / Leon Lord

Танцоры в традиционных юбках из травы приветствуют отдыхающих на Нади 1 декабря 2021 г. Фиджи впервые открыли свои границы для иностранных туристов с начала пандемии COVID-19.

Танцоры в традиционных юбках из травы приветствуют отдыхающих на Нади 1 декабря 2021 г. Фиджи впервые открыли свои границы для иностранных туристов с начала пандемии COVID-19. - Sputnik Узбекистан
4/27
© AFP / Leon Lord

Танцоры в традиционных юбках из травы приветствуют отдыхающих на Нади 1 декабря 2021 г. Фиджи впервые открыли свои границы для иностранных туристов с начала пандемии COVID-19.

© REUTERS / Henry Nicholls

Монро Бергдорф готовится к фотосессии на красной дорожке на показе Fashion Awards 2021 в Лондоне, 29 ноября 2021 г.

Монро Бергдорф готовится к фотосессии на красной дорожке на показе Fashion Awards 2021 в Лондоне, 29 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
5/27
© REUTERS / Henry Nicholls

Монро Бергдорф готовится к фотосессии на красной дорожке на показе Fashion Awards 2021 в Лондоне, 29 ноября 2021 г.

© AFP / Anwar Amro

Протестующие в Ливане лежат на дороге, перекрытой горящими шинами, во время акции протеста в Бейруте 29 ноября, связанной с глубоким экономическим кризисом.

Протестующие в Ливане лежат на дороге, перекрытой горящими шинами, во время акции протеста в Бейруте 29 ноября, связанной с глубоким экономическим кризисом. - Sputnik Узбекистан
6/27
© AFP / Anwar Amro

Протестующие в Ливане лежат на дороге, перекрытой горящими шинами, во время акции протеста в Бейруте 29 ноября, связанной с глубоким экономическим кризисом.

© AP Photo / Frank Augstein

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слушает детский хор на церемонии зажжения рождественских огней в Лондоне 1 декабря 2021 г.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слушает детский хор на церемонии зажжения рождественских огней в Лондоне 1 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
7/27
© AP Photo / Frank Augstein

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слушает детский хор на церемонии зажжения рождественских огней в Лондоне 1 декабря 2021 г.

© AFP / Cris Bouroncle

Археолог Питер ван Дален Луна, глава археологического проекта, показывает мумию возрастом 800-1200 лет, обнаруженную в ноябре неподалеку от Лимы. Исследователи Национального университета Сан Маркоса обнаружили мумию молодого человека, закрывающего лицо руками и обмотанного веревками.

Археолог Питер ван Дален Луна, глава археологического проекта, показывает мумию возрастом 800-1200 лет, обнаруженную в ноябре неподалеку от Лимы. Исследователи Национального университета Сан Маркоса обнаружили мумию молодого человека, закрывающего лицо руками и обмотанного веревками. - Sputnik Узбекистан
8/27
© AFP / Cris Bouroncle

Археолог Питер ван Дален Луна, глава археологического проекта, показывает мумию возрастом 800-1200 лет, обнаруженную в ноябре неподалеку от Лимы. Исследователи Национального университета Сан Маркоса обнаружили мумию молодого человека, закрывающего лицо руками и обмотанного веревками.

© AP Photo / Matias Delacroix

Танцевальный баттл по "модным" танцам в Сантьяго, Чили, 1 декабря 2021 г.

Танцевальный баттл по &quot;модным&quot; танцам в Сантьяго, Чили, 1 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
9/27
© AP Photo / Matias Delacroix

Танцевальный баттл по "модным" танцам в Сантьяго, Чили, 1 декабря 2021 г.

© AFP / Christophe Archambault

Мужчина пробирается на своем велосипеде через заграждение из сгоревших автомобилей на французском острове Гваделупа в Карибском море 30 гоября 2021 г. после того, как министр заморских территорий Франции покинул остров в результате недельных акций протеста против ковидных ограничений. Протесты начались из-за требования обязательной вакцинации медицинских работников, но быстро переросли в требования улучшения условий жизни на острове.

Мужчина пробирается на своем велосипеде через заграждение из сгоревших автомобилей на французском острове Гваделупа в Карибском море 30 гоября 2021 г. после того, как министр заморских территорий Франции покинул остров в результате недельных акций протеста против ковидных ограничений. Протесты начались из-за требования обязательной вакцинации медицинских работников, но быстро переросли в требования улучшения условий жизни на острове. - Sputnik Узбекистан
10/27
© AFP / Christophe Archambault

Мужчина пробирается на своем велосипеде через заграждение из сгоревших автомобилей на французском острове Гваделупа в Карибском море 30 гоября 2021 г. после того, как министр заморских территорий Франции покинул остров в результате недельных акций протеста против ковидных ограничений. Протесты начались из-за требования обязательной вакцинации медицинских работников, но быстро переросли в требования улучшения условий жизни на острове.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

Медработник проходит мимо мониторов с ковидными пациентами в отделении интенсивной терапии в госпитале в г. Пхёнтхэк в Южной Корее 29 ноября 2021 г.

Медработник проходит мимо мониторов с ковидными пациентами в отделении интенсивной терапии в госпитале в г. Пхёнтхэк в Южной Корее 29 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
11/27
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Медработник проходит мимо мониторов с ковидными пациентами в отделении интенсивной терапии в госпитале в г. Пхёнтхэк в Южной Корее 29 ноября 2021 г.

© AP Photo / Petros Giannakouris

Семья готовит чай в лагере возле офиса Управления по чрезвычайным ситуациям в Герате, Афганистан, 29 ноября 2021 г. Около 2000 человек покинули свои дома в деревне Аллахьяр в провинции Гор из-за засухи.

Семья готовит чай в лагере возле офиса Управления по чрезвычайным ситуациям в Герате, Афганистан, 29 ноября 2021 г. Около 2000 человек покинули свои дома в деревне Аллахьяр в провинции Гор из-за засухи. - Sputnik Узбекистан
12/27
© AP Photo / Petros Giannakouris

Семья готовит чай в лагере возле офиса Управления по чрезвычайным ситуациям в Герате, Афганистан, 29 ноября 2021 г. Около 2000 человек покинули свои дома в деревне Аллахьяр в провинции Гор из-за засухи.

© REUTERS / Johannes P. Christo

Мужчина на Бали пытается проткнуть лоб традиционным кинжалом во время священного ритуала Нгеребонг, Индонезия, 28 ноября 2021 г.

Мужчина на Бали пытается проткнуть лоб традиционным кинжалом во время священного ритуала Нгеребонг, Индонезия, 28 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
13/27
© REUTERS / Johannes P. Christo

Мужчина на Бали пытается проткнуть лоб традиционным кинжалом во время священного ритуала Нгеребонг, Индонезия, 28 ноября 2021 г.

© AFP / Jack Taylor

Макаки цепляются за фотокорреспондента в храме Пранг Сам Йот во время ежегодного "обезьяньего банкета" в провинции Лопбури 28 ноября 2021 г.

Макаки цепляются за фотокорреспондента в храме Пранг Сам Йот во время ежегодного &quot;обезьяньего банкета&quot; в провинции Лопбури 28 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
14/27
© AFP / Jack Taylor

Макаки цепляются за фотокорреспондента в храме Пранг Сам Йот во время ежегодного "обезьяньего банкета" в провинции Лопбури 28 ноября 2021 г.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Тобиас Мюллер из Германии упал в финале мужского лыжного кросса мирового первенства по лыжному спорту в провинции Хебей в Китае, 27 ноября 2021 г.

Тобиас Мюллер из Германии упал в финале мужского лыжного кросса мирового первенства по лыжному спорту в провинции Хебей в Китае, 27 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
15/27
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Тобиас Мюллер из Германии упал в финале мужского лыжного кросса мирового первенства по лыжному спорту в провинции Хебей в Китае, 27 ноября 2021 г.

© REUTERS / Yasin Akgul

Лодка, перевернутая сильным ветром в Стамбуле. Пролив Босфор в настоящее время закрыт из-за ураганного ветра. Из-за непогоды четыре человека погибли и десятки получили травмы.

Лодка, перевернутая сильным ветром в Стамбуле. Пролив Босфор в настоящее время закрыт из-за ураганного ветра. Из-за непогоды четыре человека погибли и десятки получили травмы. - Sputnik Узбекистан
16/27
© REUTERS / Yasin Akgul

Лодка, перевернутая сильным ветром в Стамбуле. Пролив Босфор в настоящее время закрыт из-за ураганного ветра. Из-за непогоды четыре человека погибли и десятки получили травмы.

© AP Photo / Billy Dai

Американская актриса китайского происхождения Бай Линг на церемонии вручения 58-й награды "Золотая лошадь" —крупнейшей китайской награды в области киноиндустрии, в Тайпее, Тайвань, 27 ноября 2021 г.

Американская актриса китайского происхождения Бай Линг на церемонии вручения 58-й награды &quot;Золотая лошадь&quot; —крупнейшей китайской награды в области киноиндустрии, в Тайпее, Тайвань, 27 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
17/27
© AP Photo / Billy Dai

Американская актриса китайского происхождения Бай Линг на церемонии вручения 58-й награды "Золотая лошадь" —крупнейшей китайской награды в области киноиндустрии, в Тайпее, Тайвань, 27 ноября 2021 г.

© AFP / Randy Brooks

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли просит президента страны Сандру Мейсон объявить барбадосскую певицу Рианну 11-м Национальным героем на церемонии провозглашения республики на Барбадосе и инаугурации первого президента страны 30 ноября 2021 г.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли просит президента страны Сандру Мейсон объявить барбадосскую певицу Рианну 11-м Национальным героем на церемонии провозглашения республики на Барбадосе и инаугурации первого президента страны 30 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
18/27
© AFP / Randy Brooks

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли просит президента страны Сандру Мейсон объявить барбадосскую певицу Рианну 11-м Национальным героем на церемонии провозглашения республики на Барбадосе и инаугурации первого президента страны 30 ноября 2021 г.

© AFP / Jack Taylor

Модели проходят мимо автомобила Порш Макан на выставке Thailand International Motor Expo 2021 в Бангкоке 2 декабря 2021 г.

Модели проходят мимо автомобила Порш Макан на выставке Thailand International Motor Expo 2021 в Бангкоке 2 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
19/27
© AFP / Jack Taylor

Модели проходят мимо автомобила Порш Макан на выставке Thailand International Motor Expo 2021 в Бангкоке 2 декабря 2021 г.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

Чучела, разбросанные на дороге в Польше в знак протеста против почти полного запрета абортов и введения еще более жестких ограничений перед парламентом страны в Варшаве 30 ноября 2021 г.

Чучела, разбросанные на дороге в Польше в знак протеста против почти полного запрета абортов и введения еще более жестких ограничений перед парламентом страны в Варшаве 30 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
20/27
© AP Photo / Czarek Sokolowski

Чучела, разбросанные на дороге в Польше в знак протеста против почти полного запрета абортов и введения еще более жестких ограничений перед парламентом страны в Варшаве 30 ноября 2021 г.

© REUTERS / Carlos Osorio

Танцор-ацтек исполняет танец во время собрания Коренного Наследия , проводимого чтобы почтить выживших в школах-интернатах для аборигенов и других пострадавших в Торонто, Канада, 5 ноября 2021 г.

Танцор-ацтек исполняет танец во время собрания Коренного Наследия , проводимого чтобы почтить выживших в школах-интернатах для аборигенов и других пострадавших в Торонто, Канада, 5 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
21/27
© REUTERS / Carlos Osorio

Танцор-ацтек исполняет танец во время собрания Коренного Наследия , проводимого чтобы почтить выживших в школах-интернатах для аборигенов и других пострадавших в Торонто, Канада, 5 ноября 2021 г.

© REUTERS / Umit Bektas

Актер Джемиль Озчелик на балконе со своими 6 хаски, Стамбул, Турция, 1 декабря 2021 г.

Актер Джемиль Озчелик на балконе со своими 6 хаски, Стамбул, Турция, 1 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
22/27
© REUTERS / Umit Bektas

Актер Джемиль Озчелик на балконе со своими 6 хаски, Стамбул, Турция, 1 декабря 2021 г.

© REUTERS / Zoubeir Souissi

Женщина на протезах ходит на костылях во время модного показа, призванного изменить понимание стандартов красоты, в Тунисе 27 ноября 2021 г.

Женщина на протезах ходит на костылях во время модного показа, призванного изменить понимание стандартов красоты, в Тунисе 27 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
23/27
© REUTERS / Zoubeir Souissi

Женщина на протезах ходит на костылях во время модного показа, призванного изменить понимание стандартов красоты, в Тунисе 27 ноября 2021 г.

© AFP / Patrick Hertzog

Замок Верхний Кенингсбург в восточной Франции после первых снегопадов, 29 ноября 2021 г.

Замок Верхний Кенингсбург в восточной Франции после первых снегопадов, 29 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
24/27
© AFP / Patrick Hertzog

Замок Верхний Кенингсбург в восточной Франции после первых снегопадов, 29 ноября 2021 г.

© REUTERS / Nir Elias

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Башне Давида в Иерусалиме перед ежегодным конкурсом красоты, который пройдет в Эйлате, 20 ноября 2021 г.

Участницы конкурса &quot;Мисс Вселенная&quot; на Башне Давида в Иерусалиме перед ежегодным конкурсом красоты, который пройдет в Эйлате, 20 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
25/27
© REUTERS / Nir Elias

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Башне Давида в Иерусалиме перед ежегодным конкурсом красоты, который пройдет в Эйлате, 20 ноября 2021 г.

© AFP / Justin Tallis

Санта-Клаусы в классе "Школы Санты" в Министерстве веселья в Лондоне, 30 ноября 2021 г. Это серия тренингов для профессиональных Сант в Великобритании. В прошлом году впервые за 20 лет Санты не смогли встретиться из-за ковидных ограничений

Санта-Клаусы в классе &quot;Школы Санты&quot; в Министерстве веселья в Лондоне, 30 ноября 2021 г. Это серия тренингов для профессиональных Сант в Великобритании. В прошлом году впервые за 20 лет Санты не смогли встретиться из-за ковидных ограничений - Sputnik Узбекистан
26/27
© AFP / Justin Tallis

Санта-Клаусы в классе "Школы Санты" в Министерстве веселья в Лондоне, 30 ноября 2021 г. Это серия тренингов для профессиональных Сант в Великобритании. В прошлом году впервые за 20 лет Санты не смогли встретиться из-за ковидных ограничений

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Танцоры Государственного балета Берлина в медицинских масках во время костюмированной репетиции балета "Дон-Кихот" в оперном театре Берлина 1 декабря 2021 г.

Танцоры Государственного балета Берлина в медицинских масках во время костюмированной репетиции балета &quot;Дон-Кихот&quot; в оперном театре Берлина 1 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
27/27
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Танцоры Государственного балета Берлина в медицинских масках во время костюмированной репетиции балета "Дон-Кихот" в оперном театре Берлина 1 декабря 2021 г.

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